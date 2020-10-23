2020年德国图书奖：《安妮特：一部英雌史诗》

（德国之声中文网）2020年度德国图书奖揭晓，安娜·韦伯（Anne Weber）的小说《安妮特》从206部候选作品脱颖而出。评委给出的得奖理由是：“韦伯的作品与她笔下的女英雄同样令人震撼：她为英雄史诗这一古老的文体注入了新的生机，以轻快的笔法写出法国自由斗士安妮·博曼努瓦（Anne Beaumanoir）的人生故事。这部小说不仅关乎勇气、抗争和自由，更凝结了一段影响欧洲至今的德法关系史。“

英‘雌’史诗，一个真实的故事

《安妮特：一部英雌史诗》是一部传记式史诗体长篇小说。小说的主人公安妮·博曼努瓦，更为人熟知的名字是“安妮特（Annette）”，有着传奇般的人生。她于1923年出生在法国西北部一个小渔村，青少年时期已是法国共产主义抵抗运动成员，救过两个犹太人；战后，她在马赛成为神经生理学家，1959年却因支持阿尔及利亚独立运动被判十年监禁。

现实中的安妮·博曼努瓦确有其人，至今仍在世。她几年前在一次纪录片电影节的讨论中认识了作者安娜·韦伯。作者一开始就被安妮特的外表吸引：瘦小、孱弱、满头白发，一双蓝眼睛却炯炯有神。几次交流之后，两人一见如故，韦伯很快便决定要将她的故事写出来。

对反抗的反抗

安妮特的人生很漫长，到底是什么吸引作者去动笔？韦伯给出的答案是“对反抗的反抗”。

安妮特没有将自己简单地划归到某种信条下，一味地去服从和执行，而是有自己的更高准则：为营救犹太人而违反组织规定，可能令自己和组织身陷险境；明明有自己的家庭，本可以当医生过安稳生活，却又投身到阿尔及利亚的独立运动中去；争取到了政权，却又被这个政府迫害而流亡。她的人生是不服从的一生，是反抗的一生。

但反抗并不是安娜·韦伯的主题。令她感兴趣的是，安妮特当时选择的道路，以及当时的很多决定，在我们——甚至她本人——在今天看来或许是错的。

《安妮特：一部英雌史诗》是一部传记式史诗体长篇小说

问题是，究竟什么是对，什么是错？

参与法国共产主义抵抗运动，反抗纳粹占领，韦伯认为即使放到今天来看，也毫无疑问是正确的选择。但在阿尔及利亚战争时期，安妮特参与“民族解放阵线”（“FLN”）反抗法国殖民主义者，为阿尔及利亚争取独立，这真的对了吗？当年她曾协助过的同志，几十年后的今天仍将政权牢牢地掌握在手里；她当年与这些人并肩作战，但很快又与他们决裂；她年轻时反抗纳粹迫害犹太人，晚年又觉得自己以前低估了“民族解放阵线”的宗教因素：阿尔及利亚的独立，直接造成了大量土著犹太人、当地欧裔人口（“黑脚“）及站在法国一方的当地穆斯林（”哈基人“，Harki）迫害和流亡。

“民族解放阵线”是一个政党，自阿尔及利亚从法国独立之后便一直处于执政党的地位。之前，在长达八年的战争期间，民族解放阵线采取激进手段，形同恐怖分子。他们到处放置炸弹，甚至对婴儿也狠下毒手。安妮特当时就产生疑问，并且直到今天也还在思考：为了取得大义，是不是一定要用这些暴力手段来达成目的？

母亲和正义，你选哪一个？

作者安娜·韦伯写作时始终考虑在一个问题，即：为了达到某个目的，人是否可以杀人？在这个问题上，她同意法国著名存在主义作家加缪（Albert Camus）的观点。

加缪出生于阿尔及利亚，著有《局外人》《鼠疫》《西西弗斯神话》等广为人知的作品。他与安妮特处于同一时代，也有近似的经历：早年曾加入过法国共产党，也积极参与了反纳粹、支持阿尔及利亚的去殖化独立运动。虽是法国人，他不满阿尔及利亚虽然归属于法国，但本地穆斯林却得不到与法国人同等的待遇。

加缪的一段话令韦伯印象深刻：“阿尔及利亚最近爆炸频发，在咖啡馆、在电车，而那里面很可能坐着我的母亲。如果要我在母亲和正义之间作出选择的话，我选择母亲。”

安妮特对加缪也有很高的评价，不知道算不算是一种忏悔。她当年的想法是，阿尔及利亚的独立可以通过暴力手段来达成，因为别无他法。就算有其他办法，这个进程要拖后几十年，期间也会牺牲许多生命。

有趣的是，安妮特本人对阿尔及利亚的认识仅限于一次度假旅行和报纸报道。她重视的其实并不是这个国家和人民，而是法国对它的压迫。身为一个法国人，在抵抗运动中反抗过纳粹德国的压迫，她无法忍受自己的祖国对其他人做出同样的事。当年的选择究竟对不对，她至今仍在对这个问题进行反思。

究竟何谓英雄？

怎样去描述这名传奇女英雄的人生，韦伯从一开始就在考虑如何入手。要写一个真实的人物，她“不想将一些话强加给主人公，或虚构一些对话出来”，但也不想写成人物传记。后来，她忽然想起古代被用作叙述重大事件的古老文学形式——“英雄史诗“。韦伯强调：“她是女主角，所以其实应该是英‘雌’史诗”。

虽然采用了诗的形式，但小说却有意避开押韵。韦伯想以这种写法破格，对 “英雄气概”提出质疑，写出自己站在今天立场来回顾历史的看法。这本小说并不是对安妮特战斗人生的赞歌，而是对一个终生追求抽象崇高理想的女英雄的拷问。

在发表得奖感言时，韦伯提到书中的一节：安妮特得知不久将有一场搜捕行动，一栋房子里躲藏着犹太人。她前去营救，找到了五个人：一个年长男人和两个未成年的孩子，一个年轻女人和一个婴儿。她想救出这五人，但最后只能带走男人的两个孩子。尽管如此，安妮特还是想救出婴儿，于是让她朋友奥朗德再次返回大屋，因为年轻女人不信任她。次日，搜捕行动开始，父亲和那年轻女人被搜出来递解出境，后遭到屠杀。

“有人返回这栋房子，并让那个父亲知道他的两个孩子获救了。临终的一刻，他是带着这样的想法离世的。这是一种令人宽慰的想法。这是一个很小的细节，但如果我们仔细去思考的话，它其实可能并非微不足道。一念之间，这种意念的有与无，其实完全不一样。”

© 2020年 德国之声版权声明：本文所有内容受到着作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。