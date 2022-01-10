2021年天灾造成2800亿美元损失

（德国之声中文网）德国保险巨头慕尼黑再保险（Munich Re）周一公布报告指出，2021年全球自然灾害造成的损失高达2800亿欧元，随着气候变迁，这样的趋势将持续上升。

慕尼黑再保险的科学顾问表示："一些极端天气事件可能变得更加频繁或更严重。其中包括美国的严重飓风，以及豪雨在欧洲引发的洪水。"

报告指出，天灾造成的严重损失主要发生在美国。美国2021年遭遇了飓风、洪水和龙卷风侵袭。

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其中飓风艾达在全球造成650亿美元的损失。据估计，在美国全国范围内的损失约为1450亿美元。报告还写道，总体损失和获得保险理赔的损失都大幅高于两年前。2019年，损失总额为520亿美元。

德国2021年7月西部洪灾造成的损失估计为400亿美元，是迄今德国最昂贵的天然灾害。当时的降雨量达到德国百年未见的水平。

慕尼黑再保险的报告在描述这场灾害时写道："洪水引发的山洪席卷了无数建筑。铁路、道路、桥梁的基础建设也受到严重毁损。超过220人死亡。 "

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 断裂边缘 玛丽亚·邓克尔（Maria Dunkel）和儿子托马斯（Thomas）站在砾石大坑边缘的第二座房子里。托马斯指着洪水吞没了数座房屋的地方说道，他家已经很幸运了。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 一张传遍世界的图片 埃尔夫特-布莱塞姆大坑。现在竟成一景点，它的航拍照满世界风传。犹如莱茵也有了自己的大峡谷，山体滑坡形成的峡谷一直延伸到地平线。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 重建 邓克尔家一楼看上去就像是毛坯房，只有裸露的砖墙。一些线路和连接是新安装的。多亏有志愿者们的帮助，他们才走到了这一步。现在，全家人希望国家能提供更多资金支持，以推进重建工作。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 新厨房 除紧急援助外，住下一条街苏珊·邓克尔 (Susanne Dunkel) 没得到任何其它资金支持。要不是有人送了她一个新厨房，她的小住宅几乎还是空的。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 灾难游客 苏珊刚缝好窗帘，为的是遮挡灾难游客的视线。泥石流灾难发生后，围观者络绎不绝，有的人还透过客厅窗户拍照。她说道： “坐在这里不好受哇。很烦人。”

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 灾情 砾石大坑边缘一座被毁的房子。灾难景象依旧随处可见。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 禁止入内 埃尔夫特河（Erft）前的大桥边拉起了隔离带并竖起警示标牌。标牌上写着：“生命危险。禁止入内”。灾难发生数月后，布莱塞姆地区仍到处都能让人体会到灾情的严重。

重返北威州洪灾灾区 恐惧尚未消除 洪水梦魇 一场梦魇。唯愿能在某个时候重返常态。玛丽亚·邓克尔本不再想回到这座房子里来，但丈夫乌尔里希（ Ulrich）最终说服了她。现在，洪灾结束个多月后，她回到了自家的花园。 作者: Julie Huehnken



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