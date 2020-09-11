2020年度诺贝尔奖替代奖 花落哪四家？

（德国之声中文网）阿列斯·比亚利亚茨基（Ales Bialiatski，白俄罗斯）

季哈诺夫斯卡娅（Swetlana Tichanowskaja）、科勒斯尼科娃（ Maria Kolesnikowa ）和泽普卡洛（Veronika Zepkalo）或许是白俄罗斯反对派运动新的最有名人物，然而，使掌权者卢卡申科数十年来难以入眠的无疑就是比亚利亚茨基。是他致力于阻止卢卡申科侵犯人权，是他激励了那3名勇敢的女性。

现年58岁的这名男子一半的生命都致力于在白俄罗斯争取民主和自由的事业。

洛蒂·坎宁安·雷恩（Lottie Cunningham Wren，尼加拉瓜）

Lottie Cunningham Wren (Nicaragua)

新冠大流行瘟疫爆发以来，坎宁安访问了中美洲国家尼加拉瓜的一个又一个土著人社区，亲见了当地人死于Covid-19新冠肺炎，成了因缺乏现代药品土著人如何绝望地试图用传统医药抵抗病毒的见证者。

这位律师也致力于为土著妇女争取权利，建立起反对家暴的计划，教青少年们如何将侵犯人权的行为诉诸于公众。很清楚，她的活动成了很多人的眼中钉：坎宁安几乎每天都会受到威胁，受到恐吓，2015年，她险些被绑架。然而，她从未想过歇手不干。或许，替代性诺贝尔奖可以为她多少带来一些人身安全。

布里安·史蒂文生（Bryan Stevenson，美国）

在他生活里的一次可怕事件发生时，布里安·史蒂文生刚16岁。或许，他对那次人生灾难的处理方式和大多数人不一样。史蒂文生的祖父在费城家中成为一次抢劫事件的遇害者。

凶手们只被判无期徒刑。尽管这一至痛的损失，这位少年并不要求判凶手死刑，反而认为，这一判决是公正的。

为公正而战，抗击系统性的种族主义成了他的终生事业。今天，史蒂文生是美国最富盛名的人权律师之一。他的目标：人人有平等权利、改革美国司法体系。在目前这一体系下，黑人被判死刑的可能性远高于白人。

纳斯林·索托徳（Nasrin Sotoudeh，伊朗）

这位著名的女律师目前被作为政治囚犯关押在臭名昭著徳德黑兰埃文监狱。在进行了几乎两个月的绝食抗议后，她现在体重只有47公斤。

谁若想了解，在伊朗致力于人权斗争有多危险，就必须知道索托徳的故事。尽管她在1995年就已通过了考试，但整整等了8年才拿到执照，成为一名人权律师。此前，作为有改革意向的报纸的记者，她受到当局的监视。2006年，她参加了"一百万人签名"的女权运动，要求改革歧视妇女的伊朗法律。

这位萨哈罗夫人权奖得主出庭为被判处死刑的大学生、记者和未成年人辩护。2018年，她为3名"革命大道姑娘"辩护。这3名少女反对戴全遮面头巾的法律规定，并在大街上公开取下头巾。

2010年9月，索托徳第一次被捕，被单独关押，不许见丈夫和幼年孩子，多次绝食抗议不人道的关押条件。在国际压力下，当局于2013年将她释放，但5年后，她再次监狱，罪名是，"破坏国家安全行为"，她获刑38年加148次鞭打。在伊朗政府因新冠大流行瘟疫而释放的85000狱犯名单上没有她的名字。

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