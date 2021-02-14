2020年中国对澳洲投资暴跌超六成

（德国之声中文网）据澳大利亚国立大学（Australian National University）周一（3月1日）发布的一份报告显示，2020年，中国对澳大利亚投资相比2019年锐减62%，仅仅略高于10亿澳元。

该研究还显示，与2016年165亿澳元的峰值相比，这一数字下降了近94%。

中国是世界第二大经济体，是澳大利亚2018年最大的贸易伙伴，根据澳大利亚官方统计数据显示当年两国贸易额达到2150亿澳元。

强化外资管制和新冠疫情打击

广东外语外贸大学经济贸易学院副教授唐凯毕业于西澳大学，常年关注两国经贸发展。在接受德国之声采访时他表示，澳大利亚政府对外国投资，尤其是对来自中国的投资加强审查是导致投资减少的原因之一。

“澳大利亚于2020年宣布修改其外国投资法，赋予政府在构成国家安全风险的情况下否决外商投资或强迫其退出投资的权力。” 他说，“国家安全测试将适用于通信、能源和公用事业公司、国防供应链以及收集、存储和持有被认为对澳洲国家安全和国防十分关键的数据的企业。”

近年来，澳大利亚一直在收紧对外国投资的规定。2016年，澳大利亚强化了否决外资对大型基础设施开发项目所有权的能力。

特别是新冠疫情爆发后，澳大利亚修改外国投资法，把投资金额的审查门槛几近撤销，意味着任何外国投资都会被当局审查。

这些都可能造成中国对澳投资额度下降。

“从修法的时间和具体措施上来看，很难否认美国特朗普前政府的影响。”唐凯说。

澳大利亚总理莫里森要求对新冠起源进行国际调查

澳中关系恶化影响对华出口

澳大利亚和中国围绕新冠疫情溯源调查的争执也直接导致了中国减少对澳投资的力度。

2020年4月，澳大利亚总理斯科特·莫里森（Scott Morrison）呼吁对新冠病毒的起源进行国际调查，并呼吁世界卫生组织拥有武器检查员式权力。

此后北京和堪培拉之间的政治关系迅速恶化。

截至目前为止，澳大利亚与中国的经济关系一直处于紧张状态。中国威胁要抵制澳大利亚产品。此后，澳大利亚煤炭、葡萄酒和牛肉等出口受到影响，但这些行业的下滑被铁矿石价格和出口量的飙升所抵消。

在新冠疫情后的复苏中，铁矿石成为澳大利亚对华出口的最大宗商品，而且也是中国经济复苏后基础设施和工业建设必不可少的原材料。

中国资金并未放弃澳洲市场

澳大利亚作为信誉良好的投资目的地一直对中国企业具有吸引力。唐凯博士认为，中国减少对澳投资的资金可能会转移到其他国家。

他说：“中国国有企业的投资有可能从发达市场转向‘一带一路’沿线国家。中国政府一直非常重视鼓励中国企业在签署倡议的国家投资，一些亚非拉国家正在接受大量中国投资。”

不过唐凯也认为，中国投资方并没有放弃澳大利亚市场。

“这并不意味着中国投资人对于澳大利亚优质产业和项目失去了信心。”他说。

“相较于市场和制度不完善的一些国家，澳大利亚的优势是显而易见的。一旦情势允许，资本回流的速度可能会比预想的快。”

“要知道，中国在澳洲的投资中86%来自中国公司在澳洲的子公司。这些子公司受中国政策的影响可能比预想的要小。”

在国际环境方面，唐凯认为随着美国拜登政府上台，澳大利亚没有理由继续坚持对华过度强硬的政策。

他说：“澳大利亚势必会随着拜登政府的步调而有所调整，这符合澳大利亚的国家利益。”

“可以预见的是，澳洲政府会在一些非国家安全相关领域减少对中国投资的限制。” 唐凯说，“毕竟，对于澳洲现政府而言，有效应对疫情、恢复国内经济社会活动更为迫切，直接关系到下届大选的结果。”

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