2019柏林电影节 你不得不知道的几件事

(德国之声中文网)1 开幕片

丹麦女导演莎菲(Lone Scherfig)执导的《陌生人的善意》(The Kindness of Strangers)是第69届柏林电影节的开幕影片。这部丹麦与加拿大合拍的电影讲述四个主人公在冬日纽约的相遇。莎菲是本届电影节入围竞赛单元的7位女导演之一,她2001年曾在柏林获银熊奖。电影节总监科斯利克表示,今次在柏林将有一个"精彩的开场",这位女导演"对人物性格、情感和细腻的幽默有敏锐的嗅觉"。

2 竞赛单元

电影节的竞赛单元传统上是人们关注的焦点。今年共有17部影片角逐金熊和银熊奖,其中既包括法国的弗朗索瓦·欧容(François Ozon)、西班牙的伊莎贝尔·科赛特(Isabel Coixet)、中国的张艺谋等在国际上久负盛名的导演,也有像王全安和土耳其的阿尔珀(Emin Alper)这样对本国政府或政治持批评态度的导演。

3 德国电影

德国电影传统上在柏林电影节有强大阵容。其中,多次在柏林、嘎纳等欧洲电影节上获奖的德国土耳其裔导演法提·阿金(Fatih Akin)将携新片《金手套》(Der goldene Handschuh)亮相。该片讲述的是1970年代汉堡一个连环杀人犯的故事。此外在其他各单元里,也不乏德国影片。本届电影节上映的400部新片中,有109部出自德国导演之手。

4 评委

由6人组成的评委会最终将选出金熊和银熊奖得主。法国女星茱丽叶·比诺什(Juliette Binoche)担任本届评委会主席。1964年出生于巴黎的比诺什是影坛常青树。她曾因主演《英国病人》获得1997年的奥斯卡最佳女主角奖。评委会中另外两名女性是德国演员桑德拉·许勒(Sandra Hüller)和英国演员特鲁迪·斯泰勒(Trudie Styler)。

5 全球首映

在竞赛单元之外,还有一系列来自各国的影片会在柏林举行首映。其中德国导演布雷罗(Heinrich Breloer)拍摄的作家布莱希特的传记片引起很多影迷的期待。有关摄影大师林堡(Peter Lindbergh)、著名演员阿多尔夫(Mario Adorf)以及德国摇滚乐队"死裤子"(Die Toten Hosen)的纪录片也将在柏林首映。由查尔斯·弗格森(Charles Ferguson)执导的美国纪录片《水门:我们如何学会阻止失控的总统》(Watergate - Or How We Learned to Stop an Out-Of-Control President)则是对特朗普执政的一次总结。

6 全景单元

"全景"(Panorama)是柏林电影节一个较为知名的非竞赛单元。今年将有来自38个国家的45部影片参展。主办方称,本次展映的节目是"能引发讨论、具有政治性和挑战性"的,许多电影将展示主人公"如何尝试摆脱受他人支配和压迫的制度"。其中不少作品出自女性之手,讲述女性的故事,重点之一是世界各国的女性艺术家的人物特写。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “冒充”伦敦 这是柏林的御林广场(Gendarmenmarkt)。在德国大教堂和法国大教堂之间的是柏林音乐厅。这里经常成为电影场景。2004年的一次拍摄中,这里甚至被完全“改造”一遍,以充当英国首都伦敦。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “冒充”伦敦 为了拍摄“环游世界80天”,制片方动用30立方米的泡沫塑料、9吨石膏,再加上许多胶合板,将柏林打造成了伦敦。法国大教堂充当英格兰银行,柏林音乐厅成了英国皇家科学院。大本钟是电脑后期制作的。御林广场在电影中完全变了模样。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “顶替”莫斯科 柏林的莱比锡大街很有“苏联味道”。四车道的马路,宽阔通畅—这里是莫斯科的“完美替身”,而且还能为剧情铺展提供足够的空间。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “顶替”莫斯科 2004年,莱比锡大街附近成为“谍影重重3”的拍摄地点。电影中发生于俄罗斯首都莫斯科的一场疯狂街头追逐战其实在这里上演。不过虽然马路上跑的是带有俄文标识的警车,柏林人还是能一眼就认出这是他们的城市。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “假扮”法国 克莱尔辛斯舞厅让一代又一代的柏林人流连忘返。这座拥有百年历史的柏林秀场先后经历两次世界大战,依然得以幸存。2008年,这里成为一部电影中的法国饭店。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “假扮”法国 那就是知名导演昆汀·塔伦蒂诺的“无耻混蛋”。在一场审讯戏中,布拉德·皮特和克里斯多夫·瓦尔茨坐在一家法国饭店里。如果你仔细看就会发现,这里是克莱尔辛斯舞厅的一楼。这部电影还有一些镜头也是在柏林拍摄的。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “饰演”卢森堡 柏林索尼中心的玻璃外墙是拍摄电影的天然理想场所。2009年,位于波茨坦广场的这座大楼在电影中成为一家欺诈成性的卢森堡银行。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “饰演”卢森堡 电影“跨国银行”中,克利弗·欧文(Clive Owen)扮演的一名国际刑警组织探员怀疑这家银行洗钱、支持恐怖主义和武器交易,因此展开调查。该片导演汤姆·提克威尔(Tom Tykwer)是德国人,就住在柏林。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “施惠国”? 已经停止使用的滕珀尔霍夫机场曾是世界上最大的建筑,而这里也是柏林最受欢迎的电影拍摄地点。2013年的《饥饿游戏》第一部中,这座机场成为了虚构的极权国家“施惠国”(Panem)。

以假乱真:电影中你认不出的柏林 “施惠国”? 气势庞大的机场主楼完全符合“施惠国”的风格。在影片剧情中,这里是反抗阵营的基地“第一区”,并遭到严重摧毁。 作者: Suzanne Cords



7 回顾单元

本届电影节的历史性回顾单元(Retrospektive)也是女性的天下,今年的主题是"自决--女性电影人视角",将放映1968年到1999年间东西两个德国的26部故事片和纪录片,展示"新德国电影"不仅是法斯宾德(Rainer Werner Fassbinder),也是斯皮尔斯(May Spils)和斯特克尔(Ula Stöckl)这样的女导演的成就。此外在东德也产生了不少女导演的佳作。

8 奖项知多少

谁能擒熊?将在下周六的颁奖仪式和庆典晚会上揭晓。最佳影片金熊奖是柏林电影节最重要的大奖,去年获奖的是罗马尼亚导演阿迪娜·平蒂列(Adine Pintilie)执导的《不要碰我》(Touch Me Not)。银熊奖是颁给最佳导演和最佳男女演员的。其他单元的展映后也将颁发奖项。每年柏林电影节还颁发终身成就奖,今年获得这尊荣誉金熊的是英国女演员夏洛特·兰普林(Charlotte Rampling),她已经拍摄了100多部(集)电影和电视剧,代表作有《午夜守门人》、《45年》等。此外还有特别成就奖--金摄影机奖,今年的获奖者之一是法国女导演阿涅斯·瓦尔达(Agnès Varda)。

9 老总监的告别秀

迪特·科斯利克(Dieter Kosslick)担任柏林电影节艺术总监将近20年后,今年"科斯利克时代"将划上句号。2001年开始经营这一文化盛事的科斯利克给柏林电影节留下了自己的印记。第69届柏林电影节将是他的告别之年。普遍认为,科斯利克最大的成就包括:在电影节上加强了德国电影的地位;继续发扬了柏林电影节题材多样化、吸引大量观众的特色。此外,科斯利克在公众场合随性放松、自然诙谐的态度也给他加分不少。然而最近几年,人们对电影节参展影片艺术水准欠佳颇有不满。不过科斯利克可以说功成而退,期待着2019年的柏林电影节搞出精彩。

