2021全球最宜居城市：亚太最优秀 欧洲落后了

（德国之声中文网）在"经济学人"本年度的"全球最宜居城市排行榜"中，奥克兰排在第一，接下去分别是日本大阪、澳大利亚阿德莱德、新西兰惠灵顿、日本东京、澳大利亚珀斯、 瑞士苏黎世、瑞士日内瓦、澳大利亚的墨尔本和澳大利亚的布里斯班。其中前五全部为亚太地区的城市，前十中也只有瑞士的两城并非位于亚太。

"新西兰严厉的防疫封锁措施，使其社会已经得以重新开放，让奥克兰、惠灵顿等城市的居民可以享受类似于疫情前一样的生活"，经济学人资讯社（EIU）在一份声明中说。去年，奥克兰在该榜单中排名第六，如今成为第一；惠灵顿也从去年的第15位升至第四位。

澳大利亚共有4个城市进入前十，报告称，这也主要是因为澳大利亚对疫情的有力管控。

从地理位置上，澳大利亚和新西兰在防疫方面具有天然优势，这两个国家也在感染人数尚且不多时就做出了反应，因此抑制住了疫情。根据约翰霍普金斯大学的统计，澳大利亚的新冠病亡者总共不到1000人，而新西兰只有26人。作为对比，截至6月9日，德国因新冠死亡的人数已超过了90000。

欧洲表现不佳 汉堡下滑最大

去年的全球最宜居城市维也纳，这次未能进入前十，排在榜单的第12位。另外几个欧洲城市的排名也显著下滑。这显示出今年评判中的一个明显趋势：新冠病毒对城市的影响。

报告说，"新冠给全球宜居度带来了严重影响"，"世界各地很多城市的宜居度，如今都比疫情前低了不少，我们看到欧洲等地受到的影响尤为严重"。

在评级下滑幅度最大的十个城市中，有八个位于欧洲。德国北部大城市汉堡的下滑幅度最大，从第34位跌至第47位。

下滑与防疫相关的封锁、停摆以及欧洲医疗系统处于重压之下有关。而压力的增加也对欧洲城市的文化和整体宜居性带来影响。

同样宜居度明显下滑的还有几个加拿大的城市。

与此同时，美国城市的表现比较去年有所上升。檀香山、休斯顿等几个城市在这次调查中宜居度提升明显。报告说，随着疫情好转、社会限制措施的解除，这些美国城市在过去六个月排名上升。同样从该趋势中受益的还有中国城市。

全球整体宜居度下降

根据经济学人的这份报告，今年全球最不宜居城市和去年一样，依旧是叙利亚首都大马士革，"因为该城市仍然处于叙利亚内战的影响之下"。

与去年相比，宜居度排名靠后的城市整体变化不大，排名垫底的除了大马士革外，还有尼日利亚的拉各斯、巴布亚新几内亚的首都莫尔兹比港以及孟加拉国的首都达卡。

报告指出，与疫情前相比，全球宜居度的总体得分下降了7分，世界大多数城市在卫生保健方面的得分在疫情后下降。报告数据是从2021年2月22日至3月21日之间收集的。

（路透社，美联社，EIU）

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