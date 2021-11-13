2021年社交媒体上传播最广的七大假信息

（德国之声中文网）德国之声总结了今年社交网络上传播最盛的七大假信息：

假信息一：新冠疫苗会造成女性不孕

社交网络上流传着大量视频或者文字消息称，接种了新冠疫苗后身体产生的抗体会附着在一种被称为合胞素-1的包膜蛋白上，而这种蛋白对于胎盘在子宫中生长非常重要。如果这种蛋白质在接种疫苗后被免疫反应所抑制，就会导致不孕。

这种说法完全没有科学依据。英国生育协会（British Fertility Society）早已排除新冠疫苗和不孕不育之间存在关联。

假信息二：德尔塔变种是新冠疫苗导致的

随着德尔塔（Delta）和奥密克戎（omikron）两个变种病毒的扩散，很多人开始相信，这些变种病毒是大规模接种疫苗导致的。

然而德国之声事实核查小组调查发现，病毒本来就会不断变异，而且传染性更强的变体通常会变成主要传播的变种病毒。一些知名的病毒学家指出，造成新的病毒变种出现的不是接种过疫苗的人，而是那些疫苗接种率低的国家、免疫力弱且未接种疫苗的感染者。

假信息三：mRNA疫苗会改变人类基因

从mRNA疫苗作为抗击新冠疫情的疫苗开始使用，互联网上就有很多人或者那些自称的专家宣扬为会改变人类基因。但事实上，疫苗物质根本不会进入人体的细胞核，只有在细胞核内理论上才有可能改变基因。还有一些人故意把DNA（负责生物遗传信息携带的脱氧核糖核酸）和RNA（核糖核酸）混淆在一起。核糖核酸在体内的作用主要是引导蛋白质的合成。而脱氧核糖核酸主要功能是信息储存，可比喻为“蓝图”或“配方”。

观看视频 05:00 事实核查：新冠疫苗会改变DNA吗？

假信息四：BioNTech公司创办人自己没有接种疫苗

今年12月初，社交媒体上流传着一段视频。视频中说，德国生物技术公司BioNTech的首席执行官萨欣（Ugur Sahin）本人出于“安全考虑”拒绝接种疫苗。这段视频使用的影像材料是大约一年前的旧资料，当时萨欣在去年12月21日接受采访时的确说过他尚未接种疫苗，但原因是55岁的他不符合优先接种的年龄标准。

BioNTech公司发言人在回应德国之声问询时表示，萨欣本人不但完整地接种了两剂疫苗，而且也已经接种了加强针。

假信息五：德国洪水地区漂浮着600具婴幼儿尸体

今年流传的令人感到惊悚的假信息不仅是关于疫情，还有一些涉及的是夏天德国西部发生的洪涝灾害。有一条在德国之外广为流传的假信息称，今年夏天德国西部地区发生洪涝灾害时，水面上漂着600具婴幼儿的尸体。这则假消息出自一段短视频，视频中n-tv的记者描述洪灾地区的居民讲述有儿童的尸体被冲到他们住房里的痛苦经历。但是记者并没有说过600具尸体。德国警方也从未证实过在洪灾地区发现了如此之多的遇难者遗体。

观看视频 04:29 事实核查：德国洪灾中的假新闻

假信息六：德国新外长准备在德国境内禁止家庭宠物

有报道说，今年德国联邦议院大选前，绿党尤其容易成为假信息攻击的对象，特别是绿党总理候选人、现如今的德国外长贝尔博克（Annalena Baerbock）是被主要攻击的目标之一。根据非政府组织Avaaz的调查统计，72%的假信息都是针对她制造的。例如有一条假信息说，贝尔博克宣布为了减少二氧化碳排放将禁止家庭宠物。真相是：贝尔博克从来没说过这样的话。

假信息七：气候变化不是人为造成的

虽然许多年轻人不断为气候保护进行抗争，格拉斯哥的世界气候大会至少也取得了部分成就，但怀疑论者继续传播这样的说法：全球变暖不是人为造成的，而是一个完全正常的自然变化过程。事实上，这种假设是错误的。绝大多数科学家都认为气候变化是由人类活动造成的。虽然地球在整个历史上经历了较暖和较冷的时期，但自从研究人员开始研究地球上的温度变化以来，他们发现从20世纪80年代开始，地球变暖的速度比以前快得多。20世纪地球表面温度的突然急剧上升是由于人类排放的大量温室气体造成的。温室气体的增加来自工业生产所需要使用的大量化石能源。

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