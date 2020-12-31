 2020年：欧洲气温创历史最高纪录 | 科技环境 | DW | 09.01.2021

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
广告

科技环境

2020年：欧洲气温创历史最高纪录

极地不同寻常高热、北大西洋发生众多热带风暴：欧洲气候变化监测机构——哥白尼气候转变服务社指出，过去的一年变暖速度加快

Norwegen | Hitzewelle am nördlichen Polarkreis

地球最北端地区之一热浪滚滚：尖山岛的朗伊尔城

（德国之声中文网）2020年，欧洲之热超过有记录以来的此前任何一年。设址伦敦的欧洲气候变化监测机构--哥白尼中心通报说，2020年，全球范围平均气温与迄今最高年份的2016年相当。评估结果显示，随着2020年过去，有记录以来的史上最热十年结束。该气候转变机构测得了自己的数据并利用了可追朔至1950年的来自地面站、气球、飞机以及卫星的数据。

  • Eine junge Frau wäscht sich unter der Dusche die Haare (Fotolia/Valua Vitaly)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    选择淋浴少用浴缸

    在浴缸中泡一次澡会消耗大约140升水。淋浴时，蓬头大概每分钟喷水量为20升。根据德国环境和自然保护联盟(BUND)的计算，平均来看，一个四口之家洗澡时如果只用淋浴，不用浴缸，每年能省超过300欧元的能源和水费。

  • Händewaschen (Colourbox)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    节约用水妙招——间断性放水

    洗手、洗脸、刷牙时不要将一直打着水龙头，应该间断性放水，哪怕是关闭一次水龙头。根据奥尔登堡大学的一项研究，人们刷牙时一直开着水龙头的做法会白白浪费掉高达12升的水。

  • Wohnung lueften Fenster öffnen (picture-alliance/dpa/C.Klose)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    大开窗短暂通风

    德国的窗户一般都有斜开的功能，但最好不要长时间的斜开，应该每天多次、每次短时间地将窗户大开通风。这样开窗，几分钟的时间就足以让宽敞的房间通风，保证新鲜的空气，也能达到节省能源的效果。世界自然基金会指出，这样的做法在寒冷的季节能够节省达70欧元的能源费用。

  • Deutschlandlabor Folge 11 Übungsbild Batterien (picture-alliance/dpa/M. Hitij)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    少用电池

    联邦环境局建议民众，尽量少用电池，多用插座电板或那些不需要电池的设备。生产一次性电池所需能量超大，是使用电池时候它能够提供电能的40至500倍。与使用插座相比，一节5号电池要贵上整整300倍。

  • stromkosten sparen (fotolia/Sergej Toporkov)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    关闭电源开关

    德国自然保护联盟建议，关闭电器设备时不要用遥控器，最好关闭电源开关。因为这些设备在“待机”状态会继续耗电。关闭电源板可以避免设备消耗不必要的能量。

  • Symbolbild: Dampfender Kochtopf (Imago/P. von Stroheim)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    记得盖锅盖

    世界自然基金会指出，在做饭的时候，每一口锅都应该盖上大小相配的盖子。这样能够少消耗多达65％的电或天然气。没有盖子，热量散发的更快。

  • Glas heißes Wasser (picture-alliance/Okapia/U. Sapountsis)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    买个烧水壶

    烧开水最好不要用灶台的火，用烧水壶既能省能源，水烧开的速度也更快。

  • Deutschkurse | Wortschatz | WBS_Foto_Föhn (colourbox.de)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    头发自然晾干

    世界自然基金会指出，浴室里有一件非常能耗电的东西——吹风机。尤其是夏天，就让吹风机歇一歇吧，自然晾干更环保。

  • Thermobecher (picture-alliance/dpa/A. Warnecke)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    淘汰一次性咖啡杯

    外带的一次性咖啡杯一出现就流行到世界各地。但它并不环保，对环境造成破坏。为什么不自带个颜值高的咖啡杯呢，既美观又环保。

  • Einkaufskorb mit frischem Obst und Gemüse (picture alliance/JOKER/M. Gloger)

    顺手就能做！10件小事让你成环保达人

    告别一次性塑料袋

    德国环保局发布的数据显示，每年，每个德国人多浪费了76只塑料袋。塑料袋应回收利用，更好的办法是用可重复使用的袋子购物，或者是多用背包或篮子。

    作者: Anabela Linke


根据这些数据，去年，欧洲平均气温比从1981至2010年的平均气温高出1.6摄氏度，并比欧洲迄今最热的2019年高出0.6度。气温比从1981到2010年的参考时段高0.6度。如果将2020年的气温同前工业时期相比较，甚至要高出1.25摄氏度。

 "又一警告信号"

哥白尼气候变化服务社主任布翁滕波（Carlo Buontempo）指出，大气层中的二氧化碳浓度也再度增加，由于极地和北大西洋发生众多热带风暴，2020年成为不同寻常的一年。他强调，这是又一警告信号，告诉人类，"必须加大减排温室气体，以阻止气候变化导致更糟糕的后果。"

Belgien Brüssel | Klimaprotest von Greenpeace

去年12月，绿色和平组织在布鲁塞尔举行气候保护抗议行动

根据世界气象组织去年12月所做的初步分析结果，2020年是自19世纪有记录以来的3个最热年份之一。该组织将在不久后公布更确切数据。德国气象机构的初步分析显示，2020年，德国是自1881年开始有记录以来的第二个最热年份。气象学家们指出，这是平均气温连续超过多年中间值的第10个年头。

观看视频 02:03

你知道吗？北极暖化比其他地方还要快！

凝炼/达扬（德新社）

 

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。

DW.COM

气候变迁加剧 过去6年史上最热

随着创纪录的气温丶严重的乾旱与加速暖化的海洋都证明全球碳排放量仍持续上升，联合国秘书长古特雷斯再次呼吁全球努力达到碳中和。他也疾呼，疫情有疫苗，但暖化没有。  

气候变化：照片记录冰川百年消退史

文图拉（Fabiano Ventura ）在各大山区间穿行，为找到19世纪阿尔卑斯山冰川照片的拍摄地点，拍下相同的照片，用这种直观的对比记录过去一百年的环境变化。  

大堡礁珊瑚30年死亡近半 气候变暖是祸首

气候变化被认为是造成珊瑚死亡的关键原因。研究人员表示，澳大利亚大堡礁的生态恢复能力已经受到损害。  

联合国: 气候变化是是自然灾害增加的最主要原因

2000年以来，地球上自然灾害数量几乎翻番。联合国的一份最新报告确认，气候转变是其最大肇因。  

相关内容

Gipfel der EU-Staats- und Regierungschefs | Angela Merkel

疫情之中，幸好由德国担任轮值主席国？ 31.12.2020

在执掌欧盟理事会的六个月里，德国促成了新的预算案、新冠疫情纾困方案和气候目标的改善，同时也留下诸多遗憾。

Symbolbild Brexit Verhandlungen

德媒点评：英国依然离不开欧洲 25.12.2020

圣诞节当天的德语报刊，纷纷刊评分析了达成脱欧贸易协定后的英欧关系走向。《世界报》、《奥格斯堡汇报》都认为，英国与欧盟仍然相互需要对方。《商报》、《法兰克福汇报》指出，协议只是一个开端。

Eisbär in der schmelzenden Arktis

北极：创纪录消逝的冰层 27.09.2020

北极冰层缩至40年有记录以来的第二小面积。专家们指出，这表明，“我们星球的毁坏正如何大步推进”。 

广告

经济纵横

New York: Unruhe an der Börse

三大电信摘牌在即 中国股民蠢蠢欲动？

经历了一系列反反复复，中国移动、中国电信和中国联通三家电信运营商再次愈发靠近美国退市的命运。几个重要的股市指数已经宣布了放弃它们的计划。但同时，许多中国股民感觉到入场的时候到了。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  