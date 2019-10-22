2020 贝多芬 250！亮点一起看

（德国之声中文网）路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven）诞辰250周年的文艺庆祝活动将会给人们留下深刻的记忆。 2020年，德国将举办约1000场大型活动，纪念这位伟大作曲家的不朽音乐作品。在柏林举行的贝多芬诞辰250周年纪念活动筹划介绍会上，联邦文化国务秘书格吕特斯（MonikaGrütters）称贝多芬"是最著名的德国人"。他的音乐激动人心，并将全世界的人联系在一起。 "贝多芬以前所未有的激情对音乐进行了彻底的革命，打破了他那个时代的音乐界限。即便是今天，我们也需要像贝多芬那样的政治意识，尤其是丰富的艺术想象力。贝多芬的作品体现了一个统一的欧洲的民主成果，以及抵制民粹主义排外煽动的斗争。"
贝多芬：欧洲人、人道主义者和国际公民
德国所有城市都将为这位1770年在波恩出生，1827年在维也纳逝世的作曲家举行纪念活动。届时将演奏这位极其高产作曲家的所有作品。在联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）的主持下，将在贝多芬的出生地波恩举行一系列的音乐会、展览、电影展、报告会以及为青少年儿童举办的活动。北威州州长拉舍特（Armin Laschet）说，波恩是贝多芬出生的地方。在移居维也纳之前，他在这里生活了22年。因此波恩在庆祝活动中扮演着尤其重要的角色。
拉舍特州长说，贝多芬有着北莱茵-威斯特法伦州的一部分"DNA"。他不仅是一位来自波恩的作曲家，而且还是一位人道主义者和世界公民。拉舍特说："凭借第九交响曲的《欢乐颂》，他已成为欧洲最伟大的音乐人之一。我们将在2020年全年庆祝并进一步探讨他的音乐、视野和思想。"为此没有比其出生地波恩更好的地方了。今日的波恩更是具备了贝多芬当时所期待的特点："对世界敞开大门、实行人道主义和富有想象力"。
贝多芬在波恩的故居
贝多芬诞辰250周年纪念活动将于12月16日，也就是贝多芬诞辰的前一天，在波恩正式开幕。届时著名指挥家拉特尔（Simon Rattle）担任指挥、小提琴家巴蒂阿什维利（Lisa Batiashvili）参加演奏的伦敦交响乐团音乐会，以及中国作曲家谭盾受托创作的作品"九歌"在德国的首演将是全年庆祝活动的高潮之一。
在全年纪念活动结束前夕，波恩西东合集管弦乐团（ West-Eastern Divan Orchestra ）将于2020年12月17日在波恩演奏贝多芬的"第九交响乐"，由巴伦博伊姆（Daniel Barenboim）担任指挥。此外，柏林艺术学院的"Labor 2020"乐团将在柏林举办音乐会。这是一个与世界各地受到贝多芬作品启发的年轻作曲家们联合开展的一个国际合作项目。
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那些关于贝多芬的谜团
第一件事：贝多芬的一生
贝多芬的出生日期首先就是个谜。确定的是他于1770年12月17日在波恩受洗礼。他自幼学习钢琴、管风琴、小提琴，7岁那年办了第一场个人演奏会，12岁开始作曲。1792年他搬到了维也纳，一直生活到1827年3月26日去世，享年56岁。
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那些关于贝多芬的谜团
第二件事：《献给爱丽丝》——贝多芬的女人们
贝多芬一生未婚，他举世闻名的钢琴曲《献给爱丽丝》是为歌剧演唱家伊丽莎白·罗克尔（爱丽丝是伊丽莎白的简称）写的。据传，他还曾向这位女歌手求婚。而他的好友这样评价这位音乐大师：“贝多芬在维也纳一直处于恋爱中。”而他的遗物中也包括也给一位女性的多封情书，这段历史也被传为佳话。
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那些关于贝多芬的谜团
第三件事：贝多芬其人
贝多芬被描绘为矮小敦实、脸上布满雀斑，另外还非常邋遢——不爱倒夜壶、乐谱旁边就是剩菜剩饭。另外，他年轻时性格活泼，上了年纪则变得性情乖戾，这或许与他的耳聋有关——贝多芬在其“哈利根施塔特小屋遗嘱”中回顾了失聪的经历。 而他的严厉甚至让受他抚养的侄子卡尔尝试自杀。
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第四件事：贝多芬与古典主义
贝多芬为维也纳古典主义音乐时代画上了句点。他被看作是音乐界的革命者和浪漫主义的开路人。他在第九交响曲中运用了人声合唱，这是那些古典主义交响曲所没有的。他的音乐风格热情奔放、对比强烈，辨识度非常高。他一生留下了240部作品。
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那些关于贝多芬的谜团
第五件事：天才同时也是完美主义者
贝多芬是一名完美主义者。他不仅为其所在的时代作曲，而为后代留下艺术瑰宝。他对其作品反复修改，常常工作至深夜。他成功了：他如今仍然是世界最受欢迎的作曲家，作品传承至今。
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那些关于贝多芬的谜团
第六件事：唯一的歌剧
维也纳歌剧院院长邀请贝多芬为其剧院写一部歌剧，这成就了贝多芬一生唯一一部歌剧《费德里奥》。这部歌剧在1805年首演时漏洞百出，贝多芬之后对其进行了反复修改，将两幕剧改为三幕剧，其最后版本很成功。歌剧是基于法国大革命时期的一个真实的故事。
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那些关于贝多芬的谜团
第七件事：贝多芬与法国大革命
贝多芬不仅对音乐着迷，也涉猎哲学、文学和政治。他早期音乐作品中的英雄主义元素非常鲜明。他为法国大革命所吸引，并曾将第三交响曲《英雄交响曲》献给了他所钦佩的拿破仑。然而在拿破仑1804年称帝后，贝多芬愤怒地收回了这一馈赠。
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那些关于贝多芬的谜团
第八件事：短-短-短-长——贝多芬的交响曲
贝多芬第五交响曲是世界最常被演奏的交响曲之一，人们都很熟悉其特别的四音符“短-短-短-长”主题开头。贝多芬一生共创作了9部交响曲，虽然不及莫扎特的41部，但也算非常高产。而且9部交响曲似乎成为了作曲界的魔咒，后世的著名作曲家马勒、布鲁克纳等，无人能出其右。
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那些关于贝多芬的谜团
第九件事：成为标杆的第九交响曲
贝多芬《第九交响曲》中著名的是其末乐章——由诗人席勒同名诗改编的《欢乐颂》。这是贝多芬最后一部交响曲，在谱曲时他已经失聪。该交响乐的首演在1824年5月7日，当时这位伟大的音乐家已经无法听到台下雷鸣般的掌声了。时至今日，这部交响曲仍在音乐界占据重要的地位，给予了后世很多创作灵感。
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那些关于贝多芬的谜团
第十件事：听不见的作曲家
贝多芬在27岁时就开始耳背，在48岁时完全失聪，并受耳鸣折磨。最新研究显示，造成他失聪的原因是由东方鼠蚤所传播的斑疹伤寒症。如今人们知道，当时的医疗水平有限，治疗手法非常折磨人（图为贝多芬的助听器），而且导致耳内进一步感染。这位伟大的作曲家因此变得特立独行而古怪。尽管如此，贝多芬仍创作出了一部又一部伟大的作品。
作者: Gaby Reucher/王凡