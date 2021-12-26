2021年经济总结：新冠病毒、货柜荒、高物价

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经济动荡的一年即将结束，一起来回顾年度大事：一条堵住的运河、四分五裂的供应链、屡创新高的物价，以及股票和加密货币市场的豪赌。
「今天下单，明天交货」已经是很久以前的事了，新冠疫情彻底撼动了全球贸易的供应链。运费暴涨，货柜成了炙手可热的商品，使得经济复苏的愿望成为艰难的挑战。
祸不单行，3月底，大型货轮长赐号在苏伊士运河搁浅。这条世界上最重要的水路之一被关闭了六天，数百艘船被堵在运河两端。
供应链断裂的影响随处可见：在超市见不到季节性的产品、建材市场上木料价格飞涨。即使是圣诞老人也无法实现所有的愿望。
汽车行业受到的打击尤其严重，去年产线因封锁而陷入停顿时，许多汽车制造商减少了芯片订单。当产量再次增加时，却面临严重的芯片短缺问题。今年，全世界因此而减少了约一千一百万辆的汽车生产量，许多车厂都因为没有芯片而陷入了停工状态。
由于全球的经济几乎同时开始复苏，对原料和能源的需求急剧上升，价格也随之高涨。因此，想加油和取暖得付出昂贵的代价，德国的通货膨胀率更突破29年以来的新高。
勒索软件看似成了一门有利可图的生意，骇客用病毒使企业的电脑系统瘫痪，并要求支付天价赎金。只有这么做，这些受勒索的公司才能取回他们的数据。
谈到加密货币：对于比特币持有者来说，2021年是高潮迭起的一年。对美元的汇率范围在不到2万美元和逼近7万美元之间波动。在总统布克莱（Nayib Bukele）宣布将比特币列为官方支付工具之后，萨尔瓦多成了世界上首个将加密货币列为官方货币的国家。
游戏零售商Gamestop的股东无法相信自己的眼睛：在交易的第一天（1月13日），股价上涨了50%，接着在短时间内从17美元暴涨到483美元，最后以崩盘收尾。在Reddit等网络平台上集结以及透过Robinhood等新型态的交易商投资的股民，是整个事件的背后推手。
过去的Facebook现在被称为Meta，显现出它与元宇宙的关联，听起来也更现代。但创办人扎克伯格（Mark Zuckerberg）的形象仍然蒙上一层阴影，尤其是在吹哨人豪根（Frances Haugen）揭开公司内幕之后。
12月中旬，空中客车（Airbus）向阿联酋航空（Emirates）交付总共251架A380飞机中的最后一架。许多航空公司已经出于效率低落的原因，停用这种世界上最大的客机。
2021年全球经济复苏在一波又一波的疫情中颠簸前行。新的变种病毒、供应链短缺、严重的通货膨胀以及有可能放缓的中国经济增长都有可能阻碍明年全球经济进一步复苏的变数。
最新变种病毒出现后，全球股市一度陷入恐慌，担忧各项封锁措施重现。29日市场回稳，但各界信心依旧不足，希望有更多有关Omicron的研究阻绝疫情再次大爆发。
我们的生活成本正在增加，这其中有很多原因。德国之声评论员Henrik Böhme指出，比起其他国家的人们，德国人尤其害怕通货膨胀、货币贬值，但其实（尚且）无需恐慌。
中国继续执行对新冠病毒零容忍的政策。宁波港梅东码头发现1例阳性后，全码头封锁。人们担心此举影响全球供应链。
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