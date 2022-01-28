 2022后中国对台策略解析 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 01.02.2022

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

时政风云

2022后中国对台策略解析

北京近日不断宣传「解决台湾问题总体方略」，各方也传出，2022下半年中共会在二十大对「台湾问题」提出新对策，德国之声专访两位专家，让你用一篇文章看懂未来两岸局势可能发展。

Taiwan Symbolbild Konflikt mit China

2021年中国军机进入台湾防空识别区西南空域高达961架次，是2020年380架次的2.53倍。

(德国之声中文网) 政治大学东亚研究所所长王信贤1月28日接受德国之声访问时表示，中国官方近日高调宣传「新时代党解决台湾问题总体方略」，跟中共二十大的新部署和主张有关。

他表示，北京对于「统一后」的安排越谈越多，但他有一项最新的观察，认为「一国两制」这个「手段」未来可能会被淡化，虽然方案不会消失，但考量「总体方略」，中国国家主席习近平可能提出一个超越「一国两制」的完整体系或全新的概念。

王信贤表示，虽然还难以推测实际内容，但他认为新的方案可能会「更具实践面」。他表示，习近平近来讲话中，「一国两制」都放在港澳，未特别与台湾连结。此外在「第三次历史决议」，习近平地位已超越邓小平，在涉台议题上，在美中关系变化下，应该也会追求超越邓小平所提出的理念。

淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳1月28日则对德国之声说，中国各界2021年涉台谈话次数增加，「解决台湾问题总体方略」其实是集结习近平十九大以来涉台重要谈话。他认为，中国对台政策短期不会有太大改变。

他表示，解决台湾问题对北京来说是「历史的使命」，对台将持续强化「三手」:第一手，透过武力准备推动「反独」、加大军机绕台对台湾施压，防范外力介入;第二手强化「促融」，利用福建地区和金马推动「同等待遇」和社会经济融合。第三手是加强「促统」。

张五岳说，北京未必会在二十大提具体的时间表或方案，但一定会在政策上越来越清晰，「透过人大单边立法、相关作为和政策宣誓表达反独促统跟促融」。

Handelskrieg | Fahnen von USA und China | Symbolbild

美中关系2022年还是以竞争为主旋律，双方在台湾问题上可能会有更多交锋。

美中博弈影响两岸谈判

中国官方多次强调，要「牢牢保握两岸关系发展的主动权跟主导权」。近来不同学者提出，两岸谈判的机会「微乎其微」，未来将是中国大陆「单方面、一次性处理」。王信贤和张五岳则认为，两岸谈判关键在于美中关系。

张五岳说，两案要谈判得有「互信」，但现在习近平与台湾总统蔡英文不可能接受对方谈判前提，使谈判现在变成「假议题」。

他认为，北京最后仍会主张谈判，但是「以武逼谈」，而这关键就是美中博弈后大国力量的消长。他说:「北京的立场认为美中『大两岸』决定台海『小两岸』。」

张五岳提到，很多学者谈到3个10年，第一个10年就是2020到2030，美国总体国力领先，中国拥有局部优势，但2030到2040，美中之间国力可能在「伯仲之间」。北京认为，2040以后，中国至少在亚太地区，在第一岛链国力跟军力可以远远超越美国。

他表示，北京会以阶段性方式处理台湾问题，利用国力消长的优势推进统一。他说:「如果说中方短期就急于解决台湾问题，甚至不惜跟美方全面性摊牌，甚至影响它国家总体的建设跟发展，我想是言过其实。」

王信贤也说，对于中国来说，「台湾问题」虽然镶嵌在中国内部所谓的「中华民族伟大复兴」，但和外部与美国在贸易战后的竞争息息相关。

他从「中国的主观愿望」分析，统一时间表会跟以下几个年份的重大事件是关键:2022年台湾「九合一大选」、美国期中选举、中共二十大;2024年台湾1月和美国11月进行总统大选;2027中国建军百年;2035是两个百年中间点;2049则是时间表终点。

王信贤提到，二十大提出的相关举措会在2024年得到验证，北京会用这样的方式持续探索统一台湾的方式，但是目标不会改变。

Taiwan - Tsai Ing-wen

各界关注蔡英文在第二任最后会在两岸关系上做出什么重要的决策。

北京不在乎台湾民意?

北京有自己的时间表，但台湾主流民意却和北京口中的「心灵契合」越走越远。台湾政治大学选举研究中心定期发布台湾人/中国人认同和统独立场数据，台湾人认同在2005年首度超过「都是」之后，在2020年来到1992年调查以来最高的64.3%，2021也有62.3%，中国人认同到2021只有2.8%，都是的则为31.7%。

同一份调查，台湾人统独立场到了2021年，维持现状仍为多数，但偏向独立的民众从2018年开始从15.1%攀升到2020及2021超过25%的状况。

DW.COM

中共官方智库人士称，台湾的敌⼈不只是来⾃于绿营的台独势⼒，也包括蓝营的反共⼈⼠。有评论认为，若“台独”与“华独”开始联⼿，中国的统战策略将遇到最⼤障碍。

美国与台湾两国副总统在洪都拉斯总统就职仪式同台寒暄，提升台湾外交筹码。北京也不示弱，游说盟友取消或降低出席代表级别，防止台湾藉此增加国际曝光度。

在全世界围绕着乌克兰危机紧张地斡旋的时候，不少人不免想起台湾，因为这也是目前世界一个非常容易爆发的一个定时炸弹。但是，如同熟语所说，任何比较都是坡脚的。因此，在这里有必要看一下，两者到底有那些相似和不相似，以便找出解决危机的办法。毕竟当今世界，尽管理念和价值观不同，但和平共处还是非常需要。

台湾总统蔡英文日前肯定前总统蒋经国坚决「反共保台」，国民党主席朱立伦指「蒋经国路线」就是国民党路线。国台办则评蒋经国「坚持一个中国，反对『台独』」，三方各自陈述蒋经国的不同面向，背后有何考量？

王信贤认为，两项调查的中间选项都是「避风港」，如果在没有压力的情况，数字差距会更大。他也表示，台湾人的「永远维持现状」，在北京看来就是「华独」，同样不会被接受。

他提到，习近平智囊「全国台湾研究会」会长汪毅夫1月15日发文称，「国民党「顽固派」和民进党「反动派」同质化是危险的，都是阻碍统一的主要敌对力量。王信贤不認為這番話只是代表他個人，而是整個中共體系裡面，认为台湾已经没有「统一力量」。

张五岳说，北京的對台政策「基本上是失敗的」，其高举「反獨」、「促统」、「促融」跟台湾主流民意「相去甚远」，但北京不会因为这样而改变。

他表示:「谁说北京的对台工作是要以台湾内部为主要的考虑?谁说北京的对台工作要争取台湾民心?」

张五岳强调，如果这两边目标不同，「北京当然愿意让台湾民众伤心、痛心也不会去改变他的立场和目标。」

他分析，这样才可以解释，为何2018以来，北京对香港政策都是「有害国民党，帮蔡总统加分」，并说:「北京對台政策我們要很清楚，戰略上完全藐視台灣。」

但两位学者都认为，北京在「战术」上还是会持续想办法争取台湾民心，关注2022年台湾「九合一選舉」和修宪议题，加强青和基层交流，并持续融合發展工作。

台湾该怎么做?

两位学者提到，北京公布「台独顽固份子清单」没有放入蔡英文或是赖清德，也许还留有转圜余地，不需「定性定调」只留下「斗争」的选项。

至于台湾方面，张五岳认为，现阶段关键在「危机管控」、「避免误判」，如何「亲美」但是「稳中」很重要，让「两岸格局不发生结构性的变化」。在美中政策都在区隔对方政府和人民时，台湾政府得想办法持续跟中国民间沟通交流，「对大陆民众表达适度关怀和善意」，降低双方敌意」

王信贤则提醒，台湾政府现在自然可以从「抗中亲美」得到执政的正当性，但考量台湾整体安全风险，领导人要更加谨慎。他从蔡英文近来针对蒋经国的谈话分析，认为她想「更从国家的大局出发做决策」，释放出「让大陆和台湾内部可以解读为不是这么『独』的立场」，以争取更多谈判的空间。

© 2022年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

相关内容

Name: Taiwan President Tsai Ing-wen attends the opening of Chiang Ching-Kuo Presidential Library in Taipei. Place: Taipei, Taiwan Date: 2022 Jan 22 Copyright: Office of the President, ROC (Taiwan) Keywords: Chiang Ching Kuo, Taiwan, Tsai Ing-Wen

蔡英文、朱立伦与国台办不同的「蒋经国」叙事 28.01.2022

台湾总统蔡英文日前肯定前总统蒋经国坚决「反共保台」，国民党主席朱立伦指「蒋经国路线」就是国民党路线。国台办则评蒋经国「坚持一个中国，反对『台独』」，三方各自陈述蒋经国的不同面向，背后有何考量？

A small flag of Taiwan on the background of an urban abstract blurred background.

客座评论：“不公不义的台湾”——纷争的时代悲音 19.01.2022

台湾知名学者、曾长期担任政治职务的庞建国教授1月11日清晨于台北家中坠亡。其生前连夜在社交媒体发表遗言:“不公不义的台湾，我生不如死！”。此事不仅引发政界广泛震惊，也引起世界范围内关注与同情台湾命运的华人学界深切悲鸣。与庞教授曾有数面之缘的德国汉学家吕恒君（Hangkun Strian)亦深有感触，并由此引发对于台湾未来政治发展的深思。

QINGDAO, CHINA - JANUARY 14, 2022 - Cranes are used to lift foreign trade containers at qianwan Port in Qingdao, East China's Shandong Province, Jan. 14, 2022. In 2021, China's import and export volume exceeded us $6 trillion for the first time.

客座评论：一切为了二十大 - 2022年中国经济展望 20.01.2022

中国经济今年走向如何，这不仅关系到中共的命运，也关系到整个世界经济的局势。一个以经济成果为唯一合法性基础的威权政府，当然不能跟西方的市场经济的经济政策一视同仁。为此，旅德政治学者张俊华认为有必要透视一下今年中共可能在经济方面的一些措施。

广告

媒体看中国

China | Olympische Winterspiele 2022 Peking

德语媒体：德国缺乏抗衡中国的意愿和能力

大多数民主国家都不会派遣高级官员出席北京冬奥会的开幕式。美国、加拿大、日本和丹麦等国公开宣布进行外交抵制，德国、法国和意大利等国，虽然措辞模糊，但也不会派遣政府高级代表。  