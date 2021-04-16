2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。
2022年世界新闻摄影大赛4月7日揭晓。欧洲最佳新闻照片记录了惨烈的森林火灾和乌克兰战争。这个著名的全球摄影新闻大赛第一次按照新的规则进行评选：分为各个地区评奖。全球获奖者从地区获奖者中选出。今年的参赛作者来自全球130个国家、4,066位摄影师的64,823幅作品。
布莱肯（Amber Bracken）的这张照片一举夺冠。这是她的故乡的黑暗历史：2021年5月，加拿大发现了215具原住民儿童遗体，他们是加拿大最大寄宿学校坎卢普斯印第安寄宿学校（Kamloops Indian Residential School）的学生。这张拍摄于事件发生地的照片上，一条红色裙子挂在公路旁边，在彩虹下控诉着当年的历史，同时也象征着未来的希望。
几千年来，澳大利亚原住民一直在有控制地焚烧灌木丛。这种做法可以让动物群落自然更新，同时有助于防止大型森林火灾，减少二氧化碳排放。摄影师阿伯特（Matthew Abbot）跟拍一群原住民进行"清凉燃烧 "，记录了令人难忘的时光。
巴西摄影师阿尔梅达（Lalo de Almeida）在其题为 "亚马逊的反乌托邦 "的长期摄影报道中，记录了自博尔索纳罗总统上任以来亚马逊地区的逐步破坏的情况。在这个雨林地区，树木正在被砍伐，矿山正在被挖掘。原住民群体的家乡正在沦陷，全球气候也受到威胁。
获奖作品是来自厄瓜多尔的罗梅罗（Isadora Romero）的视频项目《血是颗种子》。她的曾祖母和祖父都是 "种子守护者"。作品结合数位照片、过期底片、画作、由摄影师本人和父亲的旁白声音等多种媒介，讲述由回忆、种子、个人家族经历、殖民历史等议题交错而成的故事。
伊斯兰恐怖组织Boko Haram一次又一次地在尼日利亚绑架女学童。2014年，一场以#BringBackOurGirls为标签的全球运动诞生了。但是，愤怒的声音逐渐平息，儿童仍在被绑架。阿德克拉（Sodiq Adelakun Adekola）拍摄的这张照片呈现了1200万女孩的恐惧：仅仅因为去上学，她们就会被绑架。
法蒂玛·史拜(Fatima Shbai)在加沙地带拜特拉希耶(Beit Lahia)停火期间拍摄了帐篷里的儿童。2021年5月10日，以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势在耶路撒冷升级，并蔓延到其他城市，发生了自2014年以来加沙地带最严重的一次武装冲突。联合国儿童基金会估计，约有50万名儿童因此需要心理救助。
2021年8月，塔利班在阿富汗重新掌权。喀布尔的阿里亚纳电影院被迫关门，但工作人员仍然每天都来上班，希望它能重新开业。然而，现在，古尔-穆罕默德（Gul Mohammed，照片中人物）处在绝望之中：电影院仍然关闭着。荷兰摄影师扬森（Bram Janssen）拍下了这一幕，讲述着这个国家文艺的衰败。
这是查卡利迪斯（Konstantinos Tsakalidis）为彭博新闻社拍摄的照片。它记录了2021年8月8日吞噬希腊埃维亚岛的森林大火。在古韦斯（Gouves）村庄，81岁的盘拉伊俄塔（Kritsiopi Panayiota）痛苦地看着自己的家被化为灰烬。
近年来，毁灭性的森林大火肆虐印度尼西亚，其烟雾给人们的身体带来极大的伤害。印度尼西亚摄影师里波特（Abriansyah Liberto）的将记录这些伤害的系列作品命名为“烟雾”（Haze）。印度尼西亚是最大的棕榈油生产国之一，但单一的种植系统增加了火灾的风险。自1990年以来，该国四分之一的森林已被焚毁。
每年12月31日，墨西哥的原住民米斯特克人都会聚集在格雷罗州的一座山上。他们举行古老的仪式，庆祝生命周期的结束和开始。马丁内斯（Yael Martínez）用他的相机拍下了这个超现实的场景，命名为"时间之花：格雷罗的红山"。
在美国，黑人妇女在分娩时的死亡人数多于白人妇女。同时，由于种族主义经历的影响，一些黑人妇女不信任医疗机构，人宁愿求助于私人助产士，在家里分娩。摄影师莱茵戈维茨（Sarah Reingewirtz）用镜头讲述了一位母亲和她的助产士之间信任关系的故事。
一张关于希腊埃维亚岛受到森林火灾威胁，而神情绝望的妇女的照片被选为2021年欧洲最佳新闻照片。
世界新闻出版协会宣布，本年度"新闻自由金笔奖"授予香港著名传媒界人士黎智英及其已被迫关闭的《苹果日报》工作人员。黎智英本人目前正在狱中关押。
因报导新冠疫情而遭中国政府判刑四年的公民记者张展，18日获「无国界记者」2021年新闻自由奖的勇气奖。张展的律师告诉德国之声，张展因长期绝食，健康状况堪忧，她的家人周一再度尝试为她申请保外就医。
周六以来，接近波兰边界的乌克兰西部城市利沃夫周边目标受到多次空袭，包括一处军事基地，造成较大人员伤亡。乌克兰还指控俄军劫持了两个城市的市长。
© 2022 德国之声 |
数据保护 |
无障碍声明 |
责任声明 |
联系方式
| 移动版