 2020大选试水温 台立委补选结果出炉 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.01.2019

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时政风云

2020大选试水温 台立委补选结果出炉

台湾即将在2020年初举行总统大选，目前主要被点名的蔡英文、赖清德、朱立伦和柯文哲最新的民调数字如何?

Kombobild Ko Wen-je, Tsai Ing-wen und Eric Chu (picture-alliance/AP Photo/Chiang Ying-ying)

台湾各党派都在积极协调选出2020台湾总统候选人，白色力量柯文哲(左)、现任总统蔡英文(中)、国民党朱立伦(右)是目前檯面上呼声最高的三人。

(德国之声中文网) 台湾周日(1月27日)举行台中与台北立委补选。台北由民进党拿下，台中则是由国民党胜出。台北市长柯文哲子弟兵则在此次选举大败。

去年九合一选举后，由于许多现任立委被选为县市长或是离职参选，留下空缺，因此举办补选。这也是去年选后蓝白绿候选人首次在台北市正面对决。民进党提名的何志伟以3万8591票拿下，国民党候选人陈炳甫拿到3万1532票，代表柯文哲「白色力量」参选的无党籍陈思宇只拿到9689票。结果是否代表民进党已经走出九合一大败颓势?会不会影响柯文哲的总统大路?外界仍多有揣测。

台中方面，国民党候选人沈智慧以4万9230票胜出，延续市长卢秀燕当选的气势。 此外，3月还有新北、彰化、台南和金门第二回合立委补选。届时更能看出对2020大选局势的影响。

Taiwan Kommunalwahlen in Taipei (picture-alliance/AP Photo)

台湾民主愈發成熟。经历过3次政党轮替，台湾民众已经习惯「做不好就下台」。各政党候选人也能保持风度，尊重选举结果行事。

2020总统大选民调

根据TVBS民调中心23日公布的民调，如果民进党派现任总统蔡英文参选，支持度依序为柯文哲36%、朱立伦30%、蔡英文15%、另11%未表态。如果改派赖清德，则为柯文哲33%、朱立伦29%、赖清德21%，另有10%未定。

《远见杂誌》在1月中进行的电话民调则显示，台北市长柯文哲以27.8%领先，朱立伦16.6%居次，再来是赖清德和蔡英文各约10%的支持度。而政治大学选举研究中心14日公布的《2019台湾国家安全报告》指出，如果2020候选人只有柯、蔡、朱，柯的支持度为38.7%、朱21.5%、蔡15.3%。

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如果明天台湾总统大选你会投给谁

谁的网路声量大

根据《KEYPO大数据关键引擎》，蔡英文在这一个月来因为坚定拒绝中国国家主席习近平的「一国两制」说，网路声量大增。蔡英文团队积极改变脸书经营策略，试图从社群力找回民心。国民党则以朱立伦网路声量较高。

柯文哲这次虽然积极运用网路高人气拉抬子弟兵选情，却遭遇挫败。虽然影响声势，但柯文哲仍是蓝绿锁定的主要对手。

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