2020总统大选逐渐定调 专家：反统与统一大对决

(德国之声中文网) 在经过了一周的电话民调后，台湾的国民党周一 (7月15日) 上午宣布由高雄市长韩国瑜以超过17%的差距，顺利击退鸿海前董事长郭台铭，而这也代表韩国瑜将在明年一月，代表国民党与现任总统蔡英文争夺总统之位。

初选结果一出来，不少专家认为初选结果显示，在去年11月地方选举中支持韩国瑜的选民，仍旧选择继续支持这位高雄市长。 成功大学政治系的副教授蒙志成认为，韩国瑜的支持者以中产阶级以下及劳动阶级为主，而这些选民大多是重视经济分配的人。 他说：「国民党的初选结果显示韩国瑜的支持者中，仍有许多从去年地方选举开始，便一路支持他的选民。」

2019年来台担任傅尔布莱特(Fulbright Scholar Program)访问学者的南乐 (Lev Nachman) 也表示，韩国瑜以极大差距赢得初选显示他在国民党内，仍深受传统国民党支持者的青睐，而从选民的角度来分析的话， 也可以看出虽然韩国瑜在非选战高峰期时，民调可能会下滑，但他的支持者的动员能量还是很强的。 他告诉德国之声：「当接近选举时，韩国瑜的支持者便会自行动员，将票投给他。 」

专门研究台湾政治的旅美学者陈方隅则认为，虽然韩国瑜的民调及受信任程度都有下降的趋势，但他仍是国民党最强的一个候选人。 他告诉德国之声：「初选结果显示，其他候选人并没有追赶上韩国瑜受欢迎的程度。 在郭台铭的部分，虽然他花了很多钱买广告，但他在形象的塑造上是蛮失败的。 他想营造一个很亲民的形象，但这与他在社会中的形象差距过大，再加上他口条不好，所以这些因素成为他失败的主因。 」

柯文哲参选的可能性？

虽然2020总统大选的态势在民进党与国民党结束初选后逐渐明朗，但外界仍在关注知名度颇高的台北市长柯文哲是否会以独立候选人的身份投入明年一月的大选。 成功大学的蒙志成教授认为，如果单纯将韩国瑜与蔡英文拿来做比较的话，蔡英文胜出的机率仍然比较高。

他告诉德国之声：「韩国瑜的支持者与过去民进党的支持群众高度重迭，所以只要蔡英文抓准台湾主权跟反并吞的竞选路线，或许她就能跟韩国瑜瓜分中产阶级以下与劳动阶级的票源。 而在韩国瑜无法获得年轻人或高学历族群的青睐时，这些选票会被蔡英文巩固起来，而蔡英文胜选的机率也就比较大。 」

不少学者指出，有可能影响2020总统大选局势的关键人物，是关注度颇高的台北市长柯文哲。 然而，陈方隅告诉德国之声，根据目前的民调差距来看，柯文哲或其他政治人物投入2020总统大选的目的不会是赢得大选，而是试图干扰大选结果。 他说：「我认为柯文哲或其他候选人投入大选的可能性是存在的，但他们的目的不会是赢得大选，而是干扰大选的结果或吸引中间选民的选票。 」

南乐指出，由于柯文哲近期的政治倾向逐渐朝蓝营靠拢，所以如果柯文哲、郭台铭与韩国瑜一起投入2020总统大选的话，其中一个可能性是他们会瓜分国民党的票源，而这样的局势会有利于蔡英文顺利连任。 然而，要是韩国瑜的基本盘如初选结果显示的一样稳固的话，那独立参选的候选人对他造成的影响便会有限。 他告诉德国之声：「如果柯文哲与郭台铭都投入选战，他们也有可能瓜分掉部分蔡英文的票源。 但依照国民党初选结果，我认为郭台铭会审慎思考是否仍投入2020总统大选。 」

2020将成统独大战？

专家认为，两岸议题一向都是影响台湾总统大选最重要的因素之一。 而在民进党不断强调捍卫主权与反对统一的前提下，陈方隅认为反统与统一将成为2020总统大选的主轴。 他告诉德国之声：「过去台湾所有的总统大选，两岸或中国议题都是最重要的因素。 而两岸议题不见得是所谓的统独议题。 我觉得2020总统大选的主轴是反统与统一的大对决。 」

但他也指出，台湾的政治光谱有越来越往统一靠拢的趋势。 他表示，在2012与2016的总统大选中，国民党与民进党的候选人都不断强调维持现状。 然而，目前国民党开始强调所谓的和平协议或一中原则，所以这显示台湾的政治光谱有向统一的方向移动的迹象。

南乐则认为，有别与以往总统大选期间的两岸关系论述，民进党在2020年的大选中，可能会试图以香港的「反送中」游行来支撑他们在两岸议题上的论述，因为这不但能彰显蔡英文的优势，也能突显韩国瑜在相关议题上的缺点。 他告诉德国之声：「两岸议题一直都是台湾总统大选中最受关注的议题，然而，我认为2020的选战不会只把焦点放在两岸的经济关系上。 我觉得香港的反逃犯条例示威游行也会成为影响政党两岸论述的关键议题。 」