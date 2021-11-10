 2021年德国境内难民申请数量大幅增长 | 德国新闻 | DW | 17.10.2021

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德国新闻

2021年德国境内难民申请数量大幅增长

德国联邦移民和难民局公布的最新统计数据显示，今年在德国境内提交的难民申请数量大幅增长。截至9月底，德国相关机构总共收到100278份难民申请，与去年同期相比增加了35.2%。

今年8月26日，一批阿富汗难民抵达美国空军位于德国境内的拉姆施泰空军基地。

今年8月26日，一批阿富汗难民抵达美国空军位于德国境内的拉姆施泰空军基地。

（德国之声中文网）德新社报道指出，2016年至2020年，德国境内难民申请数量一直在稳步下降。但是去年由于新冠疫情所致，边境关闭、航班暂停等一系列疫情管制措施导致难民申请数量大幅减少。

德国联邦移民和难民局 (Bamf) 统计数据显示，今年的首次申请者当中，19.5%的申请来自于在德国出生的一岁以内的婴幼儿。难民申请被拒又重新申请的数量增长了162%，总数为31454份。今年1月至9月，德国联邦移民和难民局收到的难民申请总量为131732份，较去年同期增长52.9%。

另外首次提交难民申请的申请者多数来自于叙利亚（40472人）、阿富汗（15045人）和伊拉克（8531人）。其中阿富汗难民申请比例增幅最大，较去年同期增长了138%。

塔利班在今年8月接管阿富汗政权之前，阿富汗局势已经被评估为相当不稳定。2020年阿富汗人在德国递交的避难申请数量为9901份。2016年曾高达12.7万份。

  • Krieg in Syrien Aleppo ARCHIVBILD 2012 (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    难民潮缘起：战争、贫困

    2014年下半年，随着叙利亚战争进入第四年、伊斯兰国在叙北部攻城略地，叙利亚人民开始大规模的逃离该国。与此同时，其它国家如伊拉克、阿富汗、厄立特里亚、索马里、尼日尔和科索沃的民众也开始因暴力和贫困而踏上逃亡之路。

  • Syrien Flüchtlingslager (picture-alliance/dpa)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从难民营再次逃难

    其实，自2011年起，就有大批叙利亚难民聚集在邻国土耳其、黎巴嫩和约旦边境的难民营。到2015年，难民营已人满为患，再加上人们时常无法找到工作、或为子女提供教育的机会，越来越多的人决定继续踏上逃难的道路。

  • Griechenland Mazedonien Flüchtlinge bei Idomeni (Getty Images/M. Cardy)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “巴尔干路线”

    2015年，估计150万人步行从希腊前往西欧，即所谓“巴尔干路线”。根据申根协定，欧盟内部基本上是可以无边检自由行动的。然而，由于大批难民前往更富有的欧盟国家，申根协定也受到质疑。

  • Symbolbild Flüchtlingsboot Küste Libyen (Reuters/D. Zammit Lupi)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    地中海路线

    与此同时，数以万计的难民试图跨越地中海来到欧洲，许多人因船只严重超载而葬身大海。

  • Deutschland ungarische Soldaten schließen den Grenzzaun zu Serbien bei Roszke (picture-alliance/epa/B. Mohai)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    铁丝网

    欧盟外部边界的沿线国家采取措施应对难民潮。匈牙利、斯洛文尼亚、马其顿和奥地利修建起铁丝网。难民法收紧，多个申根国家引入临时边界检查。

  • Deutschland Flüchtling macht Selfie mit Merkel in Berlin-Spandau (Reuters/F. Bensch)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    “开放边界”

    2015年9月，德国总理默克尔在巴尔干路线国家情况紧张之下作出所谓“开放边界”的决定，此后在德国国内引起巨大争议。到2016年9月，德国在与奥地利的边界也引入了临时边检。

  • Türkei Flüchtlinge in der Sanliurfa Provinz (Getty Images/AFP/A. Altan)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟、土耳其协议

    2016年初，欧盟与土耳其签署协议，抵达希腊的难民可被送回土耳其。

  • Deutschland Bundeskanzlerin beim Weltflüchtlingstag (Getty Images/AFP/T. Schwarz)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    德国是接受难民最多的国家

    截至2017年底，根据联合国难民署的统计，德国生活着97.04万难民申请者，超过了法国或瑞典。当然，如果与人口规模相对比，德国每1万名居民接收117名难民，排在瑞典（241名）、马耳他（174名）和奥地利（131名）之后。

  • Infografik Karte Geschlossene Balkanroute DEU

    欧洲难民问题的缘起与现状

    前往德国难民人数减少

    在创纪录的2015年，有89万名难民入境德国。自欧盟与土耳其难民协定以及巴尔干路线（如图）关闭后，人数不断减少。2016年为28万，2017年近18.7万，接近2014年的水平。2018年1-4月，德国有约5.5万名难民申请者登记注册。

  • Infografik Migranten gehen nach Westen ENG

    欧洲难民问题的缘起与现状

    其它国家情况

    目前在希腊生活着近3.3万名难民，在意大利生活着约16.7万名难民，在西班牙生活着约17.5万名难民。这三个国家被视为难民潮的前沿。在欧盟共生活着近230万难民，约占欧盟总人口的0.45%。

  • Libyen Migranten auf dem Mittelmeer (picture-alliance/AP Photo/O. Calvo)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    从地中海前往欧洲的人数减少

    2018年1月-6月下旬，近4.3万名难民从海路前往欧洲。2016年同期是这一数字的五倍之高。今年上半年约1千人在这一路途中葬身大海，其中三分之二是在前往意大利的途中。

  • Belgien - EU-Gipfel in Brüssel- Kanzlerin Merkel (picture alliance/dpa/AP/O. Matthys)

    欧洲难民问题的缘起与现状

    欧盟峰会

    2018年6月28日和29日，欧盟峰会讨论难民议题，并达成一致：各成员国在自愿基础上设立封闭式的接收营，接收那些获救的地中海逃难者。之后，再在自愿的基础上，对这些难民进行分配。一段时间以来，德国政府内部基民盟与基社盟之间就难民问题争议白热化，峰会结果所带来的欧盟层面一致或将对德国内政情形有所缓和。

    作者: Rachel Stewart, 苗子 (据时代周刊等)


德国难民帮助组织（Pro Asyl）呼吁德国现政府和正在组阁中的新政府以及G20国家，从阿富汗接纳更多的难民。该组织负责人布克哈特（Günter Burkhardt）说："我们呼吁联邦政府启动接纳阿富汗难民的援助项目，为各联邦州拓宽现有的项目扫清道路。"

欧盟机构"庇护支援办公室"（EASO）主任格雷格利（Nina Gregori）在接受冯克媒体集团采访时表示，白俄罗斯邻国的处境极其严峻。白俄罗斯总统卢卡申科已经明确表示，他将不再阻止难民前往欧盟国家。

白俄罗斯总统做出这番表态之后，有关从白俄罗斯企图越境到波兰和立陶宛的报告越来越多。据德国联邦警察的了解，一些人从波兰和立陶宛在蛇头的帮助下进入德国。波兰在波白边境线上修建铁丝网。波兰国防部长布拉查克（Mariusz Blaszczak）通过社交媒体对外表示："如果没有围墙，缺少士兵和边防人员之间的良好合作，我们就会重新看到2015年那样的移民危机。"

观看视频 01:31

讲实话：德国民众如今怎样看待难民危机？

（德新社）

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