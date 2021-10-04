2021年诺贝尔和平奖授予两名调查记者

（德国之声中文网）2021年诺贝尔和平奖的得主是菲律宾人马丽亚·雷萨（ Maria Ressa ）和俄罗斯人德米特里·穆拉托夫（Dmitri Muratow）。挪威诺贝尔委员会今天（10月8日）在解释颁奖理由时指出，这是对这两名记者致力于言论自由的认可。委员会主席赖斯-安德森（Berit Reiss-Andersen）在奥斯陆表示，言论自由是民主和持久和平的先决条件。

雷萨是调查网站"Rappler"的主编，现年 58 岁，曾任美国有线电视新闻网 CNN东南亚记者。在菲律宾，她受到多项指控。 2020年，她被判犯诽谤罪。人权组织--人权观察当时批评该判决是对新闻自由的攻击。雷萨本人也认为菲司法当局此举纯出于政治动机。

"不屈不挠致力于维护记者的权利"

现年59岁的穆拉托夫于 1993 年与志同道合者一起创办了俄语报纸"Novaja Gazeta"（《新报》）。 前诺贝尔和平奖获得者、前苏联总统戈尔巴乔夫是《新报》股东之一。赖斯-安德森指出，尽管遭受谋杀和威胁，但他拒绝放弃他的报纸的独立性，"始终如一地捍卫记者的权利"。迄今，这家对克里姆林宫持批评立场的报社中有６名员工被杀害或离奇死亡，其中安娜·波利特科夫斯卡娅 (Anna Politkovskaya)于 2006 年在莫斯科住家门口遭枪杀。

挪威诺贝尔和平奖委员会主席强调，"在一个民主和新闻自由的条件越来越恶化的世界中"，雷萨和穆拉托夫代表了所有致力于新闻自由和言论自由的新闻从业人员。

诺贝尔和平奖被认为是全球最重要政治奖项，今年奖金额度为1000万瑞典克朗（约 98·5万欧元），去年，该奖授予了联合国世界粮食计划署，以表彰该组织在全球范围与饥饿所作的斗争。

从本周一起，已先后公布医学、物理、化学和文学领域的诺贝尔奖得主。有两名德国人获奖：气象学家克劳斯·哈塞尔曼（Klaus Hasselmann）和化学家本雅明·利斯特（ Benjamin List）。上一位获诺贝尔和平奖的德国人是前联邦总理勃兰特。因其"东方政策"，他于 1971 年获颁该奖，该政策对缓和苏联同西方之间的冷战做出了贡献。

苏联唯一总统戈尔巴乔夫曾荣获诺贝尔和平奖

保密50年

和平奖是唯一一个不在斯德哥尔摩而是在奥斯陆宣布的诺贝尔奖项。获奖者不由瑞典机构，而是由挪威议会选举产生的一个五人委员会决定。该奖项旨在表彰那些"为促进民族国家团结友好、取消或裁减军备以及为和平会议的组织和宣传尽到最大努力或作出最大贡献的人"。

今年，和平奖委员会共收到 329项候选者提名--234 名个人及 95 个组织。相关名单将保密 50 年。

诺贝尔奖源于瑞典实业家阿尔弗雷德·诺贝尔（Alfred Nobel，1833-1896）的遗嘱基金会。根据传统，各奖项在他去世那一天，即 12 月 10 日颁发。1969 年起也颁发经济学奖，由瑞典国家银行赠款。诺贝尔遗嘱中未设此奖项。今年的诺贝尔经济学奖得主定于下周一公布。

（德新社，法新社）

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