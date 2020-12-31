2020年：欧洲气温创历史最高纪录

（德国之声中文网）2020年，欧洲之热超过有记录以来的此前任何一年。设址伦敦的欧洲气候变化监测机构--哥白尼中心通报说，2020年，全球范围平均气温与迄今最高年份的2016年相当。评估结果显示，随着2020年过去，有记录以来的史上最热十年结束。该气候转变机构测得了自己的数据并利用了可追朔至1950年的来自地面站、气球、飞机以及卫星的数据。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 选择淋浴少用浴缸 在浴缸中泡一次澡会消耗大约140升水。淋浴时，蓬头大概每分钟喷水量为20升。根据德国环境和自然保护联盟(BUND)的计算，平均来看，一个四口之家洗澡时如果只用淋浴，不用浴缸，每年能省超过300欧元的能源和水费。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 节约用水妙招——间断性放水 洗手、洗脸、刷牙时不要将一直打着水龙头，应该间断性放水，哪怕是关闭一次水龙头。根据奥尔登堡大学的一项研究，人们刷牙时一直开着水龙头的做法会白白浪费掉高达12升的水。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 大开窗短暂通风 德国的窗户一般都有斜开的功能，但最好不要长时间的斜开，应该每天多次、每次短时间地将窗户大开通风。这样开窗，几分钟的时间就足以让宽敞的房间通风，保证新鲜的空气，也能达到节省能源的效果。世界自然基金会指出，这样的做法在寒冷的季节能够节省达70欧元的能源费用。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 少用电池 联邦环境局建议民众，尽量少用电池，多用插座电板或那些不需要电池的设备。生产一次性电池所需能量超大，是使用电池时候它能够提供电能的40至500倍。与使用插座相比，一节5号电池要贵上整整300倍。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 关闭电源开关 德国自然保护联盟建议，关闭电器设备时不要用遥控器，最好关闭电源开关。因为这些设备在“待机”状态会继续耗电。关闭电源板可以避免设备消耗不必要的能量。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 记得盖锅盖 世界自然基金会指出，在做饭的时候，每一口锅都应该盖上大小相配的盖子。这样能够少消耗多达65％的电或天然气。没有盖子，热量散发的更快。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 买个烧水壶 烧开水最好不要用灶台的火，用烧水壶既能省能源，水烧开的速度也更快。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 头发自然晾干 世界自然基金会指出，浴室里有一件非常能耗电的东西——吹风机。尤其是夏天，就让吹风机歇一歇吧，自然晾干更环保。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 淘汰一次性咖啡杯 外带的一次性咖啡杯一出现就流行到世界各地。但它并不环保，对环境造成破坏。为什么不自带个颜值高的咖啡杯呢，既美观又环保。

顺手就能做！10件小事让你成环保达人 告别一次性塑料袋 德国环保局发布的数据显示，每年，每个德国人多浪费了76只塑料袋。塑料袋应回收利用，更好的办法是用可重复使用的袋子购物，或者是多用背包或篮子。 作者: Anabela Linke



根据这些数据，去年，欧洲平均气温比从1981至2010年的平均气温高出1.6摄氏度，并比欧洲迄今最热的2019年高出0.6度。气温比从1981到2010年的参考时段高0.6度。如果将2020年的气温同前工业时期相比较，甚至要高出1.25摄氏度。

"又一警告信号"

哥白尼气候变化服务社主任布翁滕波（Carlo Buontempo）指出，大气层中的二氧化碳浓度也再度增加，由于极地和北大西洋发生众多热带风暴，2020年成为不同寻常的一年。他强调，这是又一警告信号，告诉人类，"必须加大减排温室气体，以阻止气候变化导致更糟糕的后果。"

根据世界气象组织去年12月所做的初步分析结果，2020年是自19世纪有记录以来的3个最热年份之一。该组织将在不久后公布更确切数据。德国气象机构的初步分析显示，2020年，德国是自1881年开始有记录以来的第二个最热年份。气象学家们指出，这是平均气温连续超过多年中间值的第10个年头。

凝炼/达扬（德新社）

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