2021年普利策奖聚焦疫情和种族冲突

（德国之声中文网）2021年普利策新闻和艺术奖于周五（6月11日）在线上揭晓。《纽约时报》因对新冠疫情进行了“勇敢、有预见性和全面”的报道而荣获普利策奖中最负盛名的公共服务奖。

《大西洋月刊》（The Atlantic）记者杨格（Ed Yong）因针对疫情所写的一系列报导“清晰又明确”而获得解释性报导奖。美联社摄影记者莫瑞那提 （Emilio Morenatti）被授予特写摄影奖，他将镜头对准了受疫情影响的西班牙老年人。

18岁的特别奖获得者

除了聚焦新冠疫情，今年的普利策奖还将多个奖项颁给了报道弗洛伊德事件的新闻机构。明尼苏达州明尼阿波利斯市（Minneapolis）的当地主要报纸《明星论坛报》（Star Tribune）因对该事件“及时、可靠和细致”的报道而获突发新闻奖；美联社摄影记者用镜头记录了弗洛伊德事件后的抗议活动，赢得突发新闻图片奖。2020年5月，非裔美国人弗洛伊德（George Floyd）遭警暴致死，引爆的抗议浪潮从美国蔓延至世界各地。

普利策特别奖被授予现年18岁的弗雷泽

普利策特别奖被授予现年18岁的弗雷泽（Darnella Frazier）。大约一年前，正是她用手机录下弗洛伊德的遇害影片，并在网上公之于众。普利策奖评委会认可了弗雷泽的勇气并指出：“这段视频引发了全球反警察暴力的抗议活动，凸显了公民在记者追求真相和正义方面的重要作用”。

BuzzFeed因新疆报道首获普利策奖

美国新闻网站BuzzFeed因对中国新疆大规模拘留营和密集监控的深入报道而捧回其首项普利策奖——国际报导奖。

普利策评奖委员会在授奖评语中写道，BuzzFeed报道了“一系列调理清晰而扣人心弦的故事，这些故事利用卫星图像和建筑学专业知识，以及对20多名前拘留营囚犯的采访，确认了中国政府为大规模拘留穆斯林而新建的大型基础设施”。

BuzzFeed对新疆拘留营的系列报道由其驻外记者李香梅（Megha Rajagopalan）与建筑学专家奇林（Alison Killing）和数据方面的专业人士布切克（Christo Buschek）共同合作完成。李香梅曾经担任BuzzFeed和路透社驻中国记者，是首批揭露新疆“再教育营”的外媒记者之一。但是报导刊登后，她被北京拒绝续发签证而被迫离开中国。

此外，今年的普利策调查报导奖由《波士顿环球报》（The Boston Globe）赢得，其报导团队揭露了美国各州政府未能提供有关危险卡车司机资讯的系统性疏失。

与时俱进

普利策奖是美国奖励报纸、杂志、数位新闻报导和文学、音乐创作有杰出表现所设的奖项，被誉为新闻界的“奥斯卡金像奖”，至今已有一百多年的历史。获奖者由设在纽约哥伦比亚大学的评审团选出。普利策奖由最初的“为公众服务优异奖”一项新闻奖发展至现在的14项新闻界奖和7项创作界奖。新闻界的获奖者可以是任何国籍，但是获奖作品必须在美国媒体上发表的。不断完善的评选制度已使普利策奖逐渐成为一个全球性的奖项。

由于新冠疫情的影响，主办方修改了剧作家参选的资格规定：那些被迫推迟甚至取消，以及在露天或互联网上演出的剧目都有资格参加。

普利策奖将进行第105次颁奖。预计颁奖礼将于今年秋季举行。

来源：普利策奖网站，德新社，路透社，法新社

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