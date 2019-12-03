 2020：气候保护的决定之年 | 科技环境 | DW | 29.12.2019

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科技环境

2020：气候保护的决定之年

年复一年，重要的国际气候保护决定一再拖延。2020年不能再拖了：因为巴黎气候协议要生效了。

Deutschland | Kohlekraftwerk Jänschwalde (picture-alliance/dpa/P. Pleul)

（德国之声中文网）2009年哥本哈根气候会议惨败。2015年尽管签订了新的巴黎协议，但协议并未制定出细节。

2020年底则将在苏格兰格拉斯哥举行气候会议，届时必须制定出所有的重要细节。德国环境国务秘书弗拉斯巴特（Jochen Flasbarth）向德国之声表示："2020年是气候保护关键的一年：巴黎气候协定的成员国要审核各国的气候保护目标，并尽可能提高这些目标。"但这就很困难。尽管目前已有80个国家宣布会这样做，但温室气体排放大国并不在其中。

不久前的马德里气候会议仅仅达成无足轻重的妥协。但明年各国就必须拿出具体的成果，否则巴黎协议无法生效。巴黎协议的目标是将地球变暖控制在2摄氏度之内。但专家估计，如果不提高各国的具体目标，那么，气温将会上升超过3摄氏度。

在美国宣布推出巴黎协议后，欧洲以及德国成为各方瞩目的焦点。新任欧委会主席冯德莱恩宣布将气候保护作为主要任务，并迈出了第一步：各成员国领导人同意在2050年以前达到欧盟碳中和的目标。

但为此，必须加大减排力度。目前的目标是在2030年减排40%。冯德莱恩考虑提高到50-55%。这意味着特别快要克服东欧煤炭国家匈牙利、波兰和捷克的阻力。

年轻的气候保护人士通贝里2019年发起了"星期五为未来"的运动。德国绿党议员巴度姆（Lisa Badum）向德国之声表示："2019年有700万人走上街头。如今的关键是，这要转化为政治上的举措。欧盟必须先行一步，中国在看着我们，也会跟进。"

2020年，欧洲也希望与中国在气候保护上合作。德国在后半年接任欧盟轮值理事国后，将在莱比锡举行一次欧盟-中国峰会，届时气候保护也将是中心议题。

在德国本国，预计政府也将采取进一步措施，特别是受到争议的在2038年退出煤电方案。批评者认为，这一期限应提前。2020年1月，柏林相关部委希望就一份草案达成一致。

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