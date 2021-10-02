2021年诺贝尔经济学奖授予卡德、安格里斯特和因本斯

（德国之声中文网）三位在美国工作的经济学家获得了2021年诺贝尔经济学奖。奖金的一半由加州大学伯克利分校的加拿大人戴维·卡德（David Card）获得，另一半由麻省理工学院的以色列裔美国人约沙·安格里斯特（Joshua Angrist）以及斯坦福大学的荷兰裔美国人基多·因本斯（Guido Imbens）平分。

今年的奖金约合98万欧元。瑞典国王于12月10日亲自将奖章和证书颁发给获奖者。

瑞典皇家科学院在阐述理由时说，卡德获奖是因为他对劳工经济做出的经验性实证贡献，安格里斯特和因本斯则是他们对以上过程因果关系的分析方法上取得了突破。三位学者"为我们认识劳工市场带来了新的认知，从自然实验中就因果关系得出了结论"。

瑞典皇家科学院认为，他们的研究成果也应用到其它领域，为"经验性研究做了革命性推动"。

卡德的研究显示，提高最低工资并不像人们预想的那样造成就业率降低，或者移民对工资、就业关系产生影响。

与其他诺贝尔奖不同，经济学奖不是根据诺贝尔生前遗嘱设立的，1968年瑞典中央银行增设了这一奖项。1969年产生了第一位诺贝尔经济奖得主。之后每年评选一次，它也是多个奖项中最后宣布的一个。上周，已宣布诺贝尔医学奖、化学奖、物理学奖、文学奖以及和平奖的评选结果。

（综合报道）

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