2020年度德语热词：新冠大流行

新冠病毒不仅改变了德国人的日常生活，而且也在德语语言中留下了印记。“新冠大流行”是2020年的年度德语热词。跻身前十名的还有多个“新冠词汇”。
（德国之声中文网）今年德国人的生活逃不出新冠的阴影，人们的语言也是如此。德语语言协会（Gesellschaft für deutsche Sprache）将"新冠大流行"（Corona-Pandemie）评选为今年的年度德语热词。与新冠有关的词语几乎囊括了入选热门。在最后列出的前十名中，就有8个词（或短语）直接、间接与新冠疫情有关。
例如第二名"Lockdown"（停摆）和第三名"Verschwörungserzählung"（阴谋论传说），第五名"AHA"（保持距离、讲卫生、戴口罩的缩写），第六名"systemrelevant"（维持系统运作不可缺少的--例如职业、人员、基础设施等），第八名"Geisterspiele"（空场比赛），第十名"Bleiben Sie gesund!"（希望您保持健康！）。
只有两个与新冠完全无关的词/短语进入了前十名。分别是"Black Lives Matter"（黑人的命也是命），以及"Gendersternchen"（性别星号，德语中用来涵盖男女两性人称的新用法）。
在本周评选结果揭晓前，人们普遍都已预料到，冲上榜首的肯定是与新冠有关的词。毕竟德国人的这一年，几乎都在围着这场疫情转。包括德国总理默克尔在内的不少政治家和科学家都认为，新冠大流行是德国自二战以来经历的最严重的一场危机。
评委会在陈述理由的时候也提到这一点：新冠大流行 "几乎是一整年里占据人们关注的话题"。此外，还由"新冠"衍生出一系列新的的德语词汇，比如"Corona-Krise"（新冠危机）、"Corona-Hotspot"（新冠疫情爆发热点）等。
评委们还指出，在人们的头脑中，新冠大流行已经成为了一个时间上的分水岭：新冠前和新冠后是两个截然不同的时代。今年11月底的一次网络调查显示，"新冠时代"（ in Zeiten von Corona）的说法在搜索中出现了900万次。
德语语言协会设址黑森州的威斯巴登（Wiesbaden）。自1977年以来，该协会每年评选年度德语热词（或短语）。按照该协会的说法，入选的关键是，有关词语"主导公众讨论、在过去的一年产生重大影响"。
评委依据媒体中出现频率排序以及来信建议筛选出最热门的10个词语，应该"以独特的方式对当下历史做出贡献"。但进入前十名的决定性因素并不是出现频率，而是词语本身的重要性和受欢迎程度。哪些词语上榜，并不代表评选者的评价，也不是他们向公众做出的推荐。
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最近，中德两地关于语言的新闻不少。中国新闻出版署和德国交通部长拉姆绍尔不约而同地表示，不应让英语“混入”本国母语。而两国的相关机构分别评选出的年度词汇也恰如其分地勾画出了本国这一年来的社会焦点。