2020 贝多芬 250！亮点一起看

（德国之声中文网）路德维希·范·贝多芬（Ludwig van Beethoven）诞辰250周年的文艺庆祝活动将会给人们留下深刻的记忆。 2020年，德国将举办约1000场大型活动，纪念这位伟大作曲家的不朽音乐作品。在柏林举行的贝多芬诞辰250周年纪念活动筹划介绍会上，联邦文化国务秘书格吕特斯（MonikaGrütters）称贝多芬"是最著名的德国人"。他的音乐激动人心，并将全世界的人联系在一起。 "贝多芬以前所未有的激情对音乐进行了彻底的革命，打破了他那个时代的音乐界限。即便是今天，我们也需要像贝多芬那样的政治意识，尤其是丰富的艺术想象力。贝多芬的作品体现了一个统一的欧洲的民主成果，以及抵制民粹主义排外煽动的斗争。"

德国所有城市都将为这位1770年在波恩出生，1827年在维也纳逝世的作曲家举行纪念活动。届时将演奏这位极其高产作曲家的所有作品。在联邦总统施泰因迈尔（Frank-Walter Steinmeier）的主持下，将在贝多芬的出生地波恩举行一系列的音乐会、展览、电影展、报告会以及为青少年儿童举办的活动。北威州州长拉舍特（Armin Laschet）说，波恩是贝多芬出生的地方。在移居维也纳之前，他在这里生活了22年。因此波恩在庆祝活动中扮演着尤其重要的角色。

拉舍特州长说，贝多芬有着北莱茵-威斯特法伦州的一部分"DNA"。他不仅是一位来自波恩的作曲家，而且还是一位人道主义者和世界公民。拉舍特说："凭借第九交响曲的《欢乐颂》，他已成为欧洲最伟大的音乐人之一。我们将在2020年全年庆祝并进一步探讨他的音乐、视野和思想。"为此没有比其出生地波恩更好的地方了。今日的波恩更是具备了贝多芬当时所期待的特点："对世界敞开大门、实行人道主义和富有想象力"。

贝多芬在波恩的故居

贝多芬诞辰250周年纪念活动将于12月16日，也就是贝多芬诞辰的前一天，在波恩正式开幕。届时著名指挥家拉特尔（Simon Rattle）担任指挥、小提琴家巴蒂阿什维利（Lisa Batiashvili）参加演奏的伦敦交响乐团音乐会，以及中国作曲家谭盾受托创作的作品"九歌"在德国的首演将是全年庆祝活动的高潮之一。

在全年纪念活动结束前夕，波恩西东合集管弦乐团（ West-Eastern Divan Orchestra ）将于2020年12月17日在波恩演奏贝多芬的"第九交响乐"，由巴伦博伊姆（Daniel Barenboim）担任指挥。此外，柏林艺术学院的"Labor 2020"乐团将在柏林举办音乐会。这是一个与世界各地受到贝多芬作品启发的年轻作曲家们联合开展的一个国际合作项目。