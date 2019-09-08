 2020年德国人最喜爱给孩子起什么名字？ | 文化经纬 | DW | 03.01.2021

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文化经纬

2020年德国人最喜爱给孩子起什么名字？

根据姓名专家克努德·比勒费尔德的调查，米娅(Mia)和诺亚(Noah)是今年最受德国新生儿家长喜爱的名字。

Deutschland beliebte Babynamen

(德国之声中文网) 来自石勒苏益格-荷尔斯泰因州阿伦斯堡的姓名研究爱好者克努德·比勒费尔德（Knud Bielefeld）在其网站上表示，诺亚首次在最受欢迎男孩名字排名榜上排名第一位，取代了已经位居榜首9年的男孩名字本（Ben）。 而人们最喜欢的女孩儿名字米娅在2009年至2016年期间已经多次位居榜首，2020年则取代了去年排名第一的女孩儿名字艾玛（Emma）。

Knud Bielefeld | Vornamen-Experten

姓名研究爱好者克努德·比勒费尔德

比勒费尔德列出的最受欢迎的女孩儿名字排名顺序是：艾米利亚（Emilia）、汉娜（Hannah）、艾玛（Emma）、索菲亚（Sophia）、丽娜（Lina）、艾拉（Ella）、米拉（Mil）、克拉拉（Clara）和蕾亚（Lea）。

男孩儿从排名第二到第十的顺序是：本（ Ben）、分恩（Finn）、莱昂（Leon）、埃利亚斯（Elias）、鲍尔（Paul）、亨利（Henry）、路易斯（Luis）和费利克斯（Felix）。姓名专家比勒费尔德说，克拉拉（Clara ）和马特奥（Matteo ）是进入前十名中的新成员，取代了玛丽（Marie）和乔纳斯（Jonas）。

Ampelmännchen in der Kita

Mia和Noah是2020年最受德国家长欢迎的名字


比勒费尔德从1996年开始，每年都会在其popular-vornamen.de网站上发布一个名字排名。 据他说，2020年他对来自全德国465个城市的妇产医院和民政局的近18万份，占全年新生儿出生率23%的出生登记资料进行了分析研究。与其他最受欢迎名字排名不同的是，例如民政局只是对新生儿的所有名字一个不落的全部登记，而最受欢迎名字网站beliebtte-vornamen.de 分析调查的重点是全名中的第一个名字。

李京慧/洪沙 （天主教通讯社）

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榜单出炉！德国哪些名字最受欢迎？

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最受欢迎的德语名字

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德国父母的“取名经”

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最富争议的德国育儿话题

任由孩子哭到嘶哑还是一哭就抱？ 打不打预防针？上什么幼儿园？ 随时随地喂奶？看看德国父母们都在操心些啥。  

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