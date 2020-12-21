 2020年德国境内难民申请人数减少三成 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.12.2020

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时政风云

2020年德国境内难民申请人数减少三成

这也是新冠疫情的一个结果：今年在德国申请避难的人数下降了约30%。其他欧盟国家的难民庇护申请数量也出现类似的下降。

Belgien als Durchgangsland für Migranten | Asylbewerber in Brüssel

（德国之声中文网）据冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸援引欧盟统计局公布的数字称，今年从1月到11月底，德国共收到93710份初次庇护申请，比去年同期减少了30.1%。

首次庇护申请总数大约30万份

新冠疫情显然是导致前往欧洲寻求庇护者人数减少的原因。据冯克传媒集团旗下报纸报道，欧盟所有27个国家的庇护申请统计数字显示，今年前9个月庇护申请数量下降了32.6%。截至9月底，欧盟国家统计的首次庇护申请总计309580份。上一季度的数据尚未全部统计完毕。

据报道，2020年德国仍然是在欧洲寻求庇护者的主要目的地。前9个月，在德国递交的首次庇护申请占全欧洲的24.3%。其次是西班牙占22.8%，该国登记的首次庇护申请达到70655份。法国总共收到58468份，占欧洲总数的19%。

匈牙利的庇护申请不超过百

据冯克传媒集团旗下报纸的报道，德国、法国和西班牙的首次庇护申请加起来占欧盟的三分之二。欧盟国家中寻求庇护者人数最少的是匈牙利。据布达佩斯政府公布的数据，今年1月至9月总共收到首次庇护申请70份。

李京慧/洪沙 (法新社、天主教通讯社)

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