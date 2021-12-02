 2021年中国监禁记者人数全球居冠 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 09.12.2021

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2021年中国监禁记者人数全球居冠

保护记者委员会周四发表最新年度报告，2021年全球被监禁记者人数创下293人的新高，中国依然是关押记者人数最多的国家，被囚的包括《苹果日报》创办人黎智英及公民记者张展。

Hongkong Justiz-Verfahren gegen Opposition | Jimmy Lai

香港媒体大亨、壹传媒创办人黎智英被控违反国安法遭判刑

（德国之声中文网）非政府组织保护记者委员会（CPJ）周四发布最新报告指出，全球被监禁的新闻工作者总数连续六年超过250人，目前有293名媒体从业人员身陷囹圄，其中四分之一发生在中国和缅甸。去年CPJ统计的全球被监禁新闻工作者人数则为280人。

CPJ主席乔尔·西蒙（Joel Simon）指出："这是连续第六年，CPJ录得的全球被关押记者人数创新高。" 他认为这个数字反映出"政府决心控制和管理信息，而且在操作时越发胆大妄为"。西蒙形容媒体工作者因报道遭到监禁是"专制政权的标志"。

根据保护记者委员会的最新报告，中国依然是全球监禁记者人数最多的国家，如今一共有50名记者被关押。其次则是缅甸（26人），该国在二月军事政变后对新闻业发动镇压，逮捕大量媒体工作者。排名前五的还有埃及（25人）、越南（23人）和白俄罗斯（19人）。

西蒙表示："看到许多国家年复一年榜上有名，着实令人痛心。但尤其可怕的是，缅甸和埃塞俄比亚如此粗暴地关上新闻自由的大门。"

此外，根据保护记者委员会统计，2021年有24名媒体从业人员遭到杀害。报告指出，墨西哥仍是"西半球对记者最危险的国家"。2021年至少有24名记者殉职，另有18人死因不明，其中3人是在墨西哥遇害。

CPJ表示，被监禁记者人数不断攀升的原因，各国情况各不相同，但都反映出一个严峻趋势，即"独立报道越来越不受容忍"。报告写道，有恃无恐的独裁者越来越无视正当程序，藐视国际规范，以维持自己的权力；"在一个专注于新冠疫情，并且试图优先处理气候变化等问题的世界里，专制政府显然意识到，公众对侵犯人权行为的怒火已经减弱，民主政府对采取政治或经济报复的意愿也在降低。"

China Journalistin Zhang Zhan

中国公民记者张展因报道武汉疫情被判刑入狱

在中国方面，CPJ在2021年度监禁调查报告中所列举的被关押人员包括香港媒体大亨、壹传媒创办人黎智英等8名香港媒体人，这对已四面楚歌的香港媒体是又一沉重打击，部分人甚至可能面临终身监禁。

CPJ表示，中国对新闻记者的无情监禁屡见不鲜，但这是首次在CPJ的年度调查中统计到香港记者被关押-这是2020年通过的香港国安法实施后的结果。

在中国大陆被关押的媒体工作者则有自由记者张展，她在2020年5月因为拍摄中国处理新冠疫情的相关视频，被以"寻衅滋事"罪名判处四年徒刑；这一指控经常被用来针对共产党的批评者。一些媒体人员被捕的原因则是"两面人"，这个词没有法律依据，指的是背地里反对共产党的人士，常被用于指控新疆的维族记者。

CPJ的报告中还写道，中国锁定了与媒体关系微妙的非记者并逮捕11人，他们被指控为《大纪元时报》提供材料。由于《大纪元》指出上述11人并非记者，所以并未被列入CPJ的普查范围，但他们被拘留是中国"扼杀媒体言论自由的不详指标"。

（CPJ、法新社）

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