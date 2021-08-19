2021，当柏林墙重现德国街头

（德国之声中文网）柏林墙始建于1961年8月13日，到今年已满六十周年。起初，它只是铁丝网和砖墙，后期却扩建为配备瞭望塔、混凝土墙、壕沟等复合边防设施组成的"死亡地带", 并有士兵与巡逻犬日夜看守。东德政府称此墙为"反法西斯防卫墙"（Antifaschistischer Schutzwall），实际目的却是要阻止居民经西柏林逃往西方。许多尝试跨越边境的人在此死于枪下。

1989年11月9日，东德政府宣布放宽民主德国公民的出境限制。当晚，人群聚集到柏林墙两边并穿过边境，自称"围墙啄木鸟"（Mauerspechte）的民众开始砸墙。不到一年后，东德军队正式下令拆除柏林墙；约三个月后，分裂的东西德实现和平统一。

倒塌了三十年后，柏林墙又"复活"了：一堵新的"柏林墙"出现在法兰克福市中心的 "10月3日德国歌唱（3. Oktober - Deutschland singt）"纪念活动中。该活动始于2020年，由政治家、基督教会、音乐人及其他公民团体联合举办，在全德国超过二百个城市开展，旨在将不同年龄的世代连结起来，公开地共同庆祝柏林墙的倒塌与德国的和平统一。

破碎的家庭，战争的阴影

活动负责人、神学家贝恩德·奥廷豪斯（Bernd Oettinghaus）童年时生活在当时的西德地区，至今仍对当时两德边境的警卫、警犬、及等待过关时感受到的那种恐惧记忆犹新。在他出生前，他的外公和母亲从东德逃亡到西德，但还有其他亲戚住在东德，因此他们每年会回去一两次。探亲不能太频密，且须申请许可，说明去向和地址，还要兑换货币，不能随意走动。反过来也是一样，东德人到西德也需要申请，出具邀请函和目的说明。这些规定类似现在申请外国签证的手续，在刚开始时尤其严格。过关之前，无论是坐火车还是自己开车，人们总要花费数小时在惴惴不安中等待安检结果，不知道能不能过关，有没有物品会被收缴。

从前有一堵柏林墙 不再令人害怕的高墙 早在柏林墙开放前48小时，这个之前的死亡地带就已不再令人感到恐惧。此刻，人们不仅在柏林墙两侧庆祝，还爬上了这道水泥墙。东西德人重新成为一个整体。

从前有一堵柏林墙 柏林墙倒塌的前奏 1989年5月2日，匈牙利士兵拆除了匈牙利和奥地利边界上多处地方的铁丝网。这是二战结束后以意识形态划分的东西欧之间第一次打开通道。Joachim Jauer当年作为电视记者来到现场。

从前有一堵柏林墙 系统化选举舞弊 1989年5月7日，东德人选举了地方议会。受到操控的结果并不难预测：当权者再次获得了98%的选票。但这第一次，反对派进行了反抗。第二天，示威者就走上莱比锡街头抗议。

从前有一堵柏林墙 戈尔巴乔夫打破禁忌 1989年7月，戈尔巴乔夫在布达佩斯举行的华沙条约组织会议上宣布结束勃涅日列夫主义。苏联对社会主义兄弟国家的干涉权就此失效，莫斯科的联盟伙伴必须自己解决国内问题。一个禁区被打破了。

从前有一堵柏林墙 带上家当逃亡 对成千上万的东德人说，当年到匈牙利夏休成为他们一生的转折点。从德累斯顿到乌瑟多姆，到处都在谈论匈牙利与奥地利边界铁丝网被个别拆除。许多家庭带着孩子和行李匆匆越过绿色地带奔向自由。 Walburga von Habsburg Douglas回忆说，边界士兵当时都装做没看见。

从前有一堵柏林墙 使馆花园里的难民营 1989年夏天，西德在东欧的使馆最受东德人欢迎。很快，这些使馆就挤满了东德人，卫生状况出现了问题。在难民潮的高峰时期，有5000人逃到西德驻布拉格使馆洛布科维茨宫，并在花园里露营。

从前有一堵柏林墙 根舍走上布拉格德国使馆阳台 1989年9月30日，当时的联邦德国外长根舍在布拉格德国使馆的阳台上宣布，逗留在那里的东德人可以马上前往西方。根舍后来表示，这是他生命中最激动的时刻。这一刻是柏林墙倒塌前的一个高潮。

从前有一堵柏林墙 “我们是人民” 在东德成立40年后，东德人民鼓起了勇气。莱比锡成为东德的抗议之城。反对派每周组织所谓的星期一大游行，令东德当权者感到害怕。9月底，8000人走上街头，到了10月中旬，游行人数增加到7万人。到了10月末，上街抗议昂纳克政权的示威者高达30万人。

从前有一堵柏林墙 开往西方的特别列车 10月初，德国驻布拉格大使馆再次人满为患，德国驻波兰使馆也不断涌入希望出境的东德难民。最后，有6000多名东德人离开使馆前往西方。

从前有一堵柏林墙 40年没有变聪明 东德内部的土崩瓦解在建国40周年之际迅速加快。在抗议开始之际，各反对派运动还在呼吁改革，但10月份，抗议的目标已经更加远大。那就是自由选举、开放边界以及走向富裕。昂纳克仍然无动于衷，戈尔巴乔夫却听懂了时代的声音。

从前有一堵柏林墙 埃贡来得太迟了 前东德国家领导人、统一社会党总书记昂纳克在政治生涯的最后时刻也全然没有认清形势，拒绝政治变革。10月18日，昂纳克被迫辞职，埃贡·克伦茨（Egon Krenz）接任总书记并试图用推行改革的承诺挽救前东德，但没有成功。

从前有一堵柏林墙 人民受够了 11月初，抗议运动蔓延到这个工农国家的首都。数十万人参加反政府游行并呼吁改革。他们的口号是：不要暴力！这次游行是前东德40年历史上最大规模的游行。

从前有一堵柏林墙 反对派提出具体要求 电视台实况直播了东柏林亚历山大广场的游行。这在当时是一个轰动的事件，暴露出埃贡·克伦茨政府已经束手无策。反对派的诉求涉及到社会主义的本质问题，他们呼吁旅行、新闻和集会自由。

从前有一堵柏林墙 历史性的口误 寥寥数语改变了世界：在一次讲话中，疲惫不堪、准备不充分的前东德统一社会党官员君特·沙博夫斯基（Günter Scha owski）语无伦次地宣布立即取消东德居民的出境限制。在被追问时，他明确表示立即开放边界。1989年11月9日19:03，路透社首次报道了这个历史性的事件。

从前有一堵柏林墙 选帝侯大街上的“特拉比” 1989年11月9日至10日是梦想成真的日子。在48小时内，数十万东德人徒步、骑单车或者开着特拉比小汽车来到西柏林。查理检查哨旁就像科隆狂欢节一般热闹。

从前有一堵柏林墙 最后的演出 老虎变成了绵羊-柏林墙倒塌四天后，东德和西德的电视观众都惊讶地看到，东德国家安全局斯塔西头目、政治局强硬派埃里希·米尔克是怎样向人民议会议员们恳求理解的。这是手上沾满鲜血的顽固派可悲的最后演出。 作者: Iveta Ondruskova / Volker Wagener



除了家庭被拆散外，青年时代的奥廷豪斯还活在战争的阴霾之下。那时，西德布局了潘兴导弹，东德也设置了应对的导弹--两个德国互相将毁灭性武器瞄准了自己国家的另一边，东西德之间的核战争似乎随时一触即发。当无数人丧命于两国边境时，这道似乎不可逾越的墙却突然出乎意料地倒塌了。战争没有爆发，他认为是一个奇迹。这些自己与他人的共同经历，都成为了他多年之后孜孜不倦地策划两德和平统一纪念活动的原因。

不想记起，未敢忘记

和平统一后不久，大家都热烈地庆祝了这一盛事，但随着时间过去，大众却似乎开始渐渐淡忘了。因此，奥廷豪斯想藉着公开活动再次呼唤起这些记忆，唤起对和平的感恩之情，呼吁高举代表和平非暴力的烛光，最重要的是不要让这些经历和记忆消失。

早在1991年，贝恩德·奥廷豪斯就举办了首场纪念活动--一场小型的祈祷会，只有二三十人参加；到了2000年十周年之际，法兰克福市政府首次参与合作，市中心设置了庆祝舞台；2015年，活动参加人数达到一百万；2020年，首届"10月3日德国歌唱"庆祝活动揭幕，在全德国范围内同时展开。他认为，歌声是一项有生命力的"文化技艺"，可以将喜悦和希望传递出去，驱散恐惧等负面情绪。在民歌、赞美诗、流行音乐等一首首德国人耳熟能详的歌曲中，不同世代的人重新与彼此连结在一起。

一直以来，这些统一纪念活动都安排在10月3日进行，而不是柏林墙倒塌的11月9日，因为后者也是"水晶之夜"的周年纪念日，该事件被认为是对犹太人有组织的屠杀的开始。

延伸阅读：11月9日 德国历史上的今天

除了现场活动外，见证者的经历也结集成《自由与统一的奇迹（Das Wunder der Freiheit und Einheit）》等书。贝恩德·奥廷豪斯希望将这些历史见证化为年轻一代面对未来的勇气和希望。

爱与和平

设立纪念碑的想法，催生了复刻版的"柏林墙"。自柏林墙倒塌三十周年起，这面墙便于德国统一纪念日现身法兰克福罗马人广场。新"柏林墙"由四块水泥墙体组成，没有铁丝网，也再不能令骨肉分离。不变的是，人们至今仍保持着对在墙上涂鸦的热爱。主办方提供各色彩笔任人涂画，墙上的文字和图案一层叠着一层。

仔细看去，墙上有很多爱心的形状，搭配着各色文字："统一、自由、希望"、"拒绝暴力"、"为了一个充满爱的、更公平的世界"、"爱和希望比恐惧更强大"、"永远不要战争"、"世界和平"、"爱"、"要爱不要战争！！！" "在一起生活更美"、"团结" 、"我们是同一个民族"、"我爱德国"等等。此外，墙上还见到不少国际元素，包括用德语写的"愿韩朝再次统一"，以及其他语言文字写的祝愿，包括两行简体中文字："愿自由归中国"。

这些文字与这面"柏林墙"一起，每年都会在法兰克福矗立一整天，随后在仓库里静静待上一年，直至下次纪念日里再被涂上新的愿望和祝福。

观看视频 02:44 柏林墙打开缺口的那一天

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