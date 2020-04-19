2021年中国这些行业最不好过

餐饮业

餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。