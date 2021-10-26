2021法兰克福书展：疫情阻碍中港台展商

（德国之声中文网）新冠疫情对法兰克福书展的冲击显而易见：以往的参展商名录及访客手册今年都取消了，场馆数量对比往年也明显减少。例如，2019年6号馆的三层展厅今年缩减至两层，5号馆今年全馆封闭施工；摆渡车服务，以及法兰克福馆（Frankfurt Pavilion）、阅读帐篷、cosplay信息亭等一些以往书展重要组成部分的设施和活动都尽数取消，餐饮摊位亦显著减少。

根据法兰克福书展公布消息，今年第73届书展共有73500名专业观众及读者参加，不足疫情前2019年访客总数的1/4。在参展商数量方面，今年共有来自80个国家的2013家企业参展，比2019年104个国家的 7450 家参展商缩减了逾七成。根据德国统计网站Statista的过往数据，在2009年至2019年间，法兰克福书展的访客总数在26万至31万之间，参展商总数在7100至7600之间。

疫情的阴影

据法兰克福书展副主席，亚洲、非洲、阿拉伯区负责人克劳迪娅·凯撒（Claudia Kaiser）女士介绍，今年展商取消参展均是疫情原因所导致，包括国际间疫苗互不承认、隔离时间长、国际航班量少且价高等因素。即便是德国本地的参展商，由于担心工作人员在书展中被感染，也考虑到访客可能由于疫情原因而减少，加之主办方因应疫情而提供的可免费退展的宽松取消政策，因此许多常客今年缺席。

德国政府方面的防疫措施规定也令本次书展雪上加霜。除了常规的佩戴口罩、保持1.5米间隔距离、须出示已痊愈或已接种疫苗证明等一般规定外，书展展位之间的过道须从惯常的3米拓宽至6米，令今年可供展览面积大大缩减；同时，尽管一般被视为人气最高的周六场入场券销售一空，但每天2.5万人的上限规定决定了今年无法出现往年周六单日高达十万访客的盛况。

70年法兰克福书展 法兰克福的新起点 1949年9月在法兰克福举行的第一届书展上，折叠椅和临时搭建的书架为参观者提供了德国书市的概况。因二战后德国分裂为两个国家，因此西德和东德分别创建了法兰克福书展和东德莱比锡书展。

70年法兰克福书展 对文学的渴望 德意志联邦共和国成立后不久，在德国图书贸易协会和一些图书商的积极倡议组织下举办了法兰克福书展。1949年9月18日至23日，出版社、书商、作家和图书爱好者得以在展会上了解205家参展商展出的各种图书。首届法兰克福书展便迎来14000名访客，展出的图书达到8500种。

70年法兰克福书展 搬进更大的展厅 法兰克福书展的规模迅速扩大。越来越多的国外出版商希望在展会上展示他们的书籍。 1951年书展搬迁到更大的展览厅。德国的图书贸易也得益于德国图书贸易和平奖的颁发。该奖项吸引了众多的国际读者。 1953年，参加法兰克福书展的外国出版商数量首次超过了德国的参展商。

70年法兰克福书展 书展上的足球热 创办法兰克福书展当时具有很强的政治意图，希望在结束纳粹独裁统治以及许多出版商和作家的流亡生涯之后，德国能够向全世界展示其文化大国地位。1954年德国获得足球世界杯冠军之后，全国的足球热也蔓延至图书博览会。 Burda出版社的员工甚至穿着队服出现在书展现场。

70年法兰克福书展 专利交易场所 德国出版商的新出版物也是年轻的联邦共和国的一面镜子。在法兰克福书展上，他们不仅展示了文学艺术作品和高品质的插图书，而且还展示了从1960年代中期开始流行的咨询顾问书籍和廉价平装书。同时，法兰克福已成为国际专利的交易场所，图书早已成为商品。

70年法兰克福书展 文学叛逆者 西德大学生举行抗议活动的疯狂年代也给书展留下印记。1968年度的法兰克福书展被作为“警察书展”载入历史。警察封锁了展览大厅的入口。示威者对塞内加尔总统桑戈尔（Léopold Sédar Senghor）获得和平奖感到愤慨。对右翼出版商的抗议活动也给展览造成干扰。

70年法兰克福书展 文学丑闻 一些出版物常因涉及政治或其它社会和生活问题而引起舆论轰动。例如，1989年英裔印度作家拉什迪（Salman Rushdie）创作的“撒旦诗句”。又例如对马克西姆·比勒尔（Maxim Biller）描写恋爱故事的小说“埃斯拉”（Esra）的禁令也闹得沸沸扬扬。作者的前女友认为这部小时侵犯了其个人隐私，因而提起诉讼。

70年法兰克福书展 诺贝尔文学奖得主汉德克 2019年诺贝尔文学奖得主彼得·汉德克（Peter Handke）的书肯定也会在今年的法兰克福书展上引起争议。1966年，他凭借自己的作品《冒犯公众》而一举成名。但他也因在这部作品中通过演员之口侮辱观众而受到指责。他在巴尔干战争中亲塞尔维亚态度和他的作品《塞尔维亚的正义》也引发争议。

70年法兰克福书展 每年一个主宾国 自1988年以来，法兰克福书展每年都会有一个国家或者地区作为"主宾国"在书展上亮相，展示其文学创作的特色。1988年意大利成为法兰克福书展的首个主宾国。今年的主宾国是挪威。另外，如今翻译权交易已成为书展不可或缺的一部分。本届法兰克福书展示的图书超过39万种，其中包括有声读物，电子书和数字产品。 作者: Heike Mund, Gaby Reucher



缺席的香港展商

从法兰克福书展的参展商目录看到，今年参展的中国出版行业仅有4个展位，均为大型联合展台。中国出版联合展厅没有如往年一样自建展厅，而是采用书展的标准展位，展览面积也有明显缩减。不同于往年，今年书展并没有中国国内派驻现场的工作人员，因此版权交易业务也无法正常进行，而只能使用线上配对服务。单个出版社的小展台今年均消失不见。

引人注意的是，疫情前已连续九年参展的香港馆今年缺席，官方网页上也没有2020年及之后的相关新闻通稿。法兰克福书展提供的参展商目录中，香港参展商数目显示为零。

台湾馆今年的主题是"To Live is To Create"

台湾馆的情况与中国大陆参展商较类似，只有由台北书展基金会统一策划的大型综合展馆，并只派出德国本地的员工参加。疫情之下，尽管展台面积缩小，但台湾馆仍在国际综合、少儿及艺术等三处展区设置自建展台。台湾馆今年的主题是"To Live is To Create"（创作即生活、生活即创作），并以疫情期间home office为灵感，以厨房和中药行的药柜作为设计意象展出"台湾的气味"，同时推出线上台湾馆，提供在线展览和活动服务。

虚拟空间中的重新连结

除了图书展览与版权交易外，思想和文化交流活动也是法兰克福书展的一大特色。受疫情影响，书展从去年开始提供数字会议平台及线上直播节目，这些功能继续沿用到今年。尽管往年线下的四千多场活动今年缩减至不足1/3，但书展的直播活动获得了全球范围的关注。

据法兰克福书展官方通告，在书展期间，"法兰克福工作室（Frankfurt Studio）"面向专业观众和普通读者的61场长达44.5小时的活动直播录得来自97 个国家/地区超过两万次的播放量。与德国公共广播联盟合作的"ARD 书展舞台"提供了46 小时、"BOOKFEST城市计划"提供了85.5小时的现场直播。大部分直播节目可以通过 Facebook和YouTube回放，并将于11 月更新到buchmesse.de的媒体库中。

值得留意的是，德国著名记者奥斯特（Stefan Aust）在"ARD 书展舞台"中与主持人讨论了他今年出版的关于习近平的新书《习近平：世界上最具权势的人》。该书近日因两家孔子学院取消相关朗诵活动而引起德国舆论关注。

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