2021年诺贝尔替代奖得主揭晓

(德国之声中文网）

玛尔特·万杜（ Marthe Wandou）

来自喀麦隆的这位性别平等与和平活动人士致力于反对性暴力和争取儿童和妇女的权利数十年。1998 年， 她创建了"参与和自我管理发展社区行动"组织 (ALDEPA) ，采取涵括教育、预防工作、社会心理护理和法律支持的整体方式，并以整个社区的动员为基础。

玛尔特·万杜（ Marthe Wandou）

迄今，已有5万多名女孩从该组织的工作中受益，尤其是在喀麦隆北部地区--伊斯兰恐怖组织博科圣地（Boko Haram ）在当地活动频繁。

1963 年出生在这个中非国家最北端一个村庄的万杜亲历了儿童，尤其是女童面对的严酷现实：无法获得教育、早婚、暴力。尽管有此恶劣环境，万杜仍成为当地第一批在首都雅温得学习法律专业的女孩之一。

1998 年，她创建了取名为"参与和自我管理发展社区行动"的非政府组织，对许多遭遇强奸、绑架和暴力行为的家庭提供法律支持，并促成了早婚现象的减少。身处频繁发生性暴力和缺乏安全的环境，万杜女士证明，她是为女孩和妇女的福祉而奋斗的领导者。

弗拉基米尔·斯利维亚克 （Wladimir Sliwyak）

弗拉基米尔·斯利维亚克 (Vladimir Slivyak)现年48 岁，俄罗斯最敬业的环保主义者之一，是有影响力的环保组织"生态防卫"（ Ecodefense）的共同创建人，领导重要的基础运动数十年，抵制破坏环境的做法。他多次质疑并成功迫使与化石燃料开采、核能使用和放射性废物运输相关的项目中止实施--这在拥有大量石油、天然气和煤炭储量、全球最大

斯利维亚克领导的"生态防卫" 是 2013 年发起反煤炭运动的俄罗斯首家环保组织。该组织使用连通全国各地、各社区的网络交流信息，促成全国范围抵制采煤的抗议活动迅速增加。在这个非政府组织一再促使公众和国际投资人意识到危险后， 2014 年，俄罗斯飞地加里宁格勒核电站中止投建。

近年来，俄当局的骚扰越来越多，斯利维亚克仍不该初衷，也受到了年轻一代气候活动人士日益增长的影响力的鼓舞。

弗雷达·赫森 （Freda Huson ）

弗雷达·赫森致力于加拿大原住民的维权事业。原住民不忘自己与先人土地的血肉联系，要求对建筑项目有发言权。

现年 57 岁的赫森是Wet'suwet'en女酋长。 2010 年以来，她一直居于不列颠哥伦比亚省境内的本族群领地，创立了 Unist'ot'en Camp，--同时是殖民主义心理创伤治疗中心和抗议营地。 赫森和同仁们反对修建一条输送页岩气并贯穿土著地区的天然气管道。

弗雷达·赫森 （Freda Huson ）

去年，加拿大当局突袭营地一检查站，引发起全国范围抗议活动。赫森领导的行动使管道项目倒退多年，但迄今未能使之停建。

赫森运用的是一种整体方式，将土著人民环境保护和争取土地权利的斗争同更深层次的文化和生活方式斗争结合在一起--在一个数世纪以来他们一直遭受可怕暴力和剥削的国家。最近发现的一所天主教寄宿学校附近数百土著儿童乱葬坑再次将这一痛苦实施呈现在世人眼前。

森林与环境法律倡议组织 (LIFE) （Legal Initiative for Forest and Environment）

使用法律手段实现更多环境正义--这是印度非政府组织"森林与环境法律倡议"（LIFE）的方法。该组织由律师里克维特·杜塔（Ritwick Dutta ）和拉胡尔·乔杜里（ Rahul Choudhary ）于 2005 年创立。他们深知，普通人在相关问题上获得法律帮助有多难：诉讼成本高、等待时间长，以及相关事件的技术性质，使得很难状告即使是严重的违法行为。

"森林与环境法律倡议"（LIFE）创建者、律师里克维特·杜塔（Ritwick Dutta ）和拉胡尔·乔杜里（ Rahul Choudhary）

LIFE 支持社区抵抗环境威胁，例如建筑项目或森林砍伐。在该组织帮助下，一些污染方不得不对其给环境和公共健康造成的损害承担责任。

LIFE 早期的成功事例之一是在奥里萨邦（Odisha）对英国矿业公司 Vedanta 提起的诉讼，并开创了先例。该公司的铝土矿开采项目于 2010 年停止--印度最高法院裁定，启动此类项目需获当地社区批准。

该组织还在印度政府 2010 年设立国家绿色法庭进程中扮演了重要角色。该法庭专门处理环境索赔，具备处理复杂、多学科案件的能力。

通过弥合司法系统与致力于保护自然资源和野生动物的人士之间的裂隙，LIFE 显著提高了印度的环境保护标准。

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