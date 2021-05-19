 2020年美中投资创12年来新低 | 经济纵横 | DW | 20.05.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

经济纵横

2020年美中投资创12年来新低

根据美国一份最新调查报告，2020年新冠疫情爆发的这一年，美中直接投资大跳水，降至2009年以来的最低水平。展望未来，美中直接投资将取决于两国间的政治走势。

Symbolbild Währung Yuan Dollar Wirtschaft USA China

（德国之声中文网）美国经济研究公司荣鼎集团（Rhodium Group）与美中关系全国委员会（NCUSCR）5月19日共同发表调查报告《双向道路：2021年美中投资趋势更新》（Two-Way Street: 2021 Update US-China Investment Trends），内容指出去年上半年，新冠疫情的经济影响以及美中关系进一步恶化，双边直接投资下降至159亿美元，创下2009年以来的最低水平。

报告写道，2020年美国对华投资为87亿美元，同比下降三分之一，达到2004年以来最低水平。而中国对美投资则达到72亿美元，比2019年的63亿略微提高，主要的原因是一些大型收购案，包括腾讯收购环球音乐集团（Universal Music Group）部分股权和中国哈药集团收购美国保健品公司健安喜（GNC）。

双向风险投资的总额及投资轮数则略微下滑。中国对美的风险投资略微增长至32亿美元，首次超过其他方面的资金流动。另一方面，美国对华风险投资则下滑至5年来最低水平。

报告指出，美中之间的资金流动在疫情爆发前就一直呈现不稳定状态：直接投资和风险投资在2010年迅速增长，随着中国对外投资加速，2016年达到700亿美元的峰值。

但自特朗普上台的2017年开始，中国政府施行的国内限制以及美方的监管措施，中国对美投资大幅放缓。相比之下，在中国的增长和经济改革势头减缓之际，近年来的美国对华投资一直保持平稳。

报告认为，虽然美中直接投资在2020年下半年有所恢复，但持续的双边摩擦和严格的监管审查仍考验投资者信心，并使2021年的双向投资前景带有不确定性。后疫情时代的经济复苏可能会刺激双边资金流动，但华盛顿与北京间的政策走势仍难以预料，而双边直接投资取决于美中的政治决策。

© 2021年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

美再提抗中法案 人权与经济战略双管齐下

美国参议院外交委员会21日压倒性通过一项在人权与经济领域向中国施压的法案，该法案除了获得跨党派支持外，白宫也表态期待在相关领域跟国会合作。  

拜登在国会首次演讲中对中国采取强硬立场

美国总统拜登周三首次对国会发表的首次演说中，对中国发出了强硬的信号。拜登誓言将维持美国在印度太平洋地区的强大军事存在，并承诺促进技术和贸易的发展。  

中国未兑现贸协承诺 华盛顿要加强审查

外界关注美国贸易代表戴琪上任后，如何处理美中贸易争端，也好奇在前总统特朗普对盟友也高举贸易大棒后，能否修复关系。  

相关内容

Australien Premierminister Scott Morrison

澳大利亚总理：贸易热络证明澳中关系并未崩盘 19.05.2021

面对来自反对党的批评，澳大利亚总理为其强硬的对华政策进行辩护。他表示，热络的对华贸易说明两国关系并未陷入瘫痪。

Illustration Coronavirus Sars-Cov-2

新冠疫情如何能降级为“大号流感”? 18.05.2021

新冠疫情一波未平一波又起，疫苗接种的推进在全世界范围内也极不平衡。这场肆虐全球、连绵一年有余的疫情，究竟将在何时，以何种方式结束？

Taiwan Taipeh | Coronavirus | Soldaten, Desinfektion

台湾疫情恶化 外交官盼争取更多疫苗 18.05.2021

在台湾本土新冠疫情持续恶化後，新北市17日率先表示已逐步将防疫警备调整至「准第四级」，呼吁民众做好心理准备。此外，驻美代表萧美琴也说，将极力争取美国6月底向海外释出的新冠疫苗。

广告
China Wenchang Spacecraft Launch Site | Raketenstart

技术问题 中国推迟发射「天舟二号」货运飞船

看似在太空项目上进展顺利的中国，20日因「技术原因」推迟其「天舟二号」货运飞船的发射。  

02_2012 Themenbild für Twitter

推特互动

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  