2021年“民主认知指数”揭示了哪些“认知”？

（德国之声中文网）“民主认知指数”研究是全球最大的有关普通民众如何感知民主的调查，由民主联盟基金会委托民调机构Latana进行。民主联盟基金会由北约前秘书长、丹麦前首相拉斯穆森创建。目前公布的研究结果是基于今年2月24日至对4月14日期间对53个国家（地区）53000多人的调查。这53个国家（地区）覆盖了全球75%的人口，中国、香港和台湾也在调查之列。

调查显示，经济不平等被视为对民主的最大威胁。有64%的受调查者持这一观点。53%的人认为，限制言论自由威胁到自己国家的民主。49%的人认为，不公平的或欺诈性的选举对自己国家的民主构成威胁。48%的人认为科技巨头是民主的威胁。认为美国、中国或俄罗斯对本国民主构成威胁的人分别占44%、38%和28%。其中，对德国民众的调查显示，36%的德国人认为美国的影响对德国民主构成威胁，33%的德国人认为中国的影响对德国民主构成威胁，29%的德国人认为俄罗斯的影响对德国构成威胁。

81%的受调查者认为民主很重要

在53个受调查的国家中，81%的受调查者认为民主很重要。持这一观点的人在希腊比例最高，达92%，在日本比例最低，为62%。

53个受调查国家中，40%的民众认为他们的国家没有充分的民主，46%的人认为他们的国家有足够的民主，认为民主“太多”了的人只占14%。

越来越多的人认为自己国家的政府主要为少数人的利益服务。大多数人（62%）都认为社交媒体平台对自己国家的民主有积极作用，但美国民众除外。47%的美国人认为社交媒体对民主有负面影响，认为社交媒体对民主有积极促进作用的美国人占41%。而担心外国干涉本国选举的人在各国都有所增加。

大多数中国人对美国影响力持负面评价

涉及美国在全球扮演的角色，亚洲人比欧洲人对美国的影响力评价积极，但59%的中国人对美国的影响力持负面评价，只有27%的中国人对其持正面评价。俄罗斯情况相似。对美国的影响力持负面评价的俄罗斯人占58%，持正面评价的仅占21%。

调查还显示出拜登效应。2021年以来，对美国持积极看法者增加了20%。在德国和中国，这一数字分别为20%和16%。

亚洲国家民众对政府处理疫情满意度高

2021年的“民主认知指数”研究还关注了各国民众对本国政府应对新冠疫情的评价以及这对民主造成的影响。结果显示，全球各国民众对政府应对疫情的表现愈发不满，满意度从去年春季的平均70%降至58%，而在民主国家的认可度（51%）明显低于在非民主国家的认可度（65%）。同时，认为政府在疫情中过度限制自由的比例则从去年春季的平均45%上升至53%。

具体而言，不到一半的德国人对本国的新冠疫情危机处理感到满意，去年这一数字超过70%。欧洲各国情况和德国相似，但在亚洲国家，四分之三的人却对政府感到满意。越南民众的满意度最高，为96%。中国位居第二，为93%。台湾和沙特均为86%。新加坡为87%。

民主联盟总监帕雷罗-普莱斯纳(Jonas Parello-Plesner)向《明镜》表示，这一状况并不影响民主长期的合法性，因为在东南亚的民主国家，比如日本、韩国或者台湾，对付疫情至少和中国等国一样有效，并且没有使用非民主的机制。他同时强调，81%的受调查者都认为民主很重要。

（据“民主认知指数”研究报告）

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