2021年奥斯卡颁奖典礼罕见推迟举行

（德国之声中文网）由于爆发新冠疫情，明年的奥斯卡颁奖典礼将被推迟。据比佛利山庄电影学院公布的消息称，第93届奥斯卡颁奖盛典将从原定的2月28日推迟到4月25日举行。最重要的电影奖提名将于3月15日宣布。
此外，筹划已久的洛杉矶美国影艺学院电影博物馆的开馆时间也将从2020年12月推迟到2021年4月30日。
美国影艺学院主席表示，随着奥斯卡颁奖典礼的推迟，电影制作人更有机会完成他们的影片并在电影院上映。明年的电影节是一个通过电影艺术凝聚世界影迷的"历史性时刻"，因此无需操之过急。
由于新冠病毒的传播，自三月份以来大多数电影制作告停，全球范围的电影院关闭。美国影艺学院最近宣布，从未在电影院上映，只在流媒体服务器上被收看的影片也可入围第93届奥斯卡奖提名。通常，一部电影必须至少连续七天在洛杉矶电影院放映之后，才有资格获得奥斯卡奖提名。
推迟颁奖典礼罕见
推迟颁奖典礼在好莱坞历史上很少见。 1968年因民权活动家马丁·路德·金（Martin Luther King）遭暗杀，于4月9日被安葬，因此颁奖盛典比原计划晚了两天推迟到4月10日举行。1981年因美国总统罗纳德·里根（Ronald Reagan）遇刺受重伤，颁奖盛典也被推迟一天。
李京慧/达扬 (德新社、法新社、路透社)
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《低俗小说》 (1994年)
昆汀的《低俗小说》获得7项奥斯卡提名，但最后只拿到奥斯卡最佳原创剧本奖一个奖项。影片叙事方式独特，看似独立的小故事打乱了时间线 ，充斥着暴力和黑色幽默，而其中的经典对白和狐步舞更是令人难忘。
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《钢琴家》 (2002年)
这部电影取材波兰犹太作曲家、钢琴家斯皮尔曼（Wladyslaw Szpilman）的回忆录，讲述了这位钢琴家在纳粹德国侵占波兰华沙期间的遭遇。这部电影获奖无数，也夺得三项奥斯卡大奖（最佳男主，最佳导演，最佳改编剧本），但是最后与最佳影片奖失之交臂（当年获奖的是歌舞剧《芝加哥》）。
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《洛城机密》 (1997年)
这部电影改编于同名小说，由柯蒂斯·汉森执导，凯文·史派西、罗素·克劳等人联袂出演。影片背景设在50年代的洛杉矶。影评人表示，复杂的情节成功地表现了二战后犯罪猖獗、警界腐败的洛城。 这部电影获得了奥斯卡最佳女配和最佳改编剧本奖，但未能将最佳影片奖（被提名）收入囊中。
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《为所应为》(1989年)
由史派克·李编剧、执导、出演的这部悲喜剧电影，通过讲述发生在意大利餐馆中的琐事，反映了美国的种族冲突，助燃了美国社会针对种族歧视的讨论。不过，该片未能获得任何奥斯卡奖项。
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《华尔街》 (1987年)
这部由奥立弗·斯通执导的影片，让迈克尔·道格拉斯获封奥斯卡最佳男主角，也让查理·辛成为好莱坞当红明星。影片描写了金融圈人士的贪婪和不择手段，是对美国金融资本主义物质至上的反思与批判。不过，该片未能获得奥斯卡最佳影片奖。
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《出租车司机》 (1976年)
这部由马丁·斯科塞斯执导、罗伯特·德尼罗和朱迪·福斯特主演的电影，被看作美国70年代最重要的一部电影。演员们的精湛演技和电影的写实主义风格备受影评人推崇，被认为是斯科塞斯最经典的作品之一。不过，该片没有获得任何奥斯卡奖项。
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《逍遥骑士》 (1969年)
该片由丹尼斯·霍珀执导，彼得·方达和杰克·尼克尔森担任主演，饰演骑摩托穿越美国南部的车手。影片中对话不多，主要表达了一种摩托车手的生活态度以及一望无际高速公路上的自由感。这部影响深远的电影获得了两项奥斯卡金像奖提名，但没有得奖。
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《惊魂记》 (1960年)
很多人都对玛莉莲（图左）在浴室中被杀的这一幕记忆犹新。大导演希区柯克的这部电影被评为美国最佳惊悚片和最重要的一百部美国片之一。惊悚、悬疑的剧情让观影者体验到前所未有的恐怖气氛。不过，这部被影迷封为“现代恐怖片之母”的影片没有获封奥斯卡最佳影片。
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《正午》 (1952年)
四名恶人出狱后放话某日正午12点回小镇寻仇，警长一人单刀赴会——这部黑白西部片被看作是美国电影史上最重要的电影之一，获得了6项奥斯卡提名、4项奥斯卡大奖（此前西部片很少得到奥斯卡提名或奖项），不过该片与最佳影片奖失之交臂。
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《公民凯恩〉 (1941年)
这部影片上映时并没有得到观众们的好评，如今该片成为电影史上的一座里程碑。影片讲述了美国报业大王凯恩（Charles Foster Kane）的一生，由奥森·威尔士执导。该片获得了1942年奥斯卡的9项提名，但最后只获得了最佳原创剧本一个奖项。
作者: Milena Grundmann