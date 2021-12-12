2021全球市值最高公司 美国独占十之八九

（德国之声中文网）国际证券交易市场比以往任何时候都更受美国科技大亨们的支配。至 2021 年底，全球市值最高的10家公司中有8家来自美国。苹果公司以 2.96 万亿美元的市值（截至 12 月 27 日）成为有史以来第一家有望突破 3 万亿大关的公司。根据管理咨询公司安永和路透社的计算，苹果股价今年上涨了 31%。微软则以 52% 的涨幅和 2.57 万亿美元的估值升至第二位。谷歌母公司 Alphabet 从第五位升至第三位，股值上涨近三分之二，市值达 1.96 万亿美元。

Alphabet一家的市值就超过德国最重要指数达克斯（DAX）全部 40 家企业总市值（略低于 1.9 万亿美元）。而达克斯中最值钱企业——林德工业气体股份有限公司（ Linde ）总部甚至还不在德国：这家来自慕尼黑的企业同美国最大工业气体生产商普莱克斯（ Praxair ）合并、总部迁美以来，其市值翻了一番，达到 1750亿美元，全球排名第 77。达克斯中的软件公司 SAP 以 1660 亿美元继续保持最值钱德企地位，但在全球排名表上落至第 80 （2020 年：第 72 位）。西门子（1370 亿）中断一年后再度勉强跻身“前 100 强”。

SAP 总部位于 巴登-符腾堡州的瓦尔多夫（ Walldorf）。

2007年底，即金融危机爆发前不久，曾有7家德国企业入列全球最值钱100强；到2021年底，仅有8家跻身“200强”。安永首席执行官阿勒斯（Henrik Ahlers ）指出，“欧洲在世界证券交易市场上的重要性萎缩，权重越来越偏向美国”。2007 年，全球100强中，有 46个来自欧洲，今天只剩 16 个；而美国则占了其中的 61 个。阿勒斯的一个解释是，新冠大流行瘟疫引起的数字化浪潮主要使居领先地位的美国高科技公司受益。

一飞冲天的 BioNTech 仍属凤毛麟角

阿勒斯指出，与之相反，在欧洲，成熟的汽车、制药和原材料企业仍扮演着重要角色。最有价值的欧洲企业目前是法国奢侈品集团 LVMH（4140 亿美元），全球排名第 19 位；其次是雀巢（3820 亿美元），位居第 22 。阿勒斯抱怨道，虽然初创领域融资爆增，但在销售额和市值方面跻身世界前列的欧洲企业仍少而又少。总部位于德国美因茨（ Mainz ）的新冠疫苗开发商 BioNTech 是今年的火箭式创价企业之一：市值超 610 亿美元，在德国排名第 12，跻身全球 300 强。在美国科技股交易市场纳斯达克， BioNTech 的股值年内翻了3番以上。

Biontech 美因茨总部

证券交易市场上，危机赢家是从供应瓶颈和高价中获利的芯片公司：图形芯片开发商Nvidia（7740亿美元）和代工制造商台积电（5670亿美元）便是2021 年排名上升的全球十大最有价值公司中的两家。危机输家则是跌出“前十”的中国互联网公司腾讯和阿里巴巴。其中，阿里巴巴市值减半。两年前排名第一的石油巨头沙特阿美从第二位降至第四，自上市以来，其市值始终徘徊于 1.9 万亿美元上下。

在汽车行业，特斯拉成为领军者。3年里，这个新生代的市值翻了近 20番，达到 1.1 万亿美元，全球排名第六。尽管股价增30%，德国车企中市值最高的大众集团在全球排名仅为第112（1300亿美元）。今年股市上最值钱的新贵是美国电动汽车制造商里维安（Rivian ），以960亿美元市值轻取戴姆勒（850 亿）和宝马（660 亿）。

（德新社，路透社）

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