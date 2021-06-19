 2021年品牌价值排行榜：中国品牌已远超欧洲 | 经济纵横 | DW | 21.06.2021

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经济纵横

2021年品牌价值排行榜：中国品牌已远超欧洲

根据凯度公司的《最具价值全球品牌100强》，亚马逊和苹果是全球最有价值品牌，同时中国品牌稳步上升，市值已超过欧洲顶级品牌。

全球前100名品牌中，美国品牌继续保持主导地位，占比高达74%

全球前100名品牌中，美国品牌继续保持主导地位，占比高达74%

（德国之声中文网）最新凯度全球排名（Kantar's BrandZ）显示，中国品牌不仅崛起了，而且比欧洲顶级品牌更具价值。

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谁说2020新冠之年大家的日子都不好过？从美金融财经媒体福布斯发布的2020年“中国400富豪榜”中可以明显看出“富人更富”的大趋势。从数字上来说，中国已经妥妥取代了美国“造富之王”的地位。

今天刚刚公布的2020年度胡润百富榜显示，中国身价过亿的富豪们今年甚至比往年变得更加富裕。榜单上的富豪们身价总值达到1.5万亿美元，超过过去5年增加的总和，相当于增加了半个英国一年的GDP。

根据德国商会对在华会员企业进行的商业信心调查，四成左右企业表示2020年在华业务实现增长。大多数受访企业对欧中全面投资协定寄予厚望。不过，防疫措施下的严格入境限制，以及繁杂的行政手续和法律规范，仍然令在华德企感到头疼。

疫情让人们生活更艰辛？富豪们恐怕不这么想。瑞银和普华永道最新公布的报告显示，新冠疫情期间，亿万富豪的财富创下新纪录。这其中也有中国内地富豪的功劳。与此同时，当今的财富增长也呈现与以往不同的趋势，更加青睐特定领域的富豪。

根据该项排名，贝索斯（Jeff Bezos）于1994年创立的亚马逊仍保持世界上最有价值品牌地位，市值约6840亿美元；1976年问世的苹果集团紧随其后，市值6120亿美元；谷歌居第三位，市值4580亿美元。而位居第五的就已是中国最大的社交媒体和视频游戏公司--腾讯。阿里巴巴排名第七。

凯度公司称，以中国的电商巨头拼多多和美团领衔，包括中国顶级白酒制造商茅台、中国抖音（TikTok)以及美国电动车制造商特斯拉在内的５大品牌，价值都翻了一番有余。

特斯拉2003年问世，是发展最快的品牌，已成为全球价值最高的汽车品牌。过去一年，其市值同比增长275%，达426亿美元。

对比欧洲顶级品牌，中国顶级品牌优势明显。在前100名品牌中，中国占14%，比10年前增加11%；欧洲品牌占8%，而10年前的占比为20%。

欧洲品牌中列第一位的是法国奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton），全球排名第21。德国的SAP软件集团排名第26。唯一上榜的英国品牌是沃达丰，排名第60。

全球前100名品牌中，美国品牌继续保持主导地位，占比高达74%。根据凯度提供的数字，世界前100名品牌总市值达到7.1万亿美元。

另附：2021年品牌价值排名

1 亚马逊 6838.52亿美元

2 苹果 6119.97亿美元

3 谷歌 4579.98亿美元

4 微软 4102.71亿美元

5 腾讯 2409.31亿美元

6 Facebook 2267.44亿美元

7 阿里巴巴 1969.12亿美元

8 Visa 1912.85亿美元

9 麦当劳 1549.21亿美元

10 MasterCard(万事达卡公司） 1128.76亿美元

（路透社）

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    作者: Nicolas Martin


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