 2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商 | 文化经纬 | DW | 27.10.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商

自新冠肺炎疫情爆发以来，法兰克福书展以线上线下结合的形式首次恢复了实体展览，但明显仍受到疫情消极影响。中国大陆及台湾今年均只有当地员工参加，而疫情前已连续九年参展的香港馆今年则没有参与。

Frankfurter Buchmesse 2021

疫情下的法兰克福书展极为冷清

（德国之声中文网）新冠疫情对法兰克福书展的冲击显而易见：以往的参展商名录及访客手册今年都取消了，场馆数量对比往年也明显减少。例如，2019年6号馆的三层展厅今年缩减至两层，5号馆今年全馆封闭施工；摆渡车服务，以及法兰克福馆（Frankfurt Pavilion）、阅读帐篷、cosplay信息亭等一些以往书展重要组成部分的设施和活动都尽数取消，餐饮摊位亦显著减少。

根据法兰克福书展公布消息，今年第73届书展共有73500名专业观众及读者参加，不足疫情前2019年访客总数的1/4。在参展商数量方面，今年共有来自80个国家的2013家企业参展，比2019年104个国家的 7450 家参展商缩减了逾七成。根据德国统计网站Statista的过往数据，在2009年至2019年间，法兰克福书展的访客总数在26万至31万之间，参展商总数在7100至7600之间。

今年参展的中国出版行业仅有4个展位，均为大型联合展台

今年参展的中国出版行业仅有4个展位，均为大型联合展台

疫情的阴影

据法兰克福书展副主席，亚洲、非洲、阿拉伯区负责人克劳迪娅·凯撒（Claudia Kaiser）女士介绍，今年展商取消参展均是疫情原因所导致，包括国际间疫苗互不承认、隔离时间长、国际航班量少且价高等因素。即便是德国本地的参展商，由于担心工作人员在书展中被感染，也考虑到访客可能由于疫情原因而减少，加之主办方因应疫情而提供的可免费退展的宽松取消政策，因此许多常客今年缺席。

德国政府方面的防疫措施规定也令本次书展雪上加霜。除了常规的佩戴口罩、保持1.5米间隔距离、须出示已痊愈或已接种疫苗证明等一般规定外，书展展位之间的过道须从惯常的3米拓宽至6米，令今年可供展览面积大大缩减；同时，尽管一般被视为人气最高的周六场入场券销售一空，但每天2.5万人的上限规定决定了今年无法出现往年周六单日高达十万访客的盛况。

  • Ein Mann steht vor einem Bücherregal bei der Frankfurter Buchmesse 1949. (picture-alliance/R. Koll)

    70年法兰克福书展

    法兰克福的新起点

    1949年9月在法兰克福举行的第一届书展上，折叠椅和临时搭建的书架为参观者提供了德国书市的概况。因二战后德国分裂为两个国家，因此西德和东德分别创建了法兰克福书展和东德莱比锡书展。

  • Plakat der Buchmesse aus dem Jahr 1949. (picture-alliance/dpa/frm)

    70年法兰克福书展

    对文学的渴望

    德意志联邦共和国成立后不久，在德国图书贸易协会和一些图书商的积极倡议组织下举办了法兰克福书展。1949年9月18日至23日，出版社、书商、作家和图书爱好者得以在展会上了解205家参展商展出的各种图书。首届法兰克福书展便迎来14000名访客，展出的图书达到8500种。

  • Schwarz-weiß Foto, das einen Blick in die Messehalle der Frankfurter Buchmesse zeigt.(picture-alliance/dpa/R. Koll)

    70年法兰克福书展

    搬进更大的展厅

    法兰克福书展的规模迅速扩大。越来越多的国外出版商希望在展会上展示他们的书籍。 1951年书展搬迁到更大的展览厅。德国的图书贸易也得益于德国图书贸易和平奖的颁发。该奖项吸引了众多的国际读者。 1953年，参加法兰克福书展的外国出版商数量首次超过了德国的参展商。

  • Zwei Männer des Burda-Verlags in Fußball-Trikot bei der Frankfurter Buchmesse 1954. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    70年法兰克福书展

    书展上的足球热

    创办法兰克福书展当时具有很强的政治意图，希望在结束纳粹独裁统治以及许多出版商和作家的流亡生涯之后，德国能够向全世界展示其文化大国地位。1954年德国获得足球世界杯冠军之后，全国的足球热也蔓延至图书博览会。 Burda出版社的员工甚至穿着队服出现在书展现场。

  • Besucher der Frankfurter Buchmesse 1964 zwischen Bücherständen. (picture-alliance/dpa/R. Koll)

    70年法兰克福书展

    专利交易场所

    德国出版商的新出版物也是年轻的联邦共和国的一面镜子。在法兰克福书展上，他们不仅展示了文学艺术作品和高品质的插图书，而且还展示了从1960年代中期开始流行的咨询顾问书籍和廉价平装书。同时，法兰克福已成为国际专利的交易场所，图书早已成为商品。

  • Polizei und Demonstrierende vor der Messehalle Frankfurt im Jahr 1968. (picture-alliance/dpa/H. Heuse)

    70年法兰克福书展

    文学叛逆者

    西德大学生举行抗议活动的疯狂年代也给书展留下印记。1968年度的法兰克福书展被作为“警察书展”载入历史。警察封锁了展览大厅的入口。示威者对塞内加尔总统桑戈尔（Léopold Sédar Senghor）获得和平奖感到愤慨。对右翼出版商的抗议活动也给展览造成干扰。

  • Eine Frau hält Salman Rushdie's Satanische Verse auf der Frankfurter Buchmesse 1989 in den Händen und liest darin. (picture-alliance/dpa/W. Eilmes)

    70年法兰克福书展

    文学丑闻

    一些出版物常因涉及政治或其它社会和生活问题而引起舆论轰动。例如，1989年英裔印度作家拉什迪（Salman Rushdie）创作的“撒旦诗句”。又例如对马克西姆·比勒尔（Maxim Biller）描写恋爱故事的小说“埃斯拉”（Esra）的禁令也闹得沸沸扬扬。作者的前女友认为这部小时侵犯了其个人隐私，因而提起诉讼。

  • Porträt von Peter Handke. (Imago/Agencia EFE/C. Cabrera)

    70年法兰克福书展

    诺贝尔文学奖得主汉德克

    2019年诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克（Peter Handke）的书肯定也会在今年的法兰克福书展上引起争议。1966年，他凭借自己的作品《冒犯公众》而一举成名。但他也因在这部作品中通过演员之口侮辱观众而受到指责。他在巴尔干战争中亲塞尔维亚态度和他的作品《塞尔维亚的正义》也引发争议。

  • Indische Zeichen bei der Frankfurter Buchmesse 2006. (picture-alliance/dpa/F. Rumpenhorst)

    70年法兰克福书展

    每年一个主宾国

    自1988年以来，法兰克福书展每年都会有一个国家或者地区作为"主宾国"在书展上亮相，展示其文学创作的特色。1988年意大利成为法兰克福书展的首个主宾国。今年的主宾国是挪威。另外，如今翻译权交易已成为书展不可或缺的一部分。本届法兰克福书展示的图书超过39万种，其中包括有声读物，电子书和数字产品。

    作者: Heike Mund, Gaby Reucher


缺席的香港展商

从法兰克福书展的参展商目录看到，今年参展的中国出版行业仅有4个展位，均为大型联合展台。中国出版联合展厅没有如往年一样自建展厅，而是采用书展的标准展位，展览面积也有明显缩减。不同于往年，今年书展并没有中国国内派驻现场的工作人员，因此版权交易业务也无法正常进行，而只能使用线上配对服务。单个出版社的小展台今年均消失不见。

引人注意的是，疫情前已连续九年参展的香港馆今年缺席，官方网页上也没有2020年及之后的相关新闻通稿。法兰克福书展提供的参展商目录中，香港参展商数目显示为零。

台湾馆今年的主题是To Live is To Create

台湾馆今年的主题是"To Live is To Create"

台湾馆的情况与中国大陆参展商较类似，只有由台北书展基金会统一策划的大型综合展馆，并只派出德国本地的员工参加。疫情之下，尽管展台面积缩小，但台湾馆仍在国际综合、少儿及艺术等三处展区设置自建展台。台湾馆今年的主题是"To Live is To Create"（创作即生活、生活即创作），并以疫情期间home office为灵感，以厨房和中药行的药柜作为设计意象展出"台湾的气味"，同时推出线上台湾馆，提供在线展览和活动服务。

虚拟空间中的重新连结

除了图书展览与版权交易外，思想和文化交流活动也是法兰克福书展的一大特色。受疫情影响，书展从去年开始提供数字会议平台及线上直播节目，这些功能继续沿用到今年。尽管往年线下的四千多场活动今年缩减至不足1/3，但书展的直播活动获得了全球范围的关注。

据法兰克福书展官方通告，在书展期间，"法兰克福工作室（Frankfurt Studio）"面向专业观众和普通读者的61场长达44.5小时的活动直播录得来自97 个国家/地区超过两万次的播放量。与德国公共广播联盟合作的"ARD 书展舞台"提供了46 小时、"BOOKFEST城市计划"提供了85.5小时的现场直播。大部分直播节目可以通过 Facebook和YouTube回放，并将于11 月更新到buchmesse.de的媒体库中。

值得留意的是，德国著名记者奥斯特（Stefan Aust）在"ARD 书展舞台"中与主持人讨论了他今年出版的关于习近平的新书《习近平：世界上最具权势的人》。该书近日因两家孔子学院取消相关朗诵活动而引起德国舆论关注。

© 2021德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Vorbereitungen zur Frankfurter Buchmesse

    多读书 读好书

    图书的盛会

    第65届法兰克福国际书展于10月9日至13日举行。这一全球规模和影响力都堪称最大的图书展览会，今年汇聚了来自100多个国家的7300多家展商。

  • Deutschland Brasilien auf der Frankfurter Buchmesse 2013

    多读书 读好书

    主宾国是巴西

    作为今年的主宾国，巴西派出了包括70多位作家在内的大型代表团，在法兰克福书展介绍巴西的文学和文化。即将作为东道主举办世界杯和奥运会两大国际体育盛事的巴西，也借此机会在国际舞台上尽展本国的风采。为了参加今年的法兰克福书展，巴西文化部牵头准备了近两年，耗资近千万美元。

  • Deutschland Brasilien auf der Frankfurter Buchmesse 2013

    多读书 读好书

    用纸做的巴西馆

    图上可见书展上的巴西馆。这一展馆设计简约，用材独特：全部使用纸张作为材料。设计者想表达对纸张的敬意，同时释放出即使电子书籍发展迅速，也希望纸张书籍不会彻底退出历史舞台的信号。展馆同时体现巴西文化和文学的多样性，让人们了解这个国家不仅有足球和狂欢节，还有深厚的文学底蕴。去年在德国有百余部巴西作品翻译出版。

  • Deutschland Brasilien auf der Frankfurter Buchmesse 2013

    多读书 读好书

    读书是一种享受

    巴西馆也特地为访客准备了秋千吊椅，坐的舒舒服服，甚至躺下来，捧一本好书，或是听一本电子书，这才是真正的享受。在此也再度体现出人们常说的巴西人天性中的轻松随意，会享受生活。

  • Amazon Kindle Fire HDX

    多读书 读好书

    电子挑战

    不过今年法兰克福书展的主题之一是一个对于传统图书业来说不太轻松的话题：电子书籍的冲击。多年来，纸质书籍的销量持续下降，电子书籍以及读书器、智能手机读书程序等市场稳步扩大。美国所有图书产品盈利中，已经有四分之一与电子书籍产品相关。

  • Buchhandlungen gegen Internet, Umsatzentwicklung 2004-2012

    多读书 读好书

    对比明显

    这张图表显示出过去10年间传统图书行业与书籍新销路的发展趋势：绿线代表实体书店，蓝线则是网购书籍销量。

  • Buchladen Paris

    多读书 读好书

    浪漫不再？

    已经有一些老字号出版社经不起市场考验而学部破产，比如德国的苏坎普出版社（Suhrkamp）。德国大型连锁书店Thalia也刚刚宣布在全德国关闭20家分店。经典爱情片《诺丁山》里男女主人公邂逅的小书店门脸还在，不过早已成了一家鞋店。恐怕以后想在书店闲逛，顺便碰上毕生爱人的机会越来越小了！

  • Bildergalerie Weihnachtsgeschenke

    多读书 读好书

    纸书还有希望

    不过，今年10月1日德国信息与新媒体联合会（Bitkom）发表的一份调查结果显示，参与调查的德国人中60%不愿购买电子书籍，而是继续翻阅纸质书。每年到圣诞新年这样人们互送礼品的时候，纸质图书也向来是比较受欢迎的礼品之一。

    作者: 谢菲


DW.COM

法兰克福书展开幕 右翼出版社惹争议

2021年法兰克福书展在一场争议中开幕：由于书展也允许右翼出版商参展，一位非洲裔女作家取消了她的亮相。对此书展方面表示会坚持言论表达自由。而批评者则指责组织方“对不宽容的人过于宽容”。  

正发生"改变"的图书市场

法兰克福书展是世界上规模最大的书展。随着全球图书市场快速的需求变化，出版界将如何应对？德国之声记者Silke Bartlick走访了书展。  

法兰克福书展落幕：收获颇丰 心情沉重

随着白俄罗斯女作家阿蕾克榭维奇荣获颁德国书业和平奖仪式的结束，今年的法兰克福书展落下了帷幕。本次书展有哪些新亮点？阿蕾克榭维奇获奖感言为何发人深省？  

走马观花看书展

来自全世界的明星作家和文学名人现身法兰克福书展介绍他们的新作。不仅如此，今年的书展还提供更多丰富多彩，充满想象的阅读活动。  

相关内容

191031 -- BEIJING, Oct. 31, 2019 -- Xi Jinping, Li Keqiang, Li Zhanshu, Wang Yang, Wang Huning, Zhao Leji and Han Zheng attend the fourth plenary session of the 19th Central Committee of the Communist Party of China CPC in Beijing, capital of China. The session was held from Oct. 28 to 31, 2019. CHINA-BEIJING-CPC CENTRAL COMMITTEE-FOURTH PLENARY SESSION CN ShenxHong PUBLICATIONxNOTxINxCHN

四个关键词看中共六中全会 10.11.2021

中共第三份历史决议重要吗？习近平透过这份决议到底想要做什么？「共同富裕」是六中全会后的中国发展主轴？会议和决议会对台湾产生什么重大影响？德国之声专访三位研究中国与两岸的台湾专家剖析这些关键议题。

211030 -- BEIJING, Oct. 30, 2021 -- Chinese President Xi Jinping addresses the first session of the 16th Group of 20 G20 Leaders Summit via video link in Beijing, capital of China, Oct. 30, 2021. CHINA-BEIJING-XI JINPING-G20 SUMMIT CN LixXueren PUBLICATIONxNOTxINxCHN

客座评论：什么原因阻碍了习近平出国 08.11.2021

11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。

(091107) -- DUISBURG, Nov. 7, 2009 -- Musicians perform during the opening ceremony of Confucius Institute at the University of Duisburg-Essen in Duisburg, Germany, Nov. 6, 2009. The Confucius Institute run by the University of Duisburg-Essen from Germany and Wuhan University from China is the 10th Confucius Institute in Germany. Ban Wei) PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAx10_ 091107 Duisburg Nov 7 2009 Musicians perform during The Opening Ceremony of Confucius Institute AT The University of Duisburg Eat in Duisburg Germany Nov 6 2009 The Confucius Institute Run by The University of Duisburg Eat from Germany and Wuhan University from China IS The 10th Confucius Institute in Germany Ban Wei PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY ZUMAx10_

不可碰、不能评？孔院取消朗诵会掀起波澜 26.10.2021

德国著名记者奥斯特有关习近平的新书本来安排了推介朗诵活动，但在中国国内的压力下，参与活动的孔子学院取消了原定计划。出版社和德国大学方面均表示此一决定“不可接受”。

广告
TV-Sender Bild | Julian Reichelt Chefredakteur

德国大型出版集团拟新规 办公室恋情要公开

卷入桃色新闻的《图片报》主编莱歇尔特被解除职务数周后，《图片报》的出版商阿克塞尔-施普林格出版集团宣布计划颁布新规：今后，该集团主管和员工谈恋爱必须在内部公开。该规定尚需得到职工委员会同意。  

德国学者在中国所享受的学术自由空间越来越窄（资料图片）

外国学者在中国有多少自由？

中国与国际学术领域交流的空间越来越窄，各国、包括德国的学者都必须面对中国当局对学术界的意识形态审查和监控。近期两位德国学者就此发出的不同声音中，也有相同之处。  