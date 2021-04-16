2022年世界新闻摄影大赛获奖作品选

世界新闻年度最佳照片

布莱肯（Amber Bracken）的这张照片一举夺冠。这是她的故乡的黑暗历史：2021年5月，加拿大发现了215具原住民儿童遗体，他们是加拿大最大寄宿学校坎卢普斯印第安寄宿学校（Kamloops Indian Residential School）的学生。这张拍摄于事件发生地的照片上，一条红色裙子挂在公路旁边，在彩虹下控诉着当年的历史，同时也象征着未来的希望。