2020年重回正轨？港府承诺新的开始

（德国之声中文网）经历了2019年下半年持续不断的抗议浪潮和暴力冲突，香港特区政府展望2020年，承诺新年将有新气象。政务司司长张建宗周日发文表示，在新的一年里，特区政府会竭尽所能维护法治，让香港重回正轨。

据港媒报道，张建宗在文章中指出，香港经历了回归22年以来最严峻最复杂的局面，"经济、社会和民生均受到重创"。他指政府已经撤回修订《逃犯条例》，回应了市民诉求，监警会即将提交首阶段报告，政府稍后亦会成立独立检讨委员会。但是他并未正面回应香港示威者所谓"五大诉求"中除撤回修例之外的其它方面。

人权组织"大赦国际"（Amnesty International）香港分部的谭万基（Man-kei Tam）对上述立场表示拒绝，并且要求政府对于抗议活动中警察过度使用暴力的事件进行可信的独立调查。他在周日接受德新社采访时指出，示威者的愤怒主要来自于政府对于事态发展缺乏反省和解释，而"针对警察不当使用暴力的调查亟待进行"。

香港示威者提出的"五大诉求"除了撤回修例已经得到满足之外，还有四条内容包括：就警察执法暴力成立独立调查委员会，为612示威活动的暴动定性"平反"，释放被捕人士，以及实现"双普选"。

张建宗在周日的文章中表示，香港与西方的民主制度未必完全相似，但港人长时间以来都享有自由，这亦是香港成功的基础。新一届区议会将由民主派主导，他表示政府会和区议会紧密合作，并继续与社区对话。

中国官方媒体"中国新闻网"也报道了这位政务司司长的表态，不过报道文章并未提及上述有关民主和自由的论述，而是着重于总结2019年第三季香港经济陷入衰退的种种表现，包括旅游业遭受重创，失业率创3年来新高等。报道最后援引了张建宗对新年的展望："凭借香港的深厚根基、制度优势和各种机遇，只要尽快终止暴乱，恢复社会秩序，香港定能重回正轨，浴火重生。"

德国柏林的科学与政治基金会（SWP）学者迪特尔（Heribert Dieter）不认为香港的冲突会在短时间内得到解决。香港民众的生活已经因为这场抗议运动发生了翻天覆地的变化。"整座城市都在进行着激烈的讨论，接下来会怎样"，他在接受德意志广播电台采访时说，"这座城市已经被'点燃'，不会那么快恢复平静的。"

迪特尔认为，目前不清楚这一抗议运动具体要走向何方，因为它既没有领导者，也没有明确的目标。"唯一能够让人感觉到的是，人们想要抵御来自中国的影响力。香港不想要成为又一座中国城市。"

然而，对于中国来说，香港却具有着前所未有的重要意义。迪特尔指出，很多外国企业，尤其是金融机构，由于担心在中国大陆受到监控，所以选择在香港设立分支机构。而且很多中国企业还会利用在香港募集的资金到西方国家进行公司并购。中国目前不存在一个可以替代香港地位的金融中心。

在2019年的最后一个周末，香港也举行了抗议。在靠近罗湖口岸的抗议活动中，有14名示威者被警察逮捕。在上水购物中心，警察动用了警棍和胡椒喷雾来驱散示威人群。警方表示，有蒙面黑衣人向商铺投掷铁钉，扰乱公共秩序。

雨涵/李鱼（德新社、香港01等）