 2022——习近平的“绝对权力”之年？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 02.01.2022

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时政风云

2022——习近平的“绝对权力”之年？

对于中国来说，2022年是至关重要的一年，这不仅仅是因为2月份即将举行的冬奥会。从政治角度看，已经在位将近十年的中国最高领导人习近平，预计将在秋天召开的中共二十大后再次连任。而习近平目前究竟掌握了多大权力？他在党内和民众中间的威望和支持度又如何？

China I Sechste Generalversammlung des Zentralkomitees in Peking

资料照片：十九届六中全会期间，北京街头的习近平宣传海报

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中共十九届六中全会闭幕，尽管历史决议全文尚未公布，但全会公报已经展露出决议文的大致样貌。政论家邓聿文做出三重解读，其一便是习近平要到2035年才会退位。

16日拜习会后，中共发布第三份历史决议全文，3万6千多字的内容，大部份不出专家所料，将习近平推至权力最高峰，但台湾政治大学东亚所所长王信贤分析，公布时间、部份细节脉络，以及台湾部份都有重要的时代意义。

最新出炉的中共第三份历史决议试图将习近平包装为全知全能的完美领袖。但是，维也纳大学的汉学教授魏格林认为，个人崇拜违背了中国的传统治国理念，中国民众更期望的是一种懂得自我克制的治国方式。

度过百岁生日的中国共产党是否处于历史上的巅峰状态？中国普通老百姓对共产党的认可和支持度到底有多大？德国中国问题学者韩博天（​Sebastian Heilmann)在接受德媒采访时，表达了自己的见解。

稳，稳，稳！这是中共最近召开的中央经济工作会议对即将到来的2022年经济工作向外界发出的明确信号。政论家邓聿文认为，这说明北京当局充分意识到，中国崛起的战略红利释放完毕，从2022年开始，中国将真正进入最困难的时期，未来的挑战会更艰巨。

（德国之声中文网）“我觉得他就是一个很憨厚，很和蔼的人，跟我们离得很近”，在央视记者的镜头前，一位年轻的女孩被问到对国家主席习近平的印象时，如是说道。

另一位退休长者则表示：“他是什么样的人我不知道，但是他对老百姓是挺好的，什么都想着。”

在北京中南海的砖红高墙后，习近平是否时时刻刻都想着老百姓，还是也想着如何巩固自己的权力，则无人知晓。没有人能得知有关中共最高权力核心圈的内部情况。不过，中国在抗击和控制新冠疫情方面比欧美都要成功，这一点让许多中国人充满了自豪感。通过多年来声势浩大的反腐败运动，习近平不仅顺便清除了自己在党内的政治对手，而且还扩大了自己的权力基础。

特里尔大学政治学教授韩博天（Sebastian Heilmann）表示：“按照目前的情势来看，我认为习近平的权力基础稳如泰山。”他指出，包括习近平不久前提出的“共同富裕”理念也颇受欢迎。不过，韩博天认为，这一旨在消减社会分配不公的计划也是相当大胆的举动。

“财富再分配一直都具有非常高的政治风险，因为它会触及到这个国家中最有权势的精英阶层。当然，他（习近平）之前已经对权势阶层进行了一番清理，巩固了自己的权力，以至于他对于现在着手解决这个问题充满了信心”，韩博天分析道。

如今在中国，没有人敢公开与习近平对抗。新闻审查、言论管控和对异议的打压明显增加。改革派已经被噤声。习

Chinas Zentralkomitee

近平作为继毛泽东之后中国最具权力之人的地位已经不可动摇。11月份召开的中共十五届六中全会通过的《中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议》，也在“开创中国特色社会主义新时代”这个章节中集中阐述了习近平的个人重大贡献以及习思想的历史功绩。

北京政治学者吴强认为，这份决议的目标很明确，就是“一种自我加持”，以及为在二十大上再次连任进行铺垫准备。

中共预计会在2022年秋天召开二十大，届时习近平将会迎来自己作为总书记以及国家主席的第三个任期。为此，2018年的修宪已经为其再次连任扫平了道路，因为按照中国之前的宪法规定，最高领导人任职不得超过两个任期。而2021年11月的这份决议，则把他塑造成了一个高不可及的历史性伟人，为其成为终身制最高领导人奠定了意识形态上的基础。关于接班人的讨论几乎不存在。

至少从央视在北京街头的采访来看，目前没有人敢质疑习近平的领导地位。一位40岁的男子对着摄像机镜头表示，他完全相信习的决策，毫无保留地支持他。另一位则补充道：“他是开创了中国一个新时代的伟人。”
 

（德广联）

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