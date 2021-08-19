2021，当柏林墙重现德国街头

三十年前，象征德国分裂的标志性建筑柏林墙被推倒；三十年后，柏林墙为何又重现德国街头？
（德国之声中文网）柏林墙始建于1961年8月13日，到今年已满六十周年。起初，它只是铁丝网和砖墙，后期却扩建为配备瞭望塔、混凝土墙、壕沟等复合边防设施组成的"死亡地带", 并有士兵与巡逻犬日夜看守。东德政府称此墙为"反法西斯防卫墙"（Antifaschistischer Schutzwall），实际目的却是要阻止居民经西柏林逃往西方。许多尝试跨越边境的人在此死于枪下。
1989年11月9日，东德政府宣布放宽民主德国公民的出境限制。当晚，人群聚集到柏林墙两边并穿过边境，自称"围墙啄木鸟"（Mauerspechte）的民众开始砸墙。不到一年后，东德军队正式下令拆除柏林墙；约三个月后，分裂的东西德实现和平统一。
倒塌了三十年后，柏林墙又"复活"了：一堵新的"柏林墙"出现在法兰克福市中心的 "10月3日德国歌唱（3. Oktober - Deutschland singt）"纪念活动中。该活动始于2020年，由政治家、基督教会、音乐人及其他公民团体联合举办，在全德国超过二百个城市开展，旨在将不同年龄的世代连结起来，公开地共同庆祝柏林墙的倒塌与德国的和平统一。
活动负责人、神学家贝恩德·奥廷豪斯（Bernd Oettinghaus）童年时生活在当时的西德地区，至今仍对当时两德边境的警卫、警犬、及等待过关时感受到的那种恐惧记忆犹新。在他出生前，他的外公和母亲从东德逃亡到西德，但还有其他亲戚住在东德，因此他们每年会回去一两次。探亲不能太频密，且须申请许可，说明去向和地址，还要兑换货币，不能随意走动。反过来也是一样，东德人到西德也需要申请，出具邀请函和目的说明。这些规定类似现在申请外国签证的手续，在刚开始时尤其严格。过关之前，无论是坐火车还是自己开车，人们总要花费数小时在惴惴不安中等待安检结果，不知道能不能过关，有没有物品会被收缴。
除了家庭被拆散外，青年时代的奥廷豪斯还活在战争的阴霾之下。那时，西德布局了潘兴导弹，东德也设置了应对的导弹--两个德国互相将毁灭性武器瞄准了自己国家的另一边，东西德之间的核战争似乎随时一触即发。当无数人丧命于两国边境时，这道似乎不可逾越的墙却突然出乎意料地倒塌了。战争没有爆发，他认为是一个奇迹。这些自己与他人的共同经历，都成为了他多年之后孜孜不倦地策划两德和平统一纪念活动的原因。
和平统一后不久，大家都热烈地庆祝了这一盛事，但随着时间过去，大众却似乎开始渐渐淡忘了。因此，奥廷豪斯想藉着公开活动再次呼唤起这些记忆，唤起对和平的感恩之情，呼吁高举代表和平非暴力的烛光，最重要的是不要让这些经历和记忆消失。
早在1991年，贝恩德·奥廷豪斯就举办了首场纪念活动--一场小型的祈祷会，只有二三十人参加；到了2000年十周年之际，法兰克福市政府首次参与合作，市中心设置了庆祝舞台；2015年，活动参加人数达到一百万；2020年，首届"10月3日德国歌唱"庆祝活动揭幕，在全德国范围内同时展开。他认为，歌声是一项有生命力的"文化技艺"，可以将喜悦和希望传递出去，驱散恐惧等负面情绪。在民歌、赞美诗、流行音乐等一首首德国人耳熟能详的歌曲中，不同世代的人重新与彼此连结在一起。
一直以来，这些统一纪念活动都安排在10月3日进行，而不是柏林墙倒塌的11月9日，因为后者也是"水晶之夜"的周年纪念日，该事件被认为是对犹太人有组织的屠杀的开始。
除了现场活动外，见证者的经历也结集成《自由与统一的奇迹（Das Wunder der Freiheit und Einheit）》等书。贝恩德·奥廷豪斯希望将这些历史见证化为年轻一代面对未来的勇气和希望。
设立纪念碑的想法，催生了复刻版的"柏林墙"。自柏林墙倒塌三十周年起，这面墙便于德国统一纪念日现身法兰克福罗马人广场。新"柏林墙"由四块水泥墙体组成，没有铁丝网，也再不能令骨肉分离。不变的是，人们至今仍保持着对在墙上涂鸦的热爱。主办方提供各色彩笔任人涂画，墙上的文字和图案一层叠着一层。
仔细看去，墙上有很多爱心的形状，搭配着各色文字："统一、自由、希望"、"拒绝暴力"、"为了一个充满爱的、更公平的世界"、"爱和希望比恐惧更强大"、"永远不要战争"、"世界和平"、"爱"、"要爱不要战争！！！" "在一起生活更美"、"团结" 、"我们是同一个民族"、"我爱德国"等等。此外，墙上还见到不少国际元素，包括用德语写的"愿韩朝再次统一"，以及其他语言文字写的祝愿，包括两行简体中文字："愿自由归中国"。
这些文字与这面"柏林墙"一起，每年都会在法兰克福矗立一整天，随后在仓库里静静待上一年，直至下次纪念日里再被涂上新的愿望和祝福。
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