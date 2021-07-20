2021年全球哪个城市最安全?

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经济学人智库（The Economist Intelligence Unit）推出的2021年全球安全城市指数报告（Safe Cities Index）根据个人、基础设施建设、健康保障、环境和数据方面的安全指标，对全球五大洲60个城市进行排名。那么今年全球最安全的城市是哪一个呢？
被经济学人智库评为2021年全球最安全的城市是丹麦首都哥本哈根。总得分为82.4，领先排名第二的多伦多0.2分。哥本哈根被评为最安全的城市的一个关键因素是它的低犯罪率，另一个特点是社会凝聚力强，贫富差距相对较小。
加拿大城市多伦多在总评分中仅比哥本哈根低0.2分，屈居排行榜第二名。多伦多市长约翰·特里(John Tory)说，以前提到城市安全，人们考虑的往往只是治安和交通安全。但是现在需要考虑到的更多。例如，如果有人已经处于社会边缘，那么他的健康安全也会受到威胁。因此城市在消除歧视、确保教育平等以及扶持低收入人群等方面都增大了投入。
新加坡在榜单上位居第三，总评分为80.7分。在5个分项的排名种，新加坡在数字安全、卫生安全和基础设施安全方面排名第二，个人安全分项排名第13，环境安全分项排名已经降至中游——第37位。
澳大利亚城市悉尼和日本首都东京分别以80.1分和80.0分分列第4和第5位。但悉尼在数字安全部分位居第一。而东京在基础设施领域崭露头角，获得该领域的最高分。另外，亚太地区的城市在榜单种占据了前十名中的多数，除了新加坡、悉尼、东京之外，还包括惠灵顿(7)、香港(8)和墨尔本(8)。
上海(67.9)和北京(63.8)分别排在第30位和第36位，居中游。两年前，上海和北京分别排在32位和31位。今年榜单中北京和上海排名位置最高的都是健康安全分项，并列位居第19。除了健康安全，北京、上海在其它分项及总分排名中都落后于台北。
2021年全球最不安全的城市是缅甸城市仰光(39.5)，在全球安全城市指数报告中排名第60。排在倒数第二位和倒数第三位的分别是巴基斯坦第一大城市卡拉奇(39.7)以及拉美国家委内瑞拉首都卡拉卡斯(40.5)。
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