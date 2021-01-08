2020新冠年 中国世界出口冠军地位加固

（德国之声中文网）德国Ifo经济研究所专家格里梅（ChristianGrimme）周五（2月12日）对路透社表示，2020年，中华人民共和国在世界货物贸易市场上的份额增加1.5个百分点，达到14.5%，而美国的份额则下降约半个百分点至8．5％，德国下降0.1个百分点至8％。

在谈到该国在世界贸易中的地位越来越重要时，格里梅指出，"中国已明显先于西方国家走出新冠危机。……此外，从口罩等防护设备到显示器和笔记本电脑等居家办公辅助设备，该国生产的许多商品在危机期间需求量特别大。"

鉴于德国在世界市场的占有率基本保持稳定，格里姆指出，在西方各工业国中，该国表现相对好一些，"德国制造业因中国对机械和车辆等投资货物的订单增加而受益"，英、法、日等国则不得不接受在世界市场份额中的更大损失。

根据联邦统计局的数据，2020年德国出口全年总计下降，降幅9.3%，相当于1.2万亿欧元，原因是新冠危机导致多数重要经济贸易伙伴出现自2009年金融危机以来的最大衰退。

凝炼/苗子（德新社、路透社）

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