2021年奥斯卡颁奖典礼罕见推迟举行

（德国之声中文网）由于爆发新冠疫情，明年的奥斯卡颁奖典礼将被推迟。据比佛利山庄电影学院公布的消息称，第93届奥斯卡颁奖盛典将从原定的2月28日推迟到4月25日举行。最重要的电影奖提名将于3月15日宣布。

此外，筹划已久的洛杉矶美国影艺学院电影博物馆的开馆时间也将从2020年12月推迟到2021年4月30日。

美国影艺学院主席表示，随着奥斯卡颁奖典礼的推迟，电影制作人更有机会完成他们的影片并在电影院上映。明年的电影节是一个通过电影艺术凝聚世界影迷的"历史性时刻"，因此无需操之过急。

由于新冠病毒的传播，自三月份以来大多数电影制作告停，全球范围的电影院关闭。美国影艺学院最近宣布，从未在电影院上映，只在流媒体服务器上被收看的影片也可入围第93届奥斯卡奖提名。通常，一部电影必须至少连续七天在洛杉矶电影院放映之后，才有资格获得奥斯卡奖提名。

推迟颁奖典礼罕见

推迟颁奖典礼在好莱坞历史上很少见。 1968年因民权活动家马丁·路德·金（Martin Luther King）遭暗杀，于4月9日被安葬，因此颁奖盛典比原计划晚了两天推迟到4月10日举行。1981年因美国总统罗纳德·里根（Ronald Reagan）遇刺受重伤，颁奖盛典也被推迟一天。

李京慧/达扬 (德新社、法新社、路透社)