2022后中国对台策略解析

(德国之声中文网) 政治大学东亚研究所所长王信贤1月28日接受德国之声访问时表示，中国官方近日高调宣传「新时代党解决台湾问题总体方略」，跟中共二十大的新部署和主张有关。

他表示，北京对于「统一后」的安排越谈越多，但他有一项最新的观察，认为「一国两制」这个「手段」未来可能会被淡化，虽然方案不会消失，但考量「总体方略」，中国国家主席习近平可能提出一个超越「一国两制」的完整体系或全新的概念。

王信贤表示，虽然还难以推测实际内容，但他认为新的方案可能会「更具实践面」。他表示，习近平近来讲话中，「一国两制」都放在港澳，未特别与台湾连结。此外在「第三次历史决议」，习近平地位已超越邓小平，在涉台议题上，在美中关系变化下，应该也会追求超越邓小平所提出的理念。

淡江大学两岸关系研究中心主任张五岳1月28日则对德国之声说，中国各界2021年涉台谈话次数增加，「解决台湾问题总体方略」其实是集结习近平十九大以来涉台重要谈话。他认为，中国对台政策短期不会有太大改变。

他表示，解决台湾问题对北京来说是「历史的使命」，对台将持续强化「三手」:第一手，透过武力准备推动「反独」、加大军机绕台对台湾施压，防范外力介入;第二手强化「促融」，利用福建地区和金马推动「同等待遇」和社会经济融合。第三手是加强「促统」。

张五岳说，北京未必会在二十大提具体的时间表或方案，但一定会在政策上越来越清晰，「透过人大单边立法、相关作为和政策宣誓表达反独促统跟促融」。

美中博弈影响两岸谈判

中国官方多次强调，要「牢牢保握两岸关系发展的主动权跟主导权」。近来不同学者提出，两岸谈判的机会「微乎其微」，未来将是中国大陆「单方面、一次性处理」。王信贤和张五岳则认为，两岸谈判关键在于美中关系。

张五岳说，两案要谈判得有「互信」，但现在习近平与台湾总统蔡英文不可能接受对方谈判前提，使谈判现在变成「假议题」。

他认为，北京最后仍会主张谈判，但是「以武逼谈」，而这关键就是美中博弈后大国力量的消长。他说:「北京的立场认为美中『大两岸』决定台海『小两岸』。」

张五岳提到，很多学者谈到3个10年，第一个10年就是2020到2030，美国总体国力领先，中国拥有局部优势，但2030到2040，美中之间国力可能在「伯仲之间」。北京认为，2040以后，中国至少在亚太地区，在第一岛链国力跟军力可以远远超越美国。

他表示，北京会以阶段性方式处理台湾问题，利用国力消长的优势推进统一。他说:「如果说中方短期就急于解决台湾问题，甚至不惜跟美方全面性摊牌，甚至影响它国家总体的建设跟发展，我想是言过其实。」

王信贤也说，对于中国来说，「台湾问题」虽然镶嵌在中国内部所谓的「中华民族伟大复兴」，但和外部与美国在贸易战后的竞争息息相关。

他从「中国的主观愿望」分析，统一时间表会跟以下几个年份的重大事件是关键:2022年台湾「九合一大选」、美国期中选举、中共二十大;2024年台湾1月和美国11月进行总统大选;2027中国建军百年;2035是两个百年中间点;2049则是时间表终点。

王信贤提到，二十大提出的相关举措会在2024年得到验证，北京会用这样的方式持续探索统一台湾的方式，但是目标不会改变。

北京不在乎台湾民意?

北京有自己的时间表，但台湾主流民意却和北京口中的「心灵契合」越走越远。台湾政治大学选举研究中心定期发布台湾人/中国人认同和统独立场数据，台湾人认同在2005年首度超过「都是」之后，在2020年来到1992年调查以来最高的64.3%，2021也有62.3%，中国人认同到2021只有2.8%，都是的则为31.7%。

同一份调查，台湾人统独立场到了2021年，维持现状仍为多数，但偏向独立的民众从2018年开始从15.1%攀升到2020及2021超过25%的状况。

王信贤认为，两项调查的中间选项都是「避风港」，如果在没有压力的情况，数字差距会更大。他也表示，台湾人的「永远维持现状」，在北京看来就是「华独」，同样不会被接受。

他提到，习近平智囊「全国台湾研究会」会长汪毅夫1月15日发文称，「国民党「顽固派」和民进党「反动派」同质化是危险的，都是阻碍统一的主要敌对力量。王信贤不認為這番話只是代表他個人，而是整個中共體系裡面，认为台湾已经没有「统一力量」。

张五岳说，北京的對台政策「基本上是失敗的」，其高举「反獨」、「促统」、「促融」跟台湾主流民意「相去甚远」，但北京不会因为这样而改变。

他表示:「谁说北京的对台工作是要以台湾内部为主要的考虑?谁说北京的对台工作要争取台湾民心?」

张五岳强调，如果这两边目标不同，「北京当然愿意让台湾民众伤心、痛心也不会去改变他的立场和目标。」

他分析，这样才可以解释，为何2018以来，北京对香港政策都是「有害国民党，帮蔡总统加分」，并说:「北京對台政策我們要很清楚，戰略上完全藐視台灣。」

但两位学者都认为，北京在「战术」上还是会持续想办法争取台湾民心，关注2022年台湾「九合一選舉」和修宪议题，加强青和基层交流，并持续融合發展工作。

台湾该怎么做?

两位学者提到，北京公布「台独顽固份子清单」没有放入蔡英文或是赖清德，也许还留有转圜余地，不需「定性定调」只留下「斗争」的选项。

至于台湾方面，张五岳认为，现阶段关键在「危机管控」、「避免误判」，如何「亲美」但是「稳中」很重要，让「两岸格局不发生结构性的变化」。在美中政策都在区隔对方政府和人民时，台湾政府得想办法持续跟中国民间沟通交流，「对大陆民众表达适度关怀和善意」，降低双方敌意」

王信贤则提醒，台湾政府现在自然可以从「抗中亲美」得到执政的正当性，但考量台湾整体安全风险，领导人要更加谨慎。他从蔡英文近来针对蒋经国的谈话分析，认为她想「更从国家的大局出发做决策」，释放出「让大陆和台湾内部可以解读为不是这么『独』的立场」，以争取更多谈判的空间。

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