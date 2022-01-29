2021中国仍是德国最大贸易伙伴

（德国之声中文网）据联邦统计局周一（1月31日）通报，2021 年 1 月至 2021 年 11 月期间，德中两国间商贸额达 2223 亿欧元，已超过2020全年总额，增幅14.7%，其中，从中国进口增幅尤其显著：同比增长18.6%，为1271亿欧元。

这是自有统计以来联邦德国从中国进口的最大商品额。与此同时，对华出口也增加，幅度为 10%，达 952 亿欧元。两相比较，从中国的进口多于出口 318 亿欧元。

联邦统计局数据表明，几十年来，中国对德国经济的重要性明显加大，而从 2016 年起，中国始终保持了德国最重要贸易伙伴地位，自2015 年以来，德国从中国的进口超过了从任何其他国家的进口。

根据联邦统计局提供的这一数据，去年头11个月，中国消费者和企业对德国汽车、汽车零部件（256 亿欧元）、机械设备（185 亿欧元）以及数据处理、电子和光学产品（118 亿欧元）的需求尤为突出；德国则从中国进口了价值近 430 亿欧元的数据处理设备和电子及光学产品，以及电子装备（186 亿欧元）和机器（112 亿欧元）。

从中国西部直达德国北威州腹地的中欧班列铁路运输 在德中贸易中扮演了越来越大的角色（资料图片）

数据显示，两国间的密集贸易是至少部分时间居住在德国的中国人越来越多的一个原因。10年来，数量几乎翻番。 2011年，约有73600名中国公民在德居住；2020年则近13·4万。

2020 年，新冠大流行瘟疫首次中止了 1978 年以来的这一来自中国的移民趋势。根据联邦统计局的数据，2020 年，约有 1·3万人从中国移居德国，而前一年则是两倍之多；从德国迁回中国的人数从 2019 年的约 19700 人下降到 2020 年的约 16600 人。但这是自 1978 年以来，由德返中者数量首次超过由中来德者。

（德新社）

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