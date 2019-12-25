2020年美国外交政策展望：会有哪些重头戏？

（德国之声中文网）明年，弹劾程序仍将使美国总统特朗普及政界精英们着忙。然而，在外交上，2020年对美国亦将是紧张的一年。特朗普铁心要在大选前获得某些成果，以争取到尚未定夺的选民。2020年，以下这些伙伴（和对手）将是华盛顿外交政策的重点。

俄罗斯：选举操控之虞

在为弹劾做准备的听证会上，莫斯科插手2016年美国总统选战事件一再被提及，俄罗斯和乌克兰之间的冲突亦然。这两个议题来年也将继续困扰白宫。在接受德国之声采访时，智库大西洋委员会（Atlantic Council）的俄罗斯问题专家西马科夫斯基（Mark Simakovsky）指出，"在政府和国会里，人们非常担心，2016大选的俄罗斯干预不会是单一行为，即使如果选情有利于特朗普，莫斯科或许会有所收敛。他是莫斯科青睐的候选人。"

这一点基于相辅相成：特朗普赏识普京总统。不过，西马科夫斯基指出，特朗普的态度近来有所保留，因为美俄关系因弹劾问题政治化了，"他不视俄罗斯为威胁，并在这点上同他自己的安全顾问们不一致"。另一个议题将是制裁措施，因俄罗斯插手乌克兰冲突等等， 美方实施了相关制裁。国会立意强化之，特朗普则有意放宽。西马科夫斯基表示，"若在并未发生实际变化的情况下放宽制裁，会给美国在地区的利益带来不良后果。"

中国：贸易战一触即发？

特朗普2020年议程中位于最靠前位子的另一个大国是中国。2018年起，华盛顿和北京就处于贸易纠纷状态。在他看来，人民中国经由低薪和不公正贸易手段损害了美国企业。两国互相加征关税--数目高达好几千亿美元。

2019年11月，美国政府宣称，在贸易谈判中双方有了重要的接近。然而，在美国作出支持香港民主运动的决定后，中国威胁采取反制措施。这让协议进入冰冻状态。这不利于特朗普，因为他需要中西部各农业大州农场主们的支持，以赢得选举。农场主们正因中国在冲突框架内对其产品加征关税而受累。或许是出于这个原因，12中旬，美方谈判负责人态度软化，宣布了贸易协定的首份草案。根据该草案，美国将愿意降低对价值3750亿美元的中国商品的税率。不过，尽管这样，与经济大国中国的纠纷远未结束。

阿富汗：撤军是目标

12月初，美国政府恢复了同塔利班的谈判。塔利班应放下武器，并宣布愿与阿富汗政府谈判。美方希望，这样，阿富汗的安全局势将会稳定，美国则可以撤军，仅在阿富汗保留一支小部队。智库中近东研究所阿富汗计划的负责人魏因鲍姆（Marvin Weinbaum）在接受德国之声采访时指出，来自公众和国会的"要求快速撤军的压力相当大"。

自就任总统起，特朗普即致力于大幅减少美国在阿富汗驻军的数量。在选举年，若能宣布这一成果，对他便尤其重要。魏因保姆表示，"撤军会持续多久，我们不知道，但我想，大多数官兵必须在选举前撤出。那时，特朗普就可以说，'在我启动第二个任期时，他们将离开那里' 。"

朝鲜：进展几近无望

特朗普和朝鲜掌权者金正恩今天庆祝他们的政治友谊，明天便相互侮辱、威胁。本月中旬，美国在联合国安理会谴责了朝鲜的导弹试射后，朝鲜外务省便声明称，美方必将为此付出"沉重代价"。

这种状况2020也将继续。特朗普曾一再会晤金正恩，并希望促成朝鲜终结其核计划。然而，在朝向这一目标的道路上，美国来年将遇到障碍。平壤已发出最后通牒，宣布2019年底是最后期限。朝方称，若美国政府不在此之前表现出更多的灵活性，朝方将走上"一条新道路" 。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记（一） 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记（一） 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在2019年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记（一） 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子, 文山, 任琛

