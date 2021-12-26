 2021年经济总结：新冠病毒、货柜荒、高物价 | 所有节目 | DW | 28.12.2021

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经济纵横

2021年经济总结：新冠病毒、货柜荒、高物价

经济动荡的一年即将结束，一起来回顾年度大事：一条堵住的运河、四分五裂的供应链、屡创新高的物价，以及股票和加密货币市场的豪赌。

  • China Hafen Qingdao

    一团乱的供应链

    「今天下单，明天交货」已经是很久以前的事了，新冠疫情彻底撼动了全球贸易的供应链。运费暴涨，货柜成了炙手可热的商品，使得经济复苏的愿望成为艰难的挑战。

  • Ägypten | Schiff Ever Given im Suez Kanal

    更多供应链灾情

    祸不单行，3月底，大型货轮长赐号在苏伊士运河搁浅。这条世界上最重要的水路之一被关闭了六天，数百艘船被堵在运河两端。

  • Holzgroßlager im Großsägewerk I KNT Klausner Nordic Timber

    供应链灾难的后果

    供应链断裂的影响随处可见：在超市见不到季节性的产品、建材市场上木料价格飞涨。即使是圣诞老人也无法实现所有的愿望。

  • Deutschland Opel-Werk Eisenach

    汽车行业的停滞不前

    汽车行业受到的打击尤其严重，去年产线因封锁而陷入停顿时，许多汽车制造商减少了芯片订单。当产量再次增加时，却面临严重的芯片短缺问题。今年，全世界因此而减少了约一千一百万辆的汽车生产量，许多车厂都因为没有芯片而陷入了停工状态。

  • Zapfpistole Diesel p178

    快速恢复的需求推动了价格上涨

    由于全球的经济几乎同时开始复苏，对原料和能源的需求急剧上升，价格也随之高涨。因此，想加油和取暖得付出昂贵的代价，德国的通货膨胀率更突破29年以来的新高。

  • Symbolbild VW Hacker

    新的勒索趋势：勒索软件

    勒索软件看似成了一门有利可图的生意，骇客用病毒使企业的电脑系统瘫痪，并要求支付天价赎金。只有这么做，这些受勒索的公司才能取回他们的数据。

  • El Salvador l Präsident Bukele verkündet Bitcoin-City

    加密货币的起伏

    谈到加密货币：对于比特币持有者来说，2021年是高潮迭起的一年。对美元的汇率范围在不到2万美元和逼近7万美元之间波动。在总统布克莱（Nayib Bukele）宣布将比特币列为官方支付工具之后，萨尔瓦多成了世界上首个将加密货币列为官方货币的国家。

  • GameStop Shop

    股市新趋势：通过应用程序赌博

    游戏零售商Gamestop的股东无法相信自己的眼睛：在交易的第一天（1月13日），股价上涨了50%，接着在短时间内从17美元暴涨到483美元，最后以崩盘收尾。在Reddit等网络平台上集结以及透过Robinhood等新型态的交易商投资的股民，是整个事件的背后推手。

  • USA | Facebook-Angestellte vor dem neuen Firmen-Logo

    新名称、新标识、老问题

    过去的Facebook现在被称为Meta，显现出它与元宇宙的关联，听起来也更现代。但创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）的形象仍然蒙上一层阴影，尤其是在吹哨人豪根（Frances Haugen）揭开公司内幕之后。

  • Deutschland | Airbus liefert letzten A380 an Emirates aus

    年度告别

    12月中旬，空中客车（Airbus）向阿联酋航空（Emirates）交付总共251架A380飞机中的最后一架。许多航空公司已经出于效率低落的原因，停用这种世界上最大的客机。


  • China Hafen Qingdao

    一团乱的供应链

    「今天下单，明天交货」已经是很久以前的事了，新冠疫情彻底撼动了全球贸易的供应链。运费暴涨，货柜成了炙手可热的商品，使得经济复苏的愿望成为艰难的挑战。

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