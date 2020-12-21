2020年德国境内难民申请人数减少三成

这也是新冠疫情的一个结果：今年在德国申请避难的人数下降了约30%。其他欧盟国家的难民庇护申请数量也出现类似的下降。
（德国之声中文网）据冯克传媒集团（Funke Mediengruppe）旗下报纸援引欧盟统计局公布的数字称，今年从1月到11月底，德国共收到93710份初次庇护申请，比去年同期减少了30.1%。
新冠疫情显然是导致前往欧洲寻求庇护者人数减少的原因。据冯克传媒集团旗下报纸报道，欧盟所有27个国家的庇护申请统计数字显示，今年前9个月庇护申请数量下降了32.6%。截至9月底，欧盟国家统计的首次庇护申请总计309580份。上一季度的数据尚未全部统计完毕。
据报道，2020年德国仍然是在欧洲寻求庇护者的主要目的地。前9个月，在德国递交的首次庇护申请占全欧洲的24.3%。其次是西班牙占22.8%，该国登记的首次庇护申请达到70655份。法国总共收到58468份，占欧洲总数的19%。
据冯克传媒集团旗下报纸的报道，德国、法国和西班牙的首次庇护申请加起来占欧盟的三分之二。欧盟国家中寻求庇护者人数最少的是匈牙利。据布达佩斯政府公布的数据，今年1月至9月总共收到首次庇护申请70份。
李京慧/洪沙 (法新社、天主教通讯社)
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欧盟的新移民一揽子计划意味着由各国分担难民这一理念的寿终正寝。东欧各成员国从此可按自己的想法行事。德国之声驻布鲁塞尔记者Barbara Wesel认为，这是民粹主义者们的一次胜利。