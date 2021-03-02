2021年胡润百富榜发布 许家印身家跌至70位

（德国之声中文网）农夫山泉股份有限公司董事长、养生堂董事长钟睒睒首次登上胡润百富榜榜首。同去年相比，他的个人财富增长了7%。

法新社分析认为，中共以实现"共同富裕"的名义推行财富重新分配，造成私营企业老总的财富大幅缩水。

例如阿里巴巴创办人马云，去年他位于胡润百富榜榜首，但是今年财富下降1450亿元，以2550亿元位列第五。

法新社指出，去年马云对中国金融监管机构公开发表批评意见之后，马云和阿里巴巴很快就不再受北京的青睐。

报道指出，直接的后果是，中国官员阻止了阿里巴巴旗下金融集团蚂蚁金服本应创下世界纪录的首次公开募股，同时开启了针对中国科技公司、涉嫌垄断行为和具有权势的富豪的一连串打压行动。

腾讯首席执行官马化腾的财富比去年下降730亿元，以3170亿元位列第四。

今年排名第二位的是抖音创始人张一鸣，财富总值3400亿元。

宁德时代新能源科技有限公司董事长曾毓群财富增长2000亿，以3200亿元首次进入前三。

胡润研究院表示，今年首次出现没有房地产业企业家挤入前10名的现象。

许家印创办的恒大集团正深陷债务危机。许家印曾在2017年登上胡润百富榜榜首。一年间身家跌掉1620亿元，以730亿从去年的第五位跌至第70位。为今年胡润百富榜财富下降最多的企业家。

昨天（10月26日），彭博社引述消息人士称，中国当局已经要求许家印用他的个人财富来缓解恒大的债务危机。消息人士表示，中国各地的地方政府正在监控恒大的银行账户，以确保公司现金用于完成未完成的住房项目。

截至今年6月，恒大的负债已增至3000多亿美元。

今年是胡润研究院自1999年以来连续第23次发布"胡润百富榜"，上榜企业家财富计算的截止日期为2021年9月15日。

今年胡润百富榜人数扩大22%，比去年的2398人增加520人，达到2918位企业家财富超过20亿元。

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（法新社）

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