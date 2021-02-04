2020全球民主指数报告： 台湾民主进步 香港民主倒退

（德国之声中文网）根据英国“经济学人智库”（Economist Intelligence Unit, EIU）本周三(2月3日)发布的一份“2020全球民主指数”中，台湾赶超日本（第21名）、韩国（第23名），跃居全球第11位，比去年上升了20位，排名东亚地区之首。

“经济学人智库”在其网站上发布了这份排名，其中指出，自2006年首次发布这项排名以来，台湾的评级首次从“有缺陷的民主”上升为“完全民主”。台湾的选举在“选举进程、议会监督和公民自由领域在全球范围内出现倒退之际，展现了民主的韧性”。台湾“政党筹资的透明度有所提高，立法改革更明确地确认了司法机构不受政府影响的独立性。”

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指数就选举过程及多元化、政府功能、政治参与、政治文化及公民权利5个范畴评分，设有4等评级，分别为“专制政权”、“混合政权”、“有瑕疵民主”及“完全民主”。

根据经济学人智库的民主指数，全球只有8.4%的人口生活在“完全民主”国家。

报告显示，世界人口的35.6%生活在威权统治之下，其中很大一部分民众生活在中国。在167个国家及地区当中，中国排名第151。排名最后一位是朝鲜、倒数二、三是刚果和中非共和国，倒数第四是叙利亚。

全球民主排名前10的依次是挪威、冰岛、瑞典、新西兰、加拿大、芬兰、丹麦、爱尔兰、澳大利亚和荷兰并列第九。德国排名第14，英国第16位。法国和美国分别排名第24和25。美国排在第25位，名次和2019年一样，不过报告指出，2020年，美国民众参与政治的人数有所增加。

香港排名下滑

香港在2020年全球民主指数中名次下跌了12位，排在第87，甚至低于印度尼西亚和菲律宾，也被从“有缺陷民主”降到“混合政权”。指数满分为10分，香港仅获得5.57分。智库指责香港国安法阻碍了政治自由。报告写到：“2020年，通过广泛应用法律工具压制政治改革辩论的势头有增无减。今年6月底，限制香港政治自由、损害其司法独立的《国安法》生效，支持民主的活动人士被逮捕，数百抗议者被监禁。目前对反对派的打压仍在继续。”

经济学人智库指出，2020年民主遭受了重大打击。被统计的国家中，近70%的国家的总体得分出现下降，主要原因之一是各国面对疫情采取的防疫措施。2020年，在新冠疫情爆发的背景之下，世界各地的民主和自由面临前所未有的挑战。中国当局对拥有1100多万人口的武汉封城，最初，在民主国家看来这是不可想象的事情，但随着疫情的恶化，许多国家最终也采取了类似措施。个人自由和公民自由也因此受到影响，导致2020年全球民主平均得分仅有5.37，降至自2006年该指数发布以来的最低水平。

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