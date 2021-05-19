2020年美中投资创12年来新低

（德国之声中文网）美国经济研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）与美中关系全国委员会（NCUSCR）5月19日共同发表调查报告《双向道路：2021年美中投资趋势更新》（Two-Way Street: 2021 Update US-China Investment Trends），内容指出去年上半年，新冠疫情的经济影响以及美中关系进一步恶化，双边直接投资下降至159亿美元，创下2009年以来的最低水平。

报告写道，2020年美国对华投资为87亿美元，同比下降三分之一，达到2004年以来最低水平。而中国对美投资则达到72亿美元，比2019年的63亿略微提高，主要的原因是一些大型收购案，包括腾讯收购环球音乐集团（Universal Music Group）部分股权和中国哈药集团收购美国保健品公司健安喜（GNC）。

双向风险投资的总额及投资轮数则略微下滑。中国对美的风险投资略微增长至32亿美元，首次超过其他方面的资金流动。另一方面，美国对华风险投资则下滑至5年来最低水平。

报告指出，美中之间的资金流动在疫情爆发前就一直呈现不稳定状态：直接投资和风险投资在2010年迅速增长，随着中国对外投资加速，2016年达到700亿美元的峰值。

但自特朗普上台的2017年开始，中国政府施行的国内限制以及美方的监管措施，中国对美投资大幅放缓。相比之下，在中国的增长和经济改革势头减缓之际，近年来的美国对华投资一直保持平稳。

报告认为，虽然美中直接投资在2020年下半年有所恢复，但持续的双边摩擦和严格的监管审查仍考验投资者信心，并使2021年的双向投资前景带有不确定性。后疫情时代的经济复苏可能会刺激双边资金流动，但华盛顿与北京间的政策走势仍难以预料，而双边直接投资取决于美中的政治决策。

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