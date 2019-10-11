 2019诺贝尔经济学奖：脱贫专家获殊荣 | 经济纵横 | DW | 14.10.2019

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经济纵横

2019诺贝尔经济学奖：脱贫专家获殊荣

如何减少轻世界上的贫困？经济学家巴纳吉(Abhijit Banerjee)、杜芙洛(Esther Duflo)和克里莫(Michael Kremer)一直为此寻找答案。为此他们荣获2019年度获得诺贝尔经济学奖。

Zeichnung Wirtschaftsnobelpreisträger 2019 | Abhijit Banerjee, Esther Duflo and Michael Kremer (Nobel Media/Niklas Elmehed)

（德国之声中文网）瑞典皇家科学院周一（10月14日）在斯德哥尔摩宣布，今年的诺贝尔经济学奖得主是印度裔美国学者巴纳吉（Abhijit Banerjee）、出生于法国的杜芙洛（Esther Duflo）和美国学者克里莫（Michael Kremer）。

三位学者因致力于减轻全球贫困的研究而获得2019年诺贝尔经济奖。诺奖委员会在宣布三人获奖的理由时说："本年度获奖者的研究显著提高了我们抗击全球贫困的能力。"

三位获奖者均在美国大学任教。巴纳吉和杜芙洛任教于麻省理工学院，克里莫任教于哈佛大学。

杜芙洛是迄今最年轻的诺贝尔经济学奖得主，1972年出生于巴黎的她，也是有史以来获得该奖项的第二位女性。杜芙洛说，在经济学领域，女性并不总是受到欢迎。她希望她的成功将"激励更多的女性继续工作，促使更多的男人对女性给予应有的尊重"。

Schweden | Abhijit Banerjee, Esther Duflo und Michael Kremer ausgezeichnet mit Wirtschaftsnobelpreis (Getty Images/AFP/H. Nackstrand)

到目前为止，今年诺贝尔奖的所有获奖者都已公布。上周已经在斯德哥尔摩授予了生理医学、物理、化学和文学奖，上周五（10月11日）在奥斯陆宣布了诺贝尔和平奖的得主。

今年所有奖项的奖金总额为900万瑞典克朗（约合83万欧元）。奖金将在12月10日--诺贝尔（Alfred Nobel）本人逝世周年纪念日，连同奖章和证书一起颁发给获奖者。

诺贝尔经济学奖是唯一一项不是根据诺贝尔遗嘱设立的奖项。它是自1960年代末以来主要由瑞典国家银行资助的一个奖项。严格的说，并非是传统的诺贝尔奖。

自1969年第一届诺贝尔经济学奖以来，迄今为止获奖者中只有一位德国人。25年前，波恩的科学家塞尔滕（Reinhard Selten）与纳什（John Nash）和哈桑尼（John Harsanyi）因对非合作博弈理论的开创性贡献，共同获得该奖项。获得该奖项最多的是美国人，也包括在杜芙洛之前获得诺贝尔经济奖的那位女性--奥斯特罗姆（Elinor Ostrom）教授。

  • Nobelpreis Medallier (picture-alliance/AP Photo/F. Vergara)

    诺贝尔奖史话

    诺贝尔的遗嘱

    从1901年首次颁奖起，已经有九百余人或机构获奖。而发明家诺贝尔(Alfred Nobel)去世时留给基金会的3158.72万瑞典克朗遗产，如今已经达到了1.69亿欧元。诺贝尔遗嘱中，本来只设立生理医学、物理、化学、文学、和平五个奖项，六十年代增设了经济学奖。由于该奖项并没有在遗嘱中有所体现，因此严格来说经济学奖并不是“诺贝尔奖”，其正式名称是“瑞典中央银行纪念阿尔弗雷德·诺贝尔经济学奖”，所需资金也是由瑞典央行“永久性全额拨付”予诺贝尔基金会。图为诺贝尔奖章。

  • Friedensnobelpreis Verleihung Malala 10.12.2014 Oslo (Reuters/NTB Scanpix/C. Poppe)

    诺贝尔奖史话

    最年轻

    2014年和平奖得主马拉拉(Malala Yousafzai)是迄今最为年轻的诺贝尔奖得主，获奖时她只有17岁。最高龄的得主是阿什金(Arthur Ashkin)，他因在激光领域的开创性研究而获颁2018年诺贝尔物理学奖时，已经96岁了。而诺奖得主的平均年龄是60岁。

  • Marie Curie (picture-alliance/empics/PA Wire)

    诺贝尔奖史话

    居里夫人

    在一百多年的历史中，女性获奖者只有五十余位。其中，居里夫人(Marie Curie)曾经两次获奖——化学奖和物理奖各一次。

  • Linus Pauling, der amerikanische Chemiker (dpa)

    诺贝尔奖史话

    鲍林曾获化学奖、和平奖

    总共有4人曾经两度获得诺贝尔奖。除了上文提到的居里夫人，巴丁(John Bardeen)因发明晶体管、开创超导BCS理论两度获得物理学奖；鲍林(Linus Carl Pauling)则因化学键理论研究、反对地面核试验分别获得化学奖、和平奖。研究胰岛素氨基酸序列、开创DNA测序技术的桑格(Frederick Sanger)则曾两度获得化学奖。此外，国际红十字会曾经三度获颁和平奖，联合国难民署(UNHCR)两度获得诺贝尔和平奖。

  • Katarina Frostensson, Jean Claude Arnault (picture-alliance/IBL Schweden)

    诺贝尔奖史话

    2018没有文学奖

    各个奖项累积有49次空缺，其中大部分发生在战争年代。空缺次数最多的是和平奖。而在今年，文学奖也暂停颁发。评奖委员会表示，会在2019年补发今年的奖项。图为瑞典著名诗人、文学奖评委弗罗斯滕松(Katarina Frostenson)和其丈夫法国摄影师阿尔诺（Jean-Claude Arnault）。后者受到了性侵指控，其后的连带反应造成了瑞典文学院的人事地震

  • Frankreich Jean-Paul Sartre (picture-alliance/Selva/Leemage)

    诺贝尔奖史话

    不屑于领奖的萨特

    历史上，曾经有两人主动拒绝接受诺贝尔奖。特立独行的法国作家萨特(Jean Paul Sartre)拒绝任何奖项，因此1964年，他也顺理成章了回绝了诺贝尔文学奖委员会的好意。时任越南共产党领导人黎德寿则因与美国方面签署了越战停火协议，而与时任美国国务卿基辛格(Henry Kissinger)共同获得1973年度和平奖；但是，黎德寿认为，越南仍在战乱中，并不屑于和平奖的伪善，因此拒绝接受。

  • Russland Schriftsteller Boris Pasternak (picture alliance/akg-images)

    诺贝尔奖史话

    帕斯捷尔纳克去世多年才获平反

    而被迫拒绝诺贝尔奖的则总共有4人。创作了文学名著《日瓦格医生》的苏联作家帕斯捷尔纳克(Борис Леонидович Пастернак)则在1958年被迫拒绝了诺贝尔文学奖。此前，《日瓦格医生》早已被苏联当局查禁。而在瑞典文学院刚宣布其获奖时，帕斯捷尔纳克曾激动地回电表示感谢。但是几天后，帕斯捷尔纳克就遭苏联作家协会开除，并受到苏联各媒体的讨伐，不得不宣布拒绝领奖。一直到80年代戈尔巴乔夫上台后，去世多年的帕斯捷尔纳克才获平反，他的儿子在1989年12月前往斯德哥尔摩代领了该奖项。

  • Flash-Galerie Nobelpreisträger Medizin (AP)

    诺贝尔奖史话

    希特勒的禁令

    1937年，希特勒颁布法令，禁止德国公民接受任何诺贝尔奖项。迫于该法案，德国化学家库恩(Richard Kuhn)、布特南特(Adolf Butenandt)、微生物学家多马克(Gerhard Domagk)拒绝领奖，并且一直到战后才补领了奖项。图为多马克(摄于1964年)。

  • Carl von Ossietzky KZ Esterwegen (Bundesarchiv 183-R70579)

    诺贝尔奖史话

    冯·奥西茨基

    希特勒颁布该法令的直接原因，是因为德国记者、和平主义活动者冯·奥西茨基(Carl von Ossietzky)获得了1935年诺贝尔和平奖。冯·奥西茨基曾经在魏玛共和国时期揭露德国重新组建空军、涉嫌违反《凡尔赛条约》，并因此报道而被判叛国罪入狱。获释后不久，纳粹党掌权执政，冯·奥西茨基在国会纵火案次日就因其和平民主运动者身份被捕，并被投入集中营。他获得诺贝尔和平奖，对纳粹德国政府的国际声誉造成了沉重打击，希特勒更是认为，这是对他本人的侮辱。不久后，冯·奥西茨基因病重而获得释放，诺贝尔评奖委员会亲自前往他下榻的医院为其授奖。图为集中营里的冯·奥西茨基。

  • China Bürgerrechtler Liu Xiaobo (picture-alliance/dpa/Liu Xia)

    诺贝尔奖史话

    狱中得知获奖

    冯·奥西茨基也成为了首名在拘禁中获知自己得奖的诺贝尔奖得主。另外两名拘禁中获知得奖的则是来自缅甸的昂山素姬(1990年)以及来自中国的刘晓波(2010)。

    作者: 文山


李京慧/洪沙（德新社）

 

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