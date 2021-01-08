2020新冠年 中国世界出口冠军地位加固

（德国之声中文网）德国Ifo经济研究所专家格里梅（ChristianGrimme）周五（2月12日）对路透社表示，2020年，中华人民共和国在世界货物贸易市场上的份额增加1.5个百分点，达到14.5%，而美国的份额则下降约半个百分点至8．5％，德国下降0.1个百分点至8％。
在谈到该国在世界贸易中的地位越来越重要时，格里梅指出，"中国已明显先于西方国家走出新冠危机。……此外，从口罩等防护设备到显示器和笔记本电脑等居家办公辅助设备，该国生产的许多商品在危机期间需求量特别大。"
鉴于德国在世界市场的占有率基本保持稳定，格里姆指出，在西方各工业国中，该国表现相对好一些，"德国制造业因中国对机械和车辆等投资货物的订单增加而受益"，英、法、日等国则不得不接受在世界市场份额中的更大损失。
根据联邦统计局的数据，2020年德国出口全年总计下降，降幅9.3%，相当于1.2万亿欧元，原因是新冠危机导致多数重要经济贸易伙伴出现自2009年金融危机以来的最大衰退。
凝炼/苗子（德新社、路透社）
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疫情之下 谁意外发了大财？
打发时间的良伴
疫情期间，德国的拼图销售量暴增，拼图业者的业绩在2020年大幅增长。德国知名拼图品牌Ravensburger去年的销售量与2019年相比成长了20%，高达6.32亿欧元。该公司首席执行长表示，Ravensburger顺利度过了危机之年。这家位于德国上士瓦本区的公司2020年销售超过2800万幅拼图，与前一年相比增加约32%的销量。
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在家组装模型火车
模型铁路在疫情期间也成为炙手可热的商品。它受到许多德国人的喜爱，其中不乏知名人士，例如照片上拿着模型火车笑得十分灿烂的德国内政部长泽霍夫。德国传统模型火车制造商马克林（Märklin）2020年11月的订购量与前年同期相比增长50%。去年第一波疫情爆发后三月及四月的封锁期间，该公司业绩也出现明显增长。
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流汗也要花钱
基本上，只要是能让人们继续保持健美的行业获利都相当可观。因为疫情期间健身房被迫关闭，健身器材成为热门商品，价格更不断飙升。尽管德国在2020年7月宣布暂时调降增值税，联邦统计局的数据显示，去年12月健身爱好者在健身器材上的花费比前一年增加13.1%。
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自行车当道
去年夏天，许多打算添购自行车的消费者只能败兴而归。专卖店中已经没有自行车现货，商品早已被抢购一空。根据民调机构阿伦斯巴赫（Institut für Demoskopie Allensbach）的调查，与2019年相比，在德国每日骑自行车出行者的比例从17%增加到22%。调查指出，许多人打算在疫情过后更频繁骑自行车。
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拥抱大自然
为了遵守防疫的社交距离，越来越多人选择走入大自然。德国远足协会（DWV）指出：“健行这项个人自然体育活动在疫情期间大为盛行。”可惜登山鞋和登山拐杖不像电动自行车那么有利可图。但也足以让业者大赚一笔。
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家庭手工DIY
结束徒步健行或是骑自行车的户外活动后，德国人回到家可能会想在家里做点手工DIY。五金工具卖场的生意因此热火朝天。德国建材用品连锁店Hornbach去年第三季度的营业额增长20.3%，全年的销售业绩更是成功13%上升至17%。
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宅在家追剧
当然还有一群人，他们既懒得动弹也没有兴趣组装模型火车，更不想在家敲敲打打。这群宅男宅女们也通过付费观看电影或影集，为经济贡献良多。例如Netflix上的美国电视迷你剧《后翼弃兵》（Damengambit）的观看次数已经超过6000万人次。
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圣诞节就送这个！
去年底，世界各地有大量果粉关注了苹果的发布会，德国的果粉也不例外。疫情期间不少人“有钱没处花”，不如就来台苹果最新手机当作圣诞礼物吧！苹果去年第四季度狂销9000万台iPhone 12手机，该公司的季度销售额更首次突破1000亿美元。
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在沙发上打电动？
在笔者年轻的时候（已经是很久以前！），只有当父母出门看电影时，才会发生能在沙发上打电动这种美事。今时今日，电子游戏已发展成能提高国民生产总值的商品。一台PlayStation 5或Xbox Series X不仅价格不菲，如今更是供不应求。
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肚子饿就叫外卖
就算只是坐在沙发上打游戏，或是当个快乐追剧的“沙发马铃薯”，也是挺消耗体力的活动。外送服务在疫情期间可谓是赚得钵满盆满。无论是披萨、汉堡、寿司或其它美食都能叫外卖。这或许能有助促进长期经济发展：因为在疫情过后，不少曾宅在家大吃大喝的人会涌入再次开放的健身房，为经济做出重大贡献。
作者: Dirk Kaufmann