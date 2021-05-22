 2021全球最宜居城市：亚太最优秀 欧洲落后了 | 文化经纬 | DW | 09.06.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

文化经纬

2021全球最宜居城市：亚太最优秀 欧洲落后了

“经济学人”公布了2021年全球最宜居城市排行榜。新西兰的奥克兰名列榜首，前十名中有八个是亚太地区的城市，这与其成功抑制住新冠疫情密不可分。而在疫情之下，全球整体的宜居度有所下降。

Neuseeland Auckland lebenswerteste Stadt der Welt

奥克兰（图）被评为2021年全球最宜居城市

（德国之声中文网）在"经济学人"本年度的"全球最宜居城市排行榜"中，奥克兰排在第一，接下去分别是日本大阪、澳大利亚阿德莱德、新西兰惠灵顿、日本东京、澳大利亚珀斯、 瑞士苏黎世、瑞士日内瓦、澳大利亚的墨尔本和澳大利亚的布里斯班。其中前五全部为亚太地区的城市，前十中也只有瑞士的两城并非位于亚太。

"新西兰严厉的防疫封锁措施，使其社会已经得以重新开放，让奥克兰、惠灵顿等城市的居民可以享受类似于疫情前一样的生活"，经济学人资讯社（EIU）在一份声明中说。去年，奥克兰在该榜单中排名第六，如今成为第一；惠灵顿也从去年的第15位升至第四位。

DW.COM

咨询公司美世（Mercer）调查了231个大都市，撰写出有关全球生活品质城市评估最新年度分析报告。维也纳第九度问鼎，德国也有三座城市上榜。

越来越多的日本人厌倦了大城市的限制和被在家隔离的感觉。越来越多的人想摆脱这种环境。疫情期间采取的防疫措施表明，也有换一种活法的可能性。

经济学人智库本周发布本年度全球宜居城市排行榜，墨尔本第五度夺冠。有“雾都首堵”之称的北京蝉联内地宜居城市之首，天津紧随其后。不少网民感叹“老外不知情”、“这不科学”。

英国《经济学人》的年度宜居城市排名出台，前十名中有三个澳大利亚城市、三个加拿大城市。德国汉堡位列第十。

澳大利亚共有4个城市进入前十，报告称，这也主要是因为澳大利亚对疫情的有力管控。

从地理位置上，澳大利亚和新西兰在防疫方面具有天然优势，这两个国家也在感染人数尚且不多时就做出了反应，因此抑制住了疫情。根据约翰霍普金斯大学的统计，澳大利亚的新冠病亡者总共不到1000人，而新西兰只有26人。作为对比，截至6月9日，德国因新冠死亡的人数已超过了90000。

欧洲表现不佳 汉堡下滑最大

去年的全球最宜居城市维也纳，这次未能进入前十，排在榜单的第12位。另外几个欧洲城市的排名也显著下滑。这显示出今年评判中的一个明显趋势：新冠病毒对城市的影响。

报告说，"新冠给全球宜居度带来了严重影响"，"世界各地很多城市的宜居度，如今都比疫情前低了不少，我们看到欧洲等地受到的影响尤为严重"。

在评级下滑幅度最大的十个城市中，有八个位于欧洲。德国北部大城市汉堡的下滑幅度最大，从第34位跌至第47位。

下滑与防疫相关的封锁、停摆以及欧洲医疗系统处于重压之下有关。而压力的增加也对欧洲城市的文化和整体宜居性带来影响。

同样宜居度明显下滑的还有几个加拿大的城市。

与此同时，美国城市的表现比较去年有所上升。檀香山、休斯顿等几个城市在这次调查中宜居度提升明显。报告说，随着疫情好转、社会限制措施的解除，这些美国城市在过去六个月排名上升。同样从该趋势中受益的还有中国城市。

全球整体宜居度下降

根据经济学人的这份报告，今年全球最不宜居城市和去年一样，依旧是叙利亚首都大马士革，"因为该城市仍然处于叙利亚内战的影响之下"。

与去年相比，宜居度排名靠后的城市整体变化不大，排名垫底的除了大马士革外，还有尼日利亚的拉各斯、巴布亚新几内亚的首都莫尔兹比港以及孟加拉国的首都达卡。

报告指出，与疫情前相比，全球宜居度的总体得分下降了7分，世界大多数城市在卫生保健方面的得分在疫情后下降。报告数据是从2021年2月22日至3月21日之间收集的。

（路透社，美联社，EIU）

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

  • Sunset over rooftops in Vienna (Bob Berwyn)

    2019年全球十大宜居城市

    1. 奥地利维也纳

    维也纳获得总体评分99.1（满分为100），连续两年位居世界上最宜居城市。在类似的调查中，这座城市一直受到青睐。在人力资源咨询公司美世咨询（Mercer）的生活质量调查排名中，它连续十年（200-2019）稳居第一。

  • A view of Melbourne city skyline (Fotolia/peshkov)

    2019年全球十大宜居城市

    2. 澳大利亚墨尔本

    在2018年被维也纳取代之前，墨尔本连续七年在“全球宜居指数”排名中夺冠。2019年，它得分98.4，再次稍逊维也纳。但是，在医疗、教育和基础设施方面，它仍然获得100分。由于兴旺的艺术发展，墨尔本常被称为澳大利亚的文化之都。

  • The Sydney Opera House and Harbour Bridge at sunset (picture alliance/dpa/robertharding)

    2019年全球十大宜居城市

    3. 澳大利亚悉尼

    该调查称，由于重新努力应对气候变化，改善文化和环境，悉尼今年从第5位跃居第3位，但仍然不敌其竞争对手墨尔本。

  • The skyline of Osaka city in Japan (Getty Images/UIG/Dukas)

    2019年全球十大宜居城市

    4. 日本大阪

    大阪从第3位下降到第4位。不过，在2018年之前，大阪还没能进入前10名。随后，犯罪率下降，交通水平整体改善。这座港口城市是日本的经济发动机，也是仅次于东京的第二大城市。

  • The Calgary skyline as seen from the top of Calgary Tower (picture-alliance/blickwinkel/M. Lohmann)

    2019年全球十大宜居城市

    5. 加拿大卡尔加里

    尽管在今年的调查中，卡尔加里从第4位掉到第5位，但它仍然是北美最宜居住的城市，击败了加拿大的竞争对手温哥华和多伦多。卡尔加里拥有130万人口，因其高品质生活而为人称道。

  • The Vancouver skyline with snow capped mountains in the background (Don Emmert/AFP/Getty Images)

    2019年全球十大宜居城市

    6. 加拿大温哥华

    从2002年至2010年，以及2015年，温哥华都被评为全球最宜居城市。今年得分为97.3。在医疗、文化和环境、教育基础设施方面，温哥华保持高分。

  • Toronto downtown skyline at sunset, (picture alliance/All Canada Photos)

    2019年全球十大宜居城市

    7.加拿大多伦多

    多伦多得分为97.2。这位加拿大人口最多的城市，也被称为世界上文化最多元的现代城市。 51％的多伦多居民出生于加拿大境外，共拥有超过230多个国籍。

  • Japan's highest mountain, Mount Fuji (C) is seen behind the skyline of the Shinjuku area of Tokyo (Getty Images/AFP/K. Nogi)

    2019年全球十大宜居城市

    8. 日本东京

    东京是2020年夏季奥运会的主办城市，准备工作无疑有助于其获得97.2高分。东京也是世界上最安全的城市之一，因为超级现代化和传统文化并存的体验广受游客欢迎。

  • The Nyhavn district as seen from Copenhagen’s harbour (Morten Jerichau/Wonderful Copenhagen)

    2019年全球十大宜居城市

    9. 丹麦哥本哈根

    除了维也纳之外，哥本哈根是另一个进入“十大”的欧洲宜居城市。尽管生活成本相对较高，但是这座丹麦的首都城市拥有出色的基础设施和医疗体系。它还希望成为世界上最佳自行车城市，根据当局的目标计划，到2025年，自行车旅行的普及率将达到出行者的50％。

  • A view of Adelaide city and the River Torrens. (Getty Images/M. de Klerk)

    2019年全球十大宜居城市

    10. 澳大利亚阿德莱德

    阿德莱德在评选中胜出，使得澳大利亚也有3个城市入榜十大宜居城市。被称为“教堂之城”的阿德莱德的人口数字为130万，算是一座小城市，但它拥有世界顶级葡萄酒厂和原始海滩，也是吃货的天堂。


DW.COM

全球宜居城市排名 德国遥遥领先

英国都市生活杂志Monocle评选的2018年全球最宜居城市排行榜上，慕尼黑再次跃登榜首。德国共有3个城市进入前10名，表现优于其他国家。香港再次跻身前20。  

全球最宜居城市榜出炉　中国第一不是北上广

《经济学人》杂志推出了最新“全球最适合居住城市”的排行榜，给全世界的140个城市来了个生活质量大排名。 2017年位居榜首的城市依然是蝉联７年冠军的墨尔本。德国只有一座城市入榜。而排名最高的中国内陆城市令人多少有些意外。  

相关内容

USA Chinesische Studenten in New York

中美关系僵持不下，留学生何去何从? 22.05.2021

美国驻中国大使馆和领事馆在其官方网站发布公告，允许向中国境内申请人发放F-1学生签证。对于留学生，留学中介，留学生的家长来说，这条措施将对他们的生活、职业和未来产生巨大的影响。

China Qingdao Coronavirus Massentest

德语媒体：为何中国没有发生第二波疫情？ 02.11.2020

德国等欧洲国家正在经历新一轮严峻疫情，公共生活再次停摆。这时，一些德国媒体将目光转向中国：为何中国迄今没有出现第二波疫情？全球最早爆发疫情的武汉，如今怎么样了？

Japan Reiskunst in Inakadate

新冠病毒让日本人爱上农村 26.06.2020

越来越多的日本人厌倦了大城市的限制和被在家隔离的感觉。越来越多的人想摆脱这种环境。疫情期间采取的防疫措施表明，也有换一种活法的可能性。

广告
Neuseeland Auckland lebenswerteste Stadt der Welt

2021全球最宜居城市：亚太最优秀

“经济学人”公布了2021年全球最宜居城市排行榜。新西兰的奥克兰名列榜首，前十名中有八个是亚太地区的城市，这与其成功抑制住新冠疫情密不可分。而在疫情之下，全球整体的宜居度有所下降。  

好萌好温馨！ 云南野象群高清睡姿曝光

在云南长途迁徙的象群似乎走累了，无人机拍到了象群集体睡觉的画面，一家大小在一处林地休息，大象把小象围在中间保护，又萌又温馨！  