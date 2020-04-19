2021年中国这些行业最不好过

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中国经济在新冠疫情下走过了第二年。除了疫情困扰、全球供应链出问题，中国政府还对一些产业进行大力监管、整治、甚至变相取缔。过去一年哪些行业苦不堪言？
在新冠疫情爆发前，中国这个“世界工厂”的制造业就已多年面对利润下降、生产成本攀升等问题。2020年以来，疫情的反反复复导致生产链断裂，人工、物流成本又进一步大幅增加。此外，政府在降低能耗、减少排放方面的要求不断提高。爆发局部疫情、原材料断供、限电等不可预测因素都会迫使企业停工。
去年以来，中国政府对本国互联网科技巨头加大了监管力度。今年以来，阿里巴巴、腾讯、京东、滴滴和美团等互联网巨头纷纷受到反垄断调查。4月，阿里巴巴因禁止平台内商家在其他竞争性平台开店的"二选一"行为，遭罚182亿人民币。这张罚单也创下中国反垄断罚款迄今为止的记录。
过去多年中国对互联网企业放任发展的政策走到了尽头。政府也明确传达出不乐见科技企业赴海外上市的信号。今年7月，中国国家互联网信息办公室宣布对在美国上市的滴滴出行实施“网络安全审查”，致使该公司股票市值蒸发三分之一。据美联社报道，今年阿里巴巴、腾讯、滴滴和其他科技巨头的总市值已减少了1.3万亿美元。
腾讯、快手、微博和小红书等网络平台因为传播色情信息等指控被罚款。腾讯音乐被责令解除与供应商的独家版权合作。 政府还发布新规限制青少年电子游戏的时间，使电玩行业受到冲击。以社交、游戏为重心的腾讯自今年2月中旬股价创下历史新高以来，市值蒸发超过2.24万亿元（3471.3亿美元）。
在中国领导人习近平 “房住不炒” 的口号下，北京开始采取实质性措施抑制房地产市场的畸形扩张。中央政府今年开始对房地产企业实施限制融资的“三条红线”，要求房企压缩负债。这导致以恒大为代表的一批地产开发商陷入巨大的债务危机。今年下半年中国房地产市场已明显降温，房产中介的日子也越来越不好过。
新冠疫情爆发以来，中国人不仅出国变得很难，跨省市旅行都会面临意想不到的风险。一旦出现阳性检测结果，整个城市甚至地区都会被封，游客被困、滞留。因此多数中国人放弃了旅游计划。公园景点、旅行社、客运、酒店等行业的复苏一再受到打击。
餐饮业的状况也好不到哪里去。2020年初疫情爆发后全国封禁的那几个月，餐饮业经历了最惨淡的时刻。后来随着社会生活的恢复，本地消费者回归。但人们的就餐和社交习惯发生了改变，食品价格、经营成本在上升。经历了倒闭潮之后，餐饮业的竞争激烈程度似乎没有下降。在全球拥有近1600家门店的火锅连锁餐厅海底捞11月宣布，今年共将关闭近300家门店。
航空公司也是受疫情影响损失最惨重的行业之一。无论是几乎陷入停顿的国际航线还是惨淡经营国内航线，大部分航空公司处于亏损状态。由于中国的民航企业大部分为国企，因此除海航破产重组外，并无其它航空公司倒闭。
今年7月，中国政府推出“双减”政策整顿教培行业：严禁教培机构资本化运作，规定现有学科类培训机构统一登记为非营利性机构。这被视为宣告教培行业的“死刑”。教培领军企业新东方和好未来的股价，分别暴跌超过80%和90%。统计数据显示，中国校外培训机构有超过70万家，从业人员超过1000万人。他们其中的一部分已经或面临失业。
中国经济统计数据是否存在“报喜不报忧”的问题？据彭博社报道，前财政部长楼继伟日前的一次活动上表示，目前中国经济所面临的负面变化，都无法在统计数据中得到体现。
经济增速回落、多地拉闸限电导致制造业受挫、资产相当于中国GDP2%的恒大集团深陷财务泥潭、监管部门对一些行业出重拳引发收紧民营企业猜测......有关中国经济的负面新闻频频登上头条，中国经济态势与前景已到了令人担忧的地步吗？本台记者采访了德国基尔世界经济研究所高级研究员、来自台湾的刘宛鑫（Wan-Hsin Liu)博士。
《商报》认为，中国监管部门近期频频对私营企业进行干预，让全球投资者都感到不安，担心中国失去全球经济稳定器的作用。《每日镜报》则批评说，北京大力干预私营经济，将导致投资者不敢投资中国企业，导致中国经济缺乏足够的创新资金。
11月8日，中共十九届六中全会召开。这次全会要审议通过的中共第三个历史决议将奠定习近平的历史地位和继续执政的历史合法性，因此他必须保证会议不能出任何一点差池。政论家邓聿文认为，这正是习近平连续缺席重要国际会议的原因之一。
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