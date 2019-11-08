2020元旦致辞：默克尔警示德国人

（德国之声中文网）默克尔在2020元旦致辞中表示，"20年代可以成为好年代"。现年65岁的这位政府总理以这样的呼吁让德国迎接新年及下一个十年："如果我们对新的东西采取开放和坚定的态度，使事情变得更好是可能的。"

在德国，联邦总理向全国发表电视讲话并不寻常，新年致辞乃为例外。迄今，默克尔还从未发表过特别讲话。新年致辞在黄金时段播出，收视率很高。

这是默克尔的第15次新年致辞。下届联邦议院选举是2021年，默克尔将不再竞选连任。也就是说，今年的讲话也多少涉及她的政治遗产。

典型的默克尔风格

2005年，默克尔以改革者身份开启其总理任期，并一再强调，使国家和她所在的政党--基督教民主联盟（CDU）能与时俱进何其重要。这次元旦致辞中又有了和她执政头几年讲话的类似之处。她警示说，德国比过去任何时候都需要有"新思维的勇气"、拿出"摈弃惯常道路的力量"、"更快些行动的决心"。

若纯作回顾、沾沾自喜于既有成就，致辞不会使用这样的说法--这也是典型的默克尔。

默克尔提到了3大挑战：工作的数字化、抗击近邻大陆非洲的逃难原因、以及--首当其冲--气候变化。她强调，由于气候变化是人引起的，因此，"我们必须尽一切可能，克服这一人类挑战"。

气候保护

默克尔称，联邦和各州新近决定的气候保护一揽子计划是可在其之上继续建构的一个良好基础。她说，她知道，所决定的诸多措施"让一部分人感到害怕，担心自己无法承受；另一部分人则认为还远远不够"。但她表示，德国人从来不乏点子、创造力、勤奋和执着，"它历来使我们强大"，这是德国的立国之基，作为总理，她将竭尽"全力"，使德国作出自己的贡献，从经济、生态和社会3方面克服气候变化。由此，默克尔也向其它政党发出了一个信息，即：稳妥地而非片面地实施气候保护。

默克尔表示，下个十年，基本法中确认的价值观和社会市场经济必须继续是指南；在数字化时代，也应是"技术服务于人"，而"不是相反"。

"连结我们的东西"

默克尔在致辞中称，无论怎样，都有着"良好的理由，满怀信心"。她提到了"两德统一"。2020年，两德统一将满30岁。在过去的一年里，德国国内出现了对两德统一的政治、经济及社会后果的广泛讨论。默克尔强调，"成就巨大"，但仍有很多工作要做，"多于我们30年前所设想的"，而重要的是，看重"连结我们的"那种共性。

默克尔在总理府发表新年讲话

在讲话的另一处，默克尔提到了德国国内的政治分化现象及其后果。她承诺，将保护政界人士和自愿从事政治的人们，不受"仇恨、敌视、暴力、种族主义和反犹主义"的危害。她强调，提供这种保护是"国家的任务"， 而联邦政府尤其"责无旁贷"。

2020亦是一个"欧洲年"

元旦致辞的最后，默克尔展望了2020德国欧盟轮值主席国的打算。她指出，年内，将举行欧盟中国峰会和欧盟非洲峰会。她强调，在围绕"价值和利益"的地缘政治角逐中，欧盟何其重要。

默克尔总理向军人、警察和平民救援者这样的所有"远离家乡工作"的人们特别致谢。她祝所有男女公民"2020新年健康、快乐、福祥"。