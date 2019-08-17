2021年歌德奖章花开三国

（德国之声中文网）歌德学院主席岚茨（Carola Lentz）说：“他们通过在三个非常不同的国家从事文化和公民活动，勇敢向前迈进，以艺术的形式倡导开放、民主和平等的社会。”

出生于1957年的喀麦隆公主贝尔（Princess Marilyn Douala Manga Bell）致力于推动对殖民历史的反思文化，呼吁平等对待非洲的博物馆以及向非洲国家归还与殖民史相关的文物。1991年，她与人联合创办了当代艺术中心博物馆。她的曾祖父是反抗德国殖民主义运动中重要的领头人物。

日本作曲家细川俊夫曾经在德国学习音乐

1955年在广岛出生的日本作曲家细川俊夫曾在德国学习音乐。他的创作领域涉及歌剧、交响乐、独奏曲目、室内乐以及电影音乐。细川的作品将日本传统乐器，例如竹笛，同西洋乐器结合在一起进行演奏。庆祝柏林交响乐团成立100周年时举办的作曲比赛中，细川赢得了第一名。

1960年出生于云南的中国舞蹈艺术家文慧同时也是一名纪录片导演和装置艺术家。1985年至1989年，她就读于北京舞蹈学院舞蹈编导系。后来在美国和欧洲都学习过现代舞，其中就包括德国著名的皮娜·鲍什现代舞剧团。

中国舞蹈艺术家文慧也获得本年度歌德奖章

1994年，文慧创办了生活舞蹈工作室。这是中国第一个基于舞蹈与剧场表演的独立演出创作团体，试图运用舞蹈、戏剧、包括与各类视觉艺术交融的剧场方式，表达和当代现实生活有关的故事和经验。

为了表彰在海外传播德语以及国际文化交流方面的卓著贡献，歌德学院从1955年起颁发歌德奖章。歌德奖章是联邦德国官方的荣誉奖章。

今年的颁奖典礼将于8月28日——德国著名诗人歌德的生日那一天举行。歌德出生于1749年8月28日。受到新冠疫情影响的缘故，今年的颁奖典礼依旧像去年一样采取线上形式举办。

（歌德学院、德新社、天主教新闻通讯社）

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