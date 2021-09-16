 2021年全球创新指数：中国紧随德法位列第12 | 经济纵横 | DW | 22.09.2021

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经济纵横

2021年全球创新指数：中国紧随德法位列第12

世界知识产权组织（WIPO）发布的《2021年全球创新指数报告》显示，中国目前排名第12位，较2020年上升2位。据东京调研公司近日发布的分析，在6G专利申请数量方面，中国遥遥领先，占比超过40%。

中国发射全球首颗6G试验卫星

2020年11月6日，中国发射全球首颗6G试验卫星

（德国之声中文网）世界知识产权组织（WIPO）的《2021年全球创新指数报告》依照创新投入，科技产出、研发支出、知识产权申请和风险资本交易等指标对全球132个国家进行了评估。《报告》显示，瑞士连续第11年位居榜首，瑞典、美国、英国、韩国、荷兰、芬兰、新加坡、丹麦和德国分列第2位至第10位。法国、中国、日本、中国香港、以色列、加拿大、冰岛、奥地利、爱尔兰和挪威分列第11至第20位。

《报告》称，在新冠肺炎疫情造成巨大影响的情况下，许多国家和地区政府及企业2020年仍加大了创新投入。从行业来看，软件和电子行业以及制药业的研发支出大幅增加，但受到疫情严重打击的运输和旅游行业的研发支出则在下降。

世界知识产权组织早些时候曾报告2020年专利申请数量创下“历史新高”。《2021年全球创新指数报告》称，这一纪录由“医疗技术、制药和生物技术”领域的创新推动。在“研发密集型企业 ”中，约有60%的企业报告去年支出增长。

《2021年全球创新指数报告》中，中国是前30位中唯一的中等收入经济体。报道也指出，土耳其（第41位）、越南（第44位）、印度（第46位）等中等收入经济体也正在迎头赶上。

世界知识产权组织总干事邓鸿森（Daren Teng，新加坡人）

世界知识产权组织总干事邓鸿森（Daren Teng，新加坡人）

6G专利申请数量中国高居榜首

自2013年以来，中国在全球创新指数排名表上已连续9年上升，今年较2020年上升2位。尤其在一些重要工业领域，中国表现出强劲的创新力度。东京调研公司Cyber Creative Institute近日公布的对约2万项6G专利申请的分析显示，中国在全球6G专利申请数量方面高居榜首，占比达到了40.3%。美国紧随其后，占比为35.2%。日本排名第三，占9.9%。欧洲位居第四，占8.9%。韩国排名第五，占比为4.2%。这些专利申请涵盖通信、量子技术、基站和人工智能等9项核心6G技术。中国的有关专利申请大多与移动基础设施技术有关，许多由华为申请，其他大型专利持有者还包括中国国家电网和中国航天科技集团等。6G预计将从2030年起投入商业使用。申请很多专利的国家在未来行业标准的制定上将拥有更多话语权。

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