2021年品牌价值排行榜：中国品牌已远超欧洲

（德国之声中文网）最新凯度全球排名（Kantar's BrandZ）显示，中国品牌不仅崛起了，而且比欧洲顶级品牌更具价值。
根据该项排名，贝索斯（Jeff Bezos）于1994年创立的亚马逊仍保持世界上最有价值品牌地位，市值约6840亿美元；1976年问世的苹果集团紧随其后，市值6120亿美元；谷歌居第三位，市值4580亿美元。而位居第五的就已是中国最大的社交媒体和视频游戏公司--腾讯。阿里巴巴排名第七。
凯度公司称，以中国的电商巨头拼多多和美团领衔，包括中国顶级白酒制造商茅台、中国抖音（TikTok)以及美国电动车制造商特斯拉在内的５大品牌，价值都翻了一番有余。
特斯拉2003年问世，是发展最快的品牌，已成为全球价值最高的汽车品牌。过去一年，其市值同比增长275%，达426亿美元。
对比欧洲顶级品牌，中国顶级品牌优势明显。在前100名品牌中，中国占14%，比10年前增加11%；欧洲品牌占8%，而10年前的占比为20%。
欧洲品牌中列第一位的是法国奢侈品品牌路易威登（Louis Vuitton），全球排名第21。德国的SAP软件集团排名第26。唯一上榜的英国品牌是沃达丰，排名第60。
全球前100名品牌中，美国品牌继续保持主导地位，占比高达74%。根据凯度提供的数字，世界前100名品牌总市值达到7.1万亿美元。
另附：2021年品牌价值排名
1 亚马逊 6838.52亿美元
2 苹果 6119.97亿美元
3 谷歌 4579.98亿美元
4 微软 4102.71亿美元
5 腾讯 2409.31亿美元
6 Facebook 2267.44亿美元
7 阿里巴巴 1969.12亿美元
8 Visa 1912.85亿美元
9 麦当劳 1549.21亿美元
10 MasterCard(万事达卡公司） 1128.76亿美元
（路透社）
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披荆斩棘的哥哥和姐姐：疫情催生大富豪
富豪，大富豪，贝索斯
网上零售商巨头亚马逊创始人贝索斯(Jeff Bezos)赚的盆满钵满。图为贝索斯与女友桑切斯(Lauren Sanchez)。疫情爆发以来，人们对亚马逊的需求比以往任何时候都大。其股价也一路飙升。贝索斯在疫情爆发之前就已经是世界上最富有的人，现在他比原来更有钱了。《福布斯》估计，他目前拥有超过1600亿欧元的财富。
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赶超盖茨的马斯克
制造汽车，却是一家科技公司！这就是马斯克的特斯拉。疫情爆发以来，特斯拉在资本市场的表现亮眼，市值暴涨。就在最近，这位南非出生的企业家资产已经超越比尔 · 盖茨，跃升为全球第二大富豪，仅次于亚马逊创始人贝索斯。估计目前他的资产为1100亿欧元。
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大家都在用Zoom
疫情期间，在家办公的需求突然加大，远程视频通讯软件Zoom的使用量暴增。创始人袁征27岁时才从中国赴美国创业。在WebEx工作了几年后，他开始创业打造自己的视频平台。2019年Zoom上市。自新冠疫情以来股价大涨。篮球迷袁征的资产估计为160亿欧元。
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居家健身潮
健身中心关闭，民众社交受到限制。弗利(John Foley)准确地把目光投向了家庭健身市场。2013年，他还在众筹平台Kickstarter上为自己的在线健身器材打广告，但如今，投资人却纷纷给他的公司Peloton投钱。Peloton股价在疫情期间翻了三倍，这位近50岁的商人意外地成为亿万富翁。
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从车库里走出来的大富豪
商家可以通过Shopify自己创建网店。卢克（Tobias Lütke）是这个概念的幕后推手。2002年，卢克从德国科布伦茨移民到加拿大，并开始了“车库创业”。现在，Shopify已经成为加拿大最有价值的公司。自3月以来股价上涨了一倍多。福布斯估计，39岁的卢克资产为75亿欧元。
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一夜暴富
在1月份萨辛(Ugur Sahin)就押对了宝：新冠疫苗。这种疫苗由他创始的生物科技企业BioNTech开发，有望很快获得批准。现年54岁的萨辛4岁时随父母从土耳其移民到了德国，他现在不仅突然间成为名人，也一夜暴富。据估计，他在公司的股份价值超过20亿欧元。
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吃货宅家福利Hellofresh
居家不用出门买菜，私厨HelloFresh帮你采购，帮你配好菜单里需要的所有食材、调料，你不需要额外再采购任何东西。季度资产数据显示，这家公司的利润增长了三倍多，销售额增长了一倍多—。因为餐厅关闭，许多人都面临做饭难题，联合创始人兼股东里希特（Dominik Richter）从中获利。他也许还不能加入"十亿级"富豪的行列，但是他已经有了向这个方向发展的资本。
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世界女首富
一场疫情不仅让贝索斯变得更加富有。他的前妻麦肯齐·斯科特（MacKenzie Scott ）也因为持有亚马逊股份而收获颇丰，晋身成为世界上最富有的女性。她的资产达到大约600亿欧元。
作者: Nicolas Martin