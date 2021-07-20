2021年全球哪个城市最安全?

悉尼和东京

澳大利亚城市悉尼和日本首都东京分别以80.1分和80.0分分列第4和第5位。但悉尼在数字安全部分位居第一。而东京在基础设施领域崭露头角，获得该领域的最高分。另外，亚太地区的城市在榜单种占据了前十名中的多数，除了新加坡、悉尼、东京之外，还包括惠灵顿(7)、香港(8)和墨尔本(8)。