2020年度诺贝尔替代奖举行颁奖典礼

（德国之声中文网）只有来自白俄罗斯的人权活动女士阿列斯·比亚利亚茨基（Ales Beljazki）亲临现场。美国公民权益律师布里安·史蒂文生（Bryan Stevenson）和尼加拉瓜活动人士洛蒂·坎宁安·雷恩（Lottie

Cunningham Wren）因新冠阻挠，无法前往斯德哥尔摩，只能视频连线。就在当天，伊朗人权律师纳斯林·索托德（Nasrin Sotudeh）女士则必须重返监狱，只能以录音方式表达获奖谢意。

被广泛称为“诺贝尔替代奖”的“正确生活方式奖”每年由该奖基金会颁发，以表彰常冒高风险致力于和平事业、实现一个更公正、更有持续性的世界的人士。

经由丈夫的脸书帐号，现年57岁的索托德透露，她回到了加查克（Gharchak）女子监狱。她丈夫此前推文告诉公众，司法当局无视医生的要求，拒绝延长索托德服刑假期两周，把她送回了监狱。

设址斯德哥尔摩的正确生活奖基金会对此作出激烈反应。基金会执行长奥勒·冯·于克斯屈尔（Ole von Uexküll）表示，经由这一最新动作，伊朗当局表明，它将采取一切手段，剥夺索托德为实现一个更公正社会而工作的合法权益。

索托德以律师身份为政治活动人士维权，其中包括诺贝尔和平奖得主埃巴迪（Schirin Ebadi）和公开取下头巾以示抗议伊朗司法状况的妇女。

狱中染疫

索托德写道，重返监狱、重见其他难友，并不让她沮丧。这也同她在服刑假期中间因自己检测结果呈阳性而不能拥抱两个孩子有关。服刑假期开始后不久，索托德就被检测呈阳。这显示，她在位于首都德黑兰以南的加查克女子监狱感染了病毒。她丈夫在推文中指出，该监狱的卫生状况极恶劣。

系狱两年后，索托德被允许在上个月首次暂时出狱，原因是，她健康状况堪忧。在新冠瘟疫大流行期间，这位女律师和女权活动人士绝食近50天，抗议对政治犯的恶劣拘押条件。

重判

这位女律师被控从事“敌视国家宣传”。2018年，她被一个革命法庭判处33年半监禁及148次鞭笞。根据伊朗法律，她必须至少坐牢12年。在法庭上，索托德否认了所有指控。她指出，她只是以和平方式致力于在伊朗维护女权、反对死刑。

索托德和丈夫属于伊朗最著名的人权活动人士。

凝炼/李鱼（德新社）

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