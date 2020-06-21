2020年麦加朝圣成沙特阿拉伯专场

（德国之声中文网）据沙特阿拉伯官方媒体报道，由于全球新冠病毒感染人数增加，缺少疫苗以及难以保障大量朝圣者之间相互拉开距离，因此今年的麦加朝圣活动仅向极少的沙特公民和持久居住沙特阿拉伯的外国公民开放。

3月底沙特阿拉伯便呼吁穆斯林推迟其麦加朝圣的计划。今年的麦加朝圣将于七月底开始。禁止沙特王国以外的穆斯林信徒前来朝圣，这在该国近代史上还是第一次。

2019年面向卡巴天房祈祷的朝圣者

对许多信徒来说一生至少进行一次的旅程

仅次于石油的朝圣生意是沙特阿拉伯最重要的收入来源之一。 2019年，将近250万人前往麦加和麦地那朝圣，其中包括180万来自国外的朝圣者。朝圣是伊斯兰教的五大支柱之一。每个健康且有能力负担的虔诚穆斯林一生中至少会参加一次朝圣。

卡巴天房前祈祷者寥寥无几实属罕见

从5月底开始，沙特阿拉伯重新开放了麦加大清真寺和麦地那先知寺，但同时采取了严格的限制措施。

据沙特阿拉伯公布的数据，迄今该国总共纪录了16万新冠病毒感染案例，以及1300多例新冠肺炎死亡病例。沙特因此成为新冠病毒感染和死亡案例最多的阿拉伯国家。最近每天的新感染数量又明显上升，上周已达到每天将近5000人。尽管如此，沙特阿拉伯政府仍于周日（6月21日）放宽了全国范围的出行限制。

李京慧/洪沙 (路透社、德新社、法新社、美联社)