 2020年外资并购德企规模缩小 | 经济纵横 | DW | 29.12.2020

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经济纵横

2020年外资并购德企规模缩小

在即将过去的2020年，外国投资人用于并购或参与德国企业的资金规模小幅缩减。新冠危机是背后的主要原因。

Deutschland Coronavirus - Produktion bei ZF in Friedrichshafen

（德国之声中文网）国际著名经济审计及咨询企业之一的普华永道（PwC）会计师事务所周二（12月29日）通报说，2020年，外国投资人合并或参与德企数量同比有所减少，从912个减至852个，总金额从650亿欧元降至610亿欧元。

出现这一减少的主要原因是新冠危机。不过，普华永道德国分部私募股权部负责人罗伯茨（Steve Roberts）指出，同2017年2018年相比，交易数量有所增加。尤其是美国投资人在德活动积极，共达成155项交易，总金额235亿欧元；其后分别是英国（89项交易）和瑞士（71项交易）。

私募股权投资人常参与中小规模投资活动。罗伯茨指出，2020年的10大交易中有4个是由单一投资人实现，去岁德国最大并购交易便为其中之一：蒂森克虏伯的电梯业务部门出售给安宏资本（Advent）和盛丰公司（Cinven）联合财团。他相信，2021年，会有更积极的并购德企活动，一大原因是，2020年未实现的并购计划会重新实施。

凝炼/洪沙 （德新社）

 

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