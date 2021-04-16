 2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选 | 所有节目 | DW | 09.04.2022

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时政风云

2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选

2022年世界新闻摄影大赛4月7日揭晓。欧洲最佳新闻照片记录了惨烈的森林火灾和乌克兰战争。这个著名的全球摄影新闻大赛第一次按照新的规则进行评选：分为各个地区评奖。全球获奖者从地区获奖者中选出。今年的参赛作者来自全球130个国家、4,066位摄影师的64,823幅作品。

  • Colorful dresses hang on wooden crosses as a rainbow shines through a stormy sky.

    世界新闻年度最佳照片

    布莱肯（Amber Bracken）的这张照片一举夺冠。这是她的故乡的黑暗历史：2021年5月，加拿大发现了215具原住民儿童遗体，他们是加拿大最大寄宿学校坎卢普斯印第安寄宿学校（Kamloops Indian Residential School）的学生。这张拍摄于事件发生地的照片上，一条红色裙子挂在公路旁边，在彩虹下控诉着当年的历史，同时也象征着未来的希望。

  • Saving Forests with Fire by Matthew Abbott: A man creates a controlled fire in undergrowth.

    年度最佳摄影故事

    几千年来，澳大利亚原住民一直在有控制地焚烧灌木丛。这种做法可以让动物群落自然更新，同时有助于防止大型森林火灾，减少二氧化碳排放。摄影师阿伯特（Matthew Abbot）跟拍一群原住民进行"清凉燃烧 "，记录了令人难忘的时光。

  • Belo Monte Dam Lalo de Almeida: A black and white photo shows roads and infrastructure from above.

    长期项目奖

    巴西摄影师阿尔梅达（Lalo de Almeida）在其题为 "亚马逊的反乌托邦 "的长期摄影报道中，记录了自博尔索纳罗总统上任以来亚马逊地区的逐步破坏的情况。在这个雨林地区，树木正在被砍伐，矿山正在被挖掘。原住民群体的家乡正在沦陷，全球气候也受到威胁。

  • A poster with the words Blood is a Seed shows a person's hands juggling potatoes

    开放形式奖

    获奖作品是来自厄瓜多尔的罗梅罗（Isadora Romero）的视频项目《血是颗种子》。她的曾祖母和祖父都是 "种子守护者"。作品结合数位照片、过期底片、画作、由摄影师本人和父亲的旁白声音等多种媒介，讲述由回忆、种子、个人家族经历、殖民历史等议题交错而成的故事。

  • A photo by Sodiq Adelakun Adekola with a young girl in a dark green burqa.

    非洲摄影故事奖

    伊斯兰恐怖组织Boko Haram一次又一次地在尼日利亚绑架女学童。2014年，一场以#BringBackOurGirls为标签的全球运动诞生了。但是，愤怒的声音逐渐平息，儿童仍在被绑架。阿德克拉（Sodiq Adelakun Adekola）拍摄的这张照片呈现了1200万女孩的恐惧：仅仅因为去上学，她们就会被绑架。

  • Palestinian children sit under a tent with candles during a fragile ceasefire.

    亚洲单幅照片奖

    法蒂玛·史拜(Fatima Shbai)在加沙地带拜特拉希耶(Beit Lahia)停火期间拍摄了帐篷里的儿童。2021年5月10日，以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势在耶路撒冷升级，并蔓延到其他城市，发生了自2014年以来加沙地带最严重的一次武装冲突。联合国儿童基金会估计，约有50万名儿童因此需要心理救助。

  • The Cinema of Kabul by Bram Janssen: A man stands alone between empty seats of the theater.

    亚洲摄影故事奖

    2021年8月，塔利班在阿富汗重新掌权。喀布尔的阿里亚纳电影院被迫关门，但工作人员仍然每天都来上班，希望它能重新开业。然而，现在，古尔-穆罕默德（Gul Mohammed，照片中人物）处在绝望之中：电影院仍然关闭着。荷兰摄影师扬森（Bram Janssen）拍下了这一幕，讲述着这个国家文艺的衰败。

  • A woman stands holding her chest as if in pain in front of a burning forest.

    欧洲单幅照片奖

    这是查卡利迪斯（Konstantinos Tsakalidis）为彭博新闻社拍摄的照片。它记录了2021年8月8日吞噬希腊埃维亚岛的森林大火。在古韦斯（Gouves）村庄，81岁的盘拉伊俄塔（Kritsiopi Panayiota）痛苦地看着自己的家被化为灰烬。

  • Haze by Abriansyah Liberto: Two men in the forest with smoke behind them.

    亚洲长期项目奖

    近年来，毁灭性的森林大火肆虐印度尼西亚，其烟雾给人们的身体带来极大的伤害。印度尼西亚摄影师里波特（Abriansyah Liberto）的将记录这些伤害的系列作品命名为“烟雾”（Haze）。印度尼西亚是最大的棕榈油生产国之一，但单一的种植系统增加了火灾的风险。自1990年以来，该国四分之一的森林已被焚毁。

  • A black and white photo: A man stands in the middle of a cloud of sparks.

    北美洲及中美洲开放形式奖

    每年12月31日，墨西哥的原住民米斯特克人都会聚集在格雷罗州的一座山上。他们举行古老的仪式，庆祝生命周期的结束和开始。马丁内斯（Yael Martínez）用他的相机拍下了这个超现实的场景，命名为"时间之花：格雷罗的红山"。

  • A pregnant woman lays on a bed holding a young boy, while a midwife touches her stomach.

    世界新闻摄影荣誉奖（北美洲）

    在美国，黑人妇女在分娩时的死亡人数多于白人妇女。同时，由于种族主义经历的影响，一些黑人妇女不信任医疗机构，人宁愿求助于私人助产士，在家里分娩。摄影师莱茵戈维茨（Sarah Reingewirtz）用镜头讲述了一位母亲和她的助产士之间信任关系的故事。


  • Colorful dresses hang on wooden crosses as a rainbow shines through a stormy sky.

    世界新闻年度最佳照片

    布莱肯（Amber Bracken）的这张照片一举夺冠。这是她的故乡的黑暗历史：2021年5月，加拿大发现了215具原住民儿童遗体，他们是加拿大最大寄宿学校坎卢普斯印第安寄宿学校（Kamloops Indian Residential School）的学生。这张拍摄于事件发生地的照片上，一条红色裙子挂在公路旁边，在彩虹下控诉着当年的历史，同时也象征着未来的希望。

  • Saving Forests with Fire by Matthew Abbott: A man creates a controlled fire in undergrowth.

    年度最佳摄影故事

    几千年来，澳大利亚原住民一直在有控制地焚烧灌木丛。这种做法可以让动物群落自然更新，同时有助于防止大型森林火灾，减少二氧化碳排放。摄影师阿伯特（Matthew Abbot）跟拍一群原住民进行"清凉燃烧 "，记录了令人难忘的时光。

  • Belo Monte Dam Lalo de Almeida: A black and white photo shows roads and infrastructure from above.

    长期项目奖

    巴西摄影师阿尔梅达（Lalo de Almeida）在其题为 "亚马逊的反乌托邦 "的长期摄影报道中，记录了自博尔索纳罗总统上任以来亚马逊地区的逐步破坏的情况。在这个雨林地区，树木正在被砍伐，矿山正在被挖掘。原住民群体的家乡正在沦陷，全球气候也受到威胁。

  • A poster with the words Blood is a Seed shows a person's hands juggling potatoes

    开放形式奖

    获奖作品是来自厄瓜多尔的罗梅罗（Isadora Romero）的视频项目《血是颗种子》。她的曾祖母和祖父都是 "种子守护者"。作品结合数位照片、过期底片、画作、由摄影师本人和父亲的旁白声音等多种媒介，讲述由回忆、种子、个人家族经历、殖民历史等议题交错而成的故事。

  • A photo by Sodiq Adelakun Adekola with a young girl in a dark green burqa.

    非洲摄影故事奖

    伊斯兰恐怖组织Boko Haram一次又一次地在尼日利亚绑架女学童。2014年，一场以#BringBackOurGirls为标签的全球运动诞生了。但是，愤怒的声音逐渐平息，儿童仍在被绑架。阿德克拉（Sodiq Adelakun Adekola）拍摄的这张照片呈现了1200万女孩的恐惧：仅仅因为去上学，她们就会被绑架。

  • Palestinian children sit under a tent with candles during a fragile ceasefire.

    亚洲单幅照片奖

    法蒂玛·史拜(Fatima Shbai)在加沙地带拜特拉希耶(Beit Lahia)停火期间拍摄了帐篷里的儿童。2021年5月10日，以色列和巴勒斯坦之间的紧张局势在耶路撒冷升级，并蔓延到其他城市，发生了自2014年以来加沙地带最严重的一次武装冲突。联合国儿童基金会估计，约有50万名儿童因此需要心理救助。

  • The Cinema of Kabul by Bram Janssen: A man stands alone between empty seats of the theater.

    亚洲摄影故事奖

    2021年8月，塔利班在阿富汗重新掌权。喀布尔的阿里亚纳电影院被迫关门，但工作人员仍然每天都来上班，希望它能重新开业。然而，现在，古尔-穆罕默德（Gul Mohammed，照片中人物）处在绝望之中：电影院仍然关闭着。荷兰摄影师扬森（Bram Janssen）拍下了这一幕，讲述着这个国家文艺的衰败。

  • A woman stands holding her chest as if in pain in front of a burning forest.

    欧洲单幅照片奖

    这是查卡利迪斯（Konstantinos Tsakalidis）为彭博新闻社拍摄的照片。它记录了2021年8月8日吞噬希腊埃维亚岛的森林大火。在古韦斯（Gouves）村庄，81岁的盘拉伊俄塔（Kritsiopi Panayiota）痛苦地看着自己的家被化为灰烬。

  • Haze by Abriansyah Liberto: Two men in the forest with smoke behind them.

    亚洲长期项目奖

    近年来，毁灭性的森林大火肆虐印度尼西亚，其烟雾给人们的身体带来极大的伤害。印度尼西亚摄影师里波特（Abriansyah Liberto）的将记录这些伤害的系列作品命名为“烟雾”（Haze）。印度尼西亚是最大的棕榈油生产国之一，但单一的种植系统增加了火灾的风险。自1990年以来，该国四分之一的森林已被焚毁。

  • A black and white photo: A man stands in the middle of a cloud of sparks.

    北美洲及中美洲开放形式奖

    每年12月31日，墨西哥的原住民米斯特克人都会聚集在格雷罗州的一座山上。他们举行古老的仪式，庆祝生命周期的结束和开始。马丁内斯（Yael Martínez）用他的相机拍下了这个超现实的场景，命名为"时间之花：格雷罗的红山"。

  • A pregnant woman lays on a bed holding a young boy, while a midwife touches her stomach.

    世界新闻摄影荣誉奖（北美洲）

    在美国，黑人妇女在分娩时的死亡人数多于白人妇女。同时，由于种族主义经历的影响，一些黑人妇女不信任医疗机构，人宁愿求助于私人助产士，在家里分娩。摄影师莱茵戈维茨（Sarah Reingewirtz）用镜头讲述了一位母亲和她的助产士之间信任关系的故事。


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+++++ACHTUNG: Nur zur redaktionellen Verwendung im Zusammenhang mit einer Berichterstattung über World Press Photo und nur mit vollständiger Nennung des vorstehenden Credits+++++++ Das von World Press Photo zur Verfügung gestellte Bild des Fotografen Konstantinos Tsakalidis zeigt Kritsiopi Panayiota (81), als sich der Waldbrand am 08.08.2021 ihrem Haus im Dorf Gouves auf der Insel Evia nähert. Er hat in der Kategorie bestes Einzelbild aus Europa beim renommierten Wettbewerb World Press Photo gewonnen. Die Auswahl erfolgte erstmals nach neuen Regeln: Die Preise wurden für Regionen vergeben. Die globalen Sieger werden am 7. April bekanntgegeben. (zu dpa World Press Photo: Bilder von Waldbränden und Ukraine-Krise gewinnen) +++ dpa-Bildfunk +++

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