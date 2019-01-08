2019：“最好的一年 最差的一年”

（德国之声中文网）"2019年会是过去十年中最差的一年，未来十年中最好的一年。"这是一句如今流行于中国投资界的话。如果说2018年，不投资、空仓就是最大的赢家。2019年的日子可能会更不好过。

路透社11日发布的最新消息多多少少也能加以佐证。它援引中国政界人士的消息报道称，中国的经济增速今年会继续下滑。北京政府预计GDP增速会跌落至6.5%左右的水平。据称，这也将是今年3月两会期间对外公开的数字。

正数还是负数？

而其实6.5%这个水平可能已经是美化过后的理想情况。中国宏观经济学家，人大国际货币研究所理事兼副所长向松祚近日发表演讲，称中国国家统计局公布的中国经济增速数据仍然说是6.5%，但据一个非常重要的机构的一个研究小组内部报告，一种测算2018的GDP增速到目前为止是1.67%，另外一种测算是负值。他的表态一出，顿时成为包括微信在内的中国社交媒体热传热议话题。几日后，中国网民发现向松祚这段讲话视频已经消失。

一位在中国从事建筑总包业务的企业家及时在手机里收藏了这个视频。同时他发现身边的企业家朋友们也都对向松祚这个讲话视频中所涉及的内容颇有感触。这位在中国西南地区一省会城市从事政府建设项目总包的企业家如今正在想方设法追收政府拖欠他数额上亿的工程款项。时间一天一天临近2019年中国春节。找他讨要工资的农民工已经多次将其公司包围的水泄不通。不愿意透露身份的这位企业家表示，地方政府拖欠企业应付款项的现象如今已经非常普遍，他相信政府总有一天会付清欠款，但他不知道这一天什么时候才会到来。

业内人士：中国各地从房地产交易中收取的公共维修基金去向不明 引人担忧

公共维修基金：另一颗"不定时炸弹"

另一位在同一个城市从事房地产项目开发的企业家态度更不乐观。他担心地方政府在土地财政时代结束后，开始转向挪用其它公共基金"拆东墙、补西墙"。他举例称，仅仅通过在房屋买卖时收取公共维修基金这一项，中国各地的地方政府就积攒了数万亿的巨额款项。而如今政府在经济下行的大背景下，不断需要现金填补财政亏空。如今，中国各地从民众手中收取的公共维修基金究竟还剩多少？已经被挪为何用？是一个无法揭开的谜题，也是悬在中国地方财政头上的另一颗"不定时炸弹"。

与目前中国民间的担忧情绪一致，德国墨卡托中国研究中心(MERICS)同样认为2019年对于中国来说会是"无比困难"的一年。该研究所在最新发表的分析中指出，去年12月，反映制造业景气情况的采购经理人指数跌破50%的分界线。当这一指数高于50%时，则被解释为经济扩张的讯号。当指数低于50%，尤其是非常接近40%时，则有经济萧条的忧虑。同时该中心指出"不仅是制造类企业对这一世界第二大经济体的增长前景持极其怀疑的态度……如果今年的中美贸易战谈判没有进展，中国巨大的出口产业就会遭遇重创，直接结果是大量人口失业。"

大国较量 中美贸易战大事记 301调查 此轮中美“贸易战”早在2017年就初露端倪：美国贸易代表莱特希泽宣布对中国进行301调查。《1974年贸易法案》第301条被称为美国单边贸易保护政策的核武器。

大国较量 中美贸易战大事记 为摩擦降温 2018年两会前夕，习近平智囊刘鹤访美，与美国财长姆努钦、贸易代表莱特希泽和特朗普经济顾问考恩会晤，与美方讨论“中美关系和两国经贸领域合作”。有分析认为，刘鹤此行或是为中美贸易摩擦降温。

大国较量 中美贸易战大事记 钢铝关税 2018年3月8日，美国总特朗普签署公告，对进口钢铁和铝产品征税。后来，欧盟获得一个月的豁免期并延长一次，不过，未能再次延长。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿清单 3月22日，特朗普宣布，根据301调查，对600亿美元的中国产品征收关税（后发布清单为500亿美元）。4月，特朗普再次表示，考虑对从中国进口的额外的1000亿美元商品加征关税。

大国较量 中美贸易战大事记 美国大豆 作为回应，中国商务部先是宣布对美国约30亿美元产品中止减税，随后在美国公布清单后，宣布将对美国大豆等加征25%关税，涉及金额约500亿美元。

大国较量 中美贸易战大事记 博鳌论坛 2018年4月10日，中国国家主席习近平在博鳌论坛宣布，将降低汽车关税、改善知识产权保护等，被外界视为间接回应了美国的要求。次日，特朗普发推特感谢“习近平主席的友善言辞”。12日，中国商务部否认是“让步”，称相关举措与中美经贸摩擦没有关系。

大国较量 中美贸易战大事记 中兴，中兴 4月16日，美国商务部宣布，因中兴违反美国政府制裁禁令向伊朗等国出口，将禁止该公司从美国市场购买元器件，期限7年。5月，中兴发布公告，公司主要经营活动无以为继。5月13日，峰回路转，特朗普发推特表示，与中国国家主席习近平合作让中兴恢复运营。特朗普的这一表态引起国会两党一些议员的批评。

大国较量 中美贸易战大事记 刘鹤再度赴美 2018年5月17日，任中国副总理的刘鹤再度赴美谈判。5月18日，中国外交部否认向美方“让步2000亿”，即让美国削减贸易赤字2000亿美元的说法。

大国较量 中美贸易战大事记 暂停互相加征关税 谈判结束后的5月20日，美国财长姆努钦表示，双方已同意暂停加征关税。姆努钦称，美中谈判持续期间，美国已暂停向1500亿美元中国进口商品加征关税的计划。

大国较量 中美贸易战大事记 500亿+投资限制 5月29日，白宫宣布，将在6月15日前公布对约500亿美元中国产品征收25%关税的清单。此外，在6月底以前，还将公布投资限制规定，加强对与“工业重要技术收购”相关的中国个人及实体的出口管控。中国外交部斥之为“变脸”，并重申“中方不想打，但也不怕打贸易战”。

大国较量 中美贸易战大事记 特朗普再度加码至两千亿 2018年9月17日，美国总统特朗普宣布，经过7周的公告、听证会及反馈，他已决定对2000亿美元中国产品征收额外关税。关税暂定为10%，并于2019年起提升至25%。特朗普还称，如果中国采取报复措施，“我们将对约2670亿美元的中国进口商品征收关税。”这一金额将囊括全部中国输美产品。

大国较量 中美贸易战大事记 中国立即回击 中国对美国再度增税立即做出回应。中国国务院关税税则委员会宣布，自北京时间9月24日12时01分起，对来自美国的大约600亿美元商品，加征10%或5%的关税。中国商务部发言人之后发表谈话，对美方的行为表示遗憾，并指，“为了维护自身正当权益和全球自由贸易秩序，中方将不得不同步进行反制。”

大国较量 中美贸易战大事记 习近平呼吁“自力更生” 2018年9月26日，中国最高领导人习近平考察东北农业大省黑龙江时表示：“行百里路半九十，我们实现‘两个一百年’目标，没任何时期比现在更接近，也没有任何时期遇到现在这么多的挑战和困难。国际上，先进技术、关键技术越来越难以获得，单边主义、贸易保护主义上升，逼着我们走自力更生的道路，这不是坏事，中国最终还是要靠自己。”

大国较量 中美贸易战大事记 中美关系全面降温 贸易战阴影笼罩下，中美双边在政治军事层面的交往也在不断降温。2018年10月2日，中国外交部发言人华春莹表示，“中美双方此前原则商定于10月中旬举行第二轮中美外交安全对话。美方近日提出希望推迟举行对话。“此前，《纽约时报》报道称，中国取消了计划10月美国国防部长詹姆斯·马蒂斯的访华行程，称中国高级军官没空与他会面。图为马蒂斯今年六月访问北京。

大国较量 中美贸易战大事记 美国商界质疑特朗普的关税政策 越来越多的跨国企业对特朗普强硬的关税政策提出批评。通用电气、高盛以及一些农业公司对白宫提出反对意见，称相关政策”导致美国无缘于世界上最赚钱、增长最快的市场“。美国零售业领导协会称，“受到惩罚的是美国家庭。消费者、企业和依赖贸易的美国就业岗位，则被丢在了不断升级的全球贸易战前线。”

大国较量 中美贸易战大事记 峰回路转 柳暗花明？ 2018年12月1日，作为G20峰会的一大亮点，中美两国领导人在布宜诺斯艾利斯达成“休战”90天的共识：特朗普同意不在明年元旦起将关税提升至25%，中国则同意大量购买美国农业、能源以及工业产品等。中美官方都对本次会晤予以积极评价。但三个月内，谈判能否成功，贸易战是否会死灰复燃?

大国较量 中美贸易战大事记 华为事件 全球震荡 但是，就在同一天，华为财务长孟晚舟在过境加拿大转机时被捕，几天后该消息披露，逆转了市场对中美贸易冲突缓和的乐观情绪。12月7日在温哥华的首场法庭听证显示，此案与美方指控华为在2014年前违反制裁伊朗禁令有关。美中两国官方都宣称，此案不会影响贸易问题谈判，对“90天内达成协议充满信心”。 作者: 苗子



作为常年关注中国政治、经济局势的德国智库，墨卡托中国研究中心认为，目前的状况对于中国领导层来说十分严峻。政府会"想尽一切办法稳定就业市场，因为失业率的增加会导致社会动荡。"

官方眼中的"难度"

同时从不久前结束的中央经济工作会议上，也能嗅出中国政府高层对2019年经济运行状况的担忧情绪愈发浓郁。会议文件指出：当前，外部环境发生明显变化，国内发展不平衡不充分问题和各种周期性、结构性、体制性因素交织叠加，加大了经济工作的难度。

国务院发展研究中心副主任张军扩于会议期间向新华社表示，展望明年及未来一个时期的国内外发展环境，总体呈现下行压力加大、不确定性更多、风险和挑战更加复杂的局面。中国社科院数量所研究员娄峰则在接受21世纪经济报道记者采访时表示，2018年经济增速预计为6.6%左右，可完成年初制定的6.5%左右目标。明年全年经济增速预计在6.4%左右，经济增速目标的确有下调的可能，设定6%或是6%-6.5%的经济目标，"也都有可能。"