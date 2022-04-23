2021年度全球軍事支出出爐 美中領先互爭霸

（德國之聲中文網）瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所（Sipri）週一（4月25日）發布最新報告指出，儘管2021年俄烏戰爭尚未爆發，但由於俄羅斯在入侵前早已持續強化軍事力量，2021年全球軍費開支整體不只上升，更創下了新的紀錄。該機構預測，這一趨勢，特別是在歐洲，將繼續下去。

該報告表示，儘管全球新冠疫情造成了經濟損失，但世界各國依然增加了它們的軍事設備投資，導致去年全球國防開支增加了0.7%。瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所高級研究員達席爾（Diego Lopes da Silva）向法新社表示：「2021年，全球軍費開支連續第七次上升，達到2.1萬億美元。這是我們開始相關調查以來最高的數字。」

其中，美國2021年仍以8010億美元的軍事支出遠遠超過其他國家。不過，美國軍事支出的趨勢實際上與全球趨勢背道而馳，2021年的支出減少了1.4%。根據瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的統計，在過去十年中，美國的軍事研發支出上升了24%，而武器採購則下降了6.4%。雖然兩者在2021年都有所下降，但研究方面的下降沒有那麼明顯，該機構認為這也突顯了美國對「下一代軍事技術」的關注。

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的另一名研究員馬克斯坦納（Alexandra Marksteiner）在聲明中表示：「美國政府一再強調需要保持美國軍隊對戰略競爭對手的技術優勢。」

另一方面，中國依舊是世界上第二大軍費開支國，2021年的支出估計為2930億美元，其開支增加了4.7%，這也是中國連續第27年增加軍事開支。中國的軍事擴張也導致其區域鄰國加強其軍事預算，日本2021年增加了70億美元，增長幅度是7.3%，這是日本自1972年以來的最高年度增長幅度。

澳大利亞的軍事開支也增加了4%，在2021年達到318億美元。印度是世界第三大軍事支出國，2021年支出的金額為766億美元，但相較之下，印度的軍事支出增幅較小，為0.9%。英國則是軍事支出的第四大國，其軍事支出在2021年增加了3%，達到684億美元。

與此同時，俄羅斯的軍事支出增長了2.9%，是連續第三年增長，達到659億美元。達席爾表示，國防開支占俄羅斯國內生產總值的4.1%，遠遠高於世界平均水平，這也使莫斯科成為世界第五大軍事開支國。

高額的石油和天然氣收入幫助俄羅斯提高其軍事開支。達席爾指出，俄羅斯在接近年底時，軍事支出急劇上升。他說：「這發生在俄羅斯在烏克蘭邊境集結軍隊的之際，也就是俄羅斯今年2月入侵烏克蘭之前。」

俄烏戰爭將使歐洲軍事支出上升

瑞典斯德哥爾摩國際和平研究所的研究員達席爾還說，由於西方國家近來持續對俄羅斯施加制裁，所以俄羅斯是否能夠維持其軍事支出的水平目前很難預測。

2014年俄羅斯吞併克里米亞時，該國也在能源價格下跌的同時成為制裁對象，這使得國際機構很難衡量制裁對其經濟帶來的影響。達席爾表示：「現在國際社會對俄羅斯實施更嚴厲的制裁，這是肯定的，但同時俄羅斯也有更高的能源價格，這可以幫助俄羅斯負擔得起並維持其軍事開支的水平。」

另一方面，烏克蘭的軍費開支自俄羅斯吞併克里米亞以來已經上升了72%。雖然2021年該國的軍事支出下降了8%以上，達到59億美元，但仍占烏克蘭國內生產總值的3.2%。隨著歐洲緊張局勢的加劇，更多的北約國家加大了軍事支出力度。

達席爾說，去年有8個北約成員國的軍事支出達到其國內生產總值的2%目標，比前一年少了一個，但比2014年只有2個國家達到這個標準仍有所增加。他預計歐洲國家的軍事支出將繼續增長。

(法新社、德新社)

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