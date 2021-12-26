2021年经济总结：新冠病毒、货柜荒、高物价

股市新趋势：通过应用程序赌博

游戏零售商Gamestop的股东无法相信自己的眼睛：在交易的第一天（1月13日），股价上涨了50%，接着在短时间内从17美元暴涨到483美元，最后以崩盘收尾。在Reddit等网络平台上集结以及透过Robinhood等新型态的交易商投资的股民，是整个事件的背后推手。